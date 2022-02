Goyo, cantante y líder de la agrupación colombiana ChocQuibTown, se lanza a la aventura de producir y presentar un álbum en solitario. Su primera canción es 'Na Na Na', que también forma parte del especial de HBO Max, 'En letra de otro'.

La nueva canción y su videoclip se estrenan este jueves 17 de febrero. Gloria Martínez -más conocida como Goyo- no abandonará la agrupación, sino que seguirá su faceta en solitario de forma paralela.



'Na Na Na' es el primer sencillo del álbum que verá la luz en las próximas semanas. El tema fue escrito por Goyo y producido por su hermano y compañero de agrupación, Slow, junto a Mr. NaisGai, responsable de los éxitos de Rauw Alejandro.



(Además: Entrevista con David Miller, de Il Divo: ‘Aún sigo en ‘shock’ por la muerte de Carlos’)



“Para mí es una canción con personalidad y fuerza. Puede sonar en cualquier parte del mundo, es irreverente… Y es que, si no estamos en la misma línea, sencillamente no vamos más… y pues entonces, Na Na Na”, comenta la artista a través de un comunicado que compartió la disquera Sony Music.



El videoclip de 'Na Na Na' fue dirigido por Kree8 Productions de Simón Brand y muestra a Goyo en la selva, en diferentes mundos estéticos entre el glamour y la energía que representa.

La canción sirve también como presentación del especial de música 'En letra de otro' en el que figurarán versiones de clásicos como 'Oye cómo va', de Tito Puente, 'Antología', de Shakira y 'Summertime', de Ella Fitzgerald. El especial se estrenará en HBO Latino el viernes 4 de marzo, a las 9:00 p. m. y estará disponible en HBO Max.



