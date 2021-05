'Uno de mis héroes es Jairo Varela': el pianista Arthur Hanlon

Una de las palabras que más usa Arthur Hanlon es ‘chévere’. Le sale natural, aunque la ch y la r se sientan matizadas por su inglés al hablar en español, un idioma que aprendió cuando estudió en el conservatorio en Nueva York.

“Mis papás no estaban de acuerdo con que me dedicara a la música”, recuerda Hanlon, que terminó en la Manhattan School of Music en estudios clásicos, después de que sus papás aceptaron a regañadientes que se trasladara allá; “es posible que tengas chance de hacer algo”, le dijeron.



Hanlon nunca se convirtió en el pianista clásico que esperaban; en cambio, la música latina permeó su talento para tocar Siboney, Madrigal, Huapango, Alfonsina y el mar. “Mi familia no sabía que el conservatorio quedaba en un barrio latino. Me la pasaba con boricuas, colombianos, dominicanos; allí escuché merengue, salsa, bachata, estaba extasiado. Son ritmos con mucho piano. Esa experiencia cambió totalmente la dirección de mi carrera”.



De ese espíritu nacieron discos como Encuentros, El piano amarillo, La gorda linda, y Piano sin fronteras, en el que participó Juanes. Piano y mujer, su más reciente álbum, se suma a ese amor que Hanlon les prodiga a los ritmos latinos: cinco extraordinarias voces femeninas del continente –Kany García, Natalia Jiménez, Nella Rojas, Evaluna Montaner y Goyo, de ChocQuibTown– lo acompañan en una decena de temas.

En palabras de este músico, originario de Detroit, Míchigan, y de ascendencia irlandesa, este es “el proyecto más importante de mi carrera”, que luego de materializarse como álbum dio el salto a la pantalla en un especial que se grabó en el hotel Faena de Miami y que está disponible en HBO Max.

¿Por qué Piano y mujer significa tanto en su carrera?

Por muchas razones: se dio durante una pandemia que pasa cada siglo, y con una energía muy especial, trabajando con cinco mujeres increíbles. La idea de Piano y mujer nació el año pasado, pero yo me enamoré del concepto cuando tenía 17 años y empecé a tocar profesionalmente en Detroit, en bares, clubes, fiestas; lo hacía para ganar dinero. La gente no tenía presupuesto para todo el grupo, así que contrataban a una cantante y a mí para tocar el piano.

Es un formato con algunos instrumentos adicionales.

Algo diferente, así que hablé con Sony Music (su disquera) y les expliqué que tenía esa idea en la cabeza, a ellos les pareció cheverísimo. Conecté con el productor Motiff, que es mi gran amigo, y empezamos a botar corriente: ‘Si está Natalia Jiménez, maravilloso que suene un mariachi, pero con rock and roll. Y Evaluna es muy espiritual, necesitamos algo más góspel. Con Goyo, que sea algo con sabor a salsa, y así con todo. La cosa creció tanto que no solo fue un disco, sino que se convirtió en el especial de HBO.

¿Primero pensó en las voces y después en las canciones?



Exactamente. Yo creo mucho en la energía y la química, y con ellas sentía buena vibración. A las cinco las conocía; las llamé, y todas estaban como yo, en casa. Así que las invité al proyecto. En el estudio pensamos en los arreglos e hicimos las grabaciones. Ya con todas las canciones listas le hicimos la propuesta a HBO de grabar el show, y a ellos les pareció una idea encantadora para celebrar a la mujer. Si alguien me hubiera dicho que en el año de la pandemia iba a sacar un álbum y un especial de HBO, le hubiera respondido que estaba loco. Y aquí estamos con las dos cosas.

¿Cómo grabaron el especial?



En octubre fuimos al hotel Faena, que estaba cerrado al público. Fue extraño porque como no habíamos salido en tanto tiempo había una energía rarísima: Kany García llegó con máscara y protector de rostro. Yo tenía doble tapabocas. Nos miramos a los ojos y pensamos lo mismo: que todo era una locura. Había personal técnico y de producción, éramos unas 40 personas. En ese momento tomamos conciencia de que estábamos creando algo positivo, que tenía como eje central celebrar la vida y rendirle un tributo a la mujer, las mamás, las abuelas que están criando familias en medio de la pandemia. Asumimos esa energía, y el resultado fue bellísimo.

¿Cómo fue el proceso con Goyo?



Yo estoy chiflado con lo que hace ChocQuibTown y hace unos años fui a grabar con ellos a Colombia (No tuve la culpa, 2017), creo que hubo mucha química. Y mira lo curioso, uno de mis héroes en la música es Jairo Varela (fundador del Grupo Niche), y al hablar con Goyo me enteré de que es prima de Jairo. Para el disco, grabamos una versión nueva de Nuquí y un homenaje a Varela y Niche con Gotas de lluvia, muy nostálgica y llena de ritmo.

Usted es casi más latino que nosotros...



(Risas) Es que los ritmos latinos son infinitos. Estoy fascinado con las rancheras, la cumbia, el vallenato, el tango... tienen sonoridades tan pronunciadas. No encuentro algo así en otras partes, no así de marcadas. No tienen esa mezcla que me capturó de lo latino. Creo que los irlandeses somos un poco así: el resultado de fusiones.

¿Y ahora qué le dicen en su casa sobre ser músico?



Ahora están muy contentos con mi carrera, pero al principio fue duro: ‘¿Cómo? ¿Vas a ser músico y tocando música latina? ¿Estás loco? ¿De qué vas a vivir?’, me decían. No fue fácil convencerlos (se ríe).



