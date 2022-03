Hace algunos días hubo escaramuza en la escena musical: parecía que Goyo, la famosísima integrante de ChocQuibTown, dejaría la agrupación para dedicarse a otros proyectos sola. No era cierto. Goyo no dejará a sus amigos y compañeros de agrupación, pero sí se lanzó a probar las mieles de ser solista. Y está feliz.



“En CQT –abreviatura de ChocQuibTown– nos sentimos muy completos los tres para afrontar el proyecto juntos, pero llegué a un punto en el que como mujer quiero hacer otras cosas; pero desde ahí no era posible porque los tres tenemos que respetar un espacio que está establecido”, dice Gloria Martínez, la sensacional Goyo, que ha rendido a sus fanáticos con su talento vocal, su belleza, carisma y, sobre todo, su fuerza para defender sus orígenes y a su raza.

'En letra de otro' es el inicio de ese nuevo camino de Goyo. No es solamente un disco, también hay un documental –producido por HBO y que se podrá ver a través de su plataforma de 'streaming' a partir del primero de mayo– en el que la artista chocoana interpretó una selección de canciones de grandes artistas dándoles su toque particular, además de incluir temas inéditos como Na na na, el primer lanzamiento.



Producido por Sony Music Latin y Kree8 bajo la dirección de Simón Brand, En letra de otro con Goyo marca un momento de quiebre en su carrera y del formato de HBO en el que han participado Farruko o Pedro Capó: “Soy la primera mujer y afrolatina que lo hace, y es la primera vez que se hace con documental, con este calibre, para que no fuera solamente un 'performance' cantando 'covers', sino que también quería hacer versiones propias, respetando, obviamente, las originales, pero poniendo un poquito mi idea y mi visión en la letra de cada canción, para darle un color y poder sumergirme en la canción de manera honesta y real”. Así que temas icónicos como 'Oye cómo va', de Tito Puente; 'Antología', de Shakira, y 'Summertime', de Ella Fitzgerald, se funden con los vibrantes paisajes de Condoto –la tierra natal de Goyo–, en donde hace un recorrido por su historia y sus referentes musicales.



Este proyecto en solitario va a dejar ver el alma de Gloria como artista y persona...

Exacto. Hay momentos en los que uno quisiera cantar sola una canción, resolverla sola, hablar de un tema no en tercera persona. Para mí ha sido una experiencia nueva, y me sorprende mucho ese sentimiento, siendo una artista con una trayectoria larga, pero es que estar sola es otra cosa, se ve todo diferente, el mundo te ve diferente, hay muchas cosas ahí.

¿Por qué Na na na es la carta de presentación?



En letra de otro contiene varias canciones inéditas, que las compuse a partir de ese carácter que quería construir para mostrarme de manera individual. Na na na es la excusa perfecta para poder conectar con mujeres, hablarles de quién soy yo más allá de la Goyo que conocen. Y me gustó que fuera con el tema de decir que no porque a nivel melódico me encanta, me parece que engancha, el coro es muy pegajoso. Pero también pensé que fuera una canción que pudiera romper muchos esquemas y que no importara el idioma tampoco, sino que cualquier persona en el mundo pudiera decir ‘na na na’ sin importar un lenguaje específico.



La dirección de la escritura de la canción quería mostrar el perfil de una mujer fuerte, que se siente como una pantera, que está defendiendo algo, su espacio, su arte, que está dando un paso hacia adelante, quizás diciendo que no; puede parecer negativa la dirección, pero al mismo tiempo es positiva, porque a veces después de decir que no arrancas algo nuevo, o cuando cortas con algo, buscas algo mejor. A mí, todo ese rollo me llamó mucho la atención y me empujó. Na na na es como un mantra propio, de cortar, de dejar, para poder avanzar.



En el videoclip de 'Na na na', la proyección suya es la de una diosa en medio de la naturaleza.



A mí, en mi entorno, me dicen ‘reina’, la gente que trabaja conmigo, mi mamá, mis amigas; y yo llamo así a todas las mujeres, porque todas somos reinas, todas tenemos nuestro propio reinado, nuestro espacio donde nos sentimos así. En el momento de hacer la canción y de pensar en ese metaverso que propongo quería verme como una diosa, y siempre lo digo, todas debemos trabajar en nuestra diosa interior, porque todas la tenemos. El hecho de adornarte la cabeza, la cara, tu cuerpo con las flores, con la selva, es como celebrarte. Ese es el llamado: soy responsable de mi autocuidado, tengo mi mundo, lo invento, voy desde lo más sensual, porque amo mi cuerpo, me siento libre. El video es la extensión de lo que yo quería decir con la letra, mostrar mi mundo y cómo puedo ser yo en ese lugar.

Hablemos un poco de 'En letra de otro', de la concepción del álbum y del documental.



El documental fue la oportunidad que tuve después de haberme metido al estudio, de encontrar el equipo con el que iba a trabajar, de sentarme a escribir las letras. Pude pensar en mi historia de niña porque antes de escoger las canciones recordé a mi papá, un melómano. Me tocaba organizar los LP de la sala de mi casa y aprenderme las secciones para clasificarlos: salsa, vallenato, reggae, música caribeña. Mi papá era muy enamorado de los LP y de los artistas, entonces hice el ejercicio de devolverme a la niñez y acordarme de las etapas en las que cada canción iba apareciendo en mi vida y no fue una cosa de moda, sino porque las escuchaba alguien en la casa.



Es el caso de 'Perdóname', que fue la primera canción que me aprendí en guitarra. La escuché porque una tía la tenía en un casete, ahí cantaba una amiga de ella; entonces me empezó a contar su historia, su amiga había muerto. La canción me fascinó y por eso la incluí en el documental.



Está 'Antología', de Shakira, porque era la artista que me podía a trasnochar. En esa época no había Netflix, entonces cuando pasaban un programa de ella yo no podía dormir hasta que se terminaba. Me inspiró mucho saber que ella era la compositora y producía sus canciones, y yo me identifico con ella porque soy una mujer en el escenario y otra en el estudio de grabación, y en la parte creativa me meto de lleno. Siempre lo he hecho en CQT, es algo que me apasiona.

También reinterpretó temas muy conocidos como 'La noche' o 'Summertime'...



A La noche, de Joe Arroyo, le cambié la dirección. Digo que ya no quiero una noche más contigo y hago un tema más envuelto en las frases feministas que muchas mujeres quisieran decirle a un hombre; también le meto la jocosidad del folclor: ‘Vete a donde tu mamá pa’ que te limpie, pa’ que te atienda, porque ya no lo voy a hacer’.



'Summertime' es una canción que conozco desde hace mucho tiempo... pero es que en la pandemia me dio por estudiar mucho, aproveché para hacer lo que no había hecho: me puse a estudiar canto y guitarra. Y mi profesora Yaneth, una cubana que vive en Colombia, me dijo: ‘Goyo, estudia Summertime, que tu voz se parece mucho a la de Ella, se les parece mucho el timbre’.



Cuando yo leí esa letra, no pude evitar llorar; además, acababa de pasar lo de George Floyd, pensaba en lo que decía: ‘Desde tu balcón la vida se ve fácil, pero desde tu lado cómo se ve’.



Yo he tenido muchas diferencias con varios artistas por hablar desde la negritud, me pasó con Karol G, a quien le respondí un tuit tratando de educar, pero se entendió mal y mucha gente me empezó a atacar, incluso ella me escribió medio brava, pero eso me dio a pensar: qué chévere poder explicar con la música a la gente que ha tenido oportunidades cómo es de duro cuando hay alguien que no las ha tenido. Y no hablo por mí, porque las he tenido e intento aprovecharlas. La música es un medio muy creativo para poder hablar.



Por ejemplo, hay otras canciones más divertidas, como Qué es lo que quiere esa negra, en la que invité a un grupo de muchachos del Chocó que están haciendo música exótica con un sonido que me voló la cabeza cuando lo escuché.



Para mí, el documental no es solamente poner en la plataforma a una Goyo versátil donde la gente va a escuchar mis letras, mi interpretación en varias canciones.



Es una experiencia muy bonita, una deconstrucción de su ser...



Exactamente. Hay una canción que escribí con mi mamá, se llama El boga, me inspiró Candelario Obeso con uno de sus poemas que se llama El boga ausente, y sentarme con ella a hablar de bogas y del río fue hermoso e importante.



También hice una versión de Pa’ que se lo gocen, pero rapeada, y en estos días la puse en redes, a muchos les gustó, creo que extrañaban esa faceta de la Goyo rapera de Somos Pacífico.

¿En letra de otro es la oportunidad de ver de dónde viene Gloria Martínez?



Me permitió mostrar o retomar unas facetas que no estaba mostrando en CQT, tuve la oportunidad de jugar a mi manera con las canciones, llamar a Simón Brand como director y comentar con él cómo me gustaría que fueran los performances: que tuviera esto en la parte de la moda, que cada uno fuera diferente, que Condoto se viera así. No se muestra mucho de Goyo en algunas partes, sino de mis tías, de la gente que Gloria tenía alrededor para poder inspirarse y conocer el arte como lo conocí. Entonces sale mi tía cosiendo, la que me recomendó aprenderme una canción de Celia Cruz y que me decía: ‘Vas a salir en esta comparsa y vas a cantar en esta parte’, y me llevaba a su casa para que viera cómo me confeccionaba los disfraces. Muestro un mundo de Goyo que mucha gente no ha visto; reivindico mi cultura, que es algo importante, desde que empecé mi carrera y es algo que voy a hacer siempre, porque es mi esencia.



Lo de HBO fue hermoso, la invitación, la confianza, armar un show para mí, me siento muy agradecida y ha valido la pena, y mucho, todo lo que ha pasado por mi vida. Estar en esta plataforma gigante me permite decirles que ya no soy la Gloria de Colombia solamente, sino que quiero ser una Gloria global, una Goyo global. Y esta es la mejor manera de volver a nacer como Goyo.

Usted se ha convertido en un símbolo de la afrolatinidad, pero no debe de ser fácil: hay días en los que se debe sentir apabullada porque las redes son, a veces, un infierno...



La verdad, he sentido mucha presión, muchas veces mis comentarios se han malinterpretado y la gente no puede identificar a la Gloria real que hay detrás de las palabras que uno escribe. Entonces me dicen envidiosa, que yo digo esto porque no me ha pasado lo que les pasa a los otros, y a mí ese tipo de comentarios me duelen, me ponen triste, porque no me identifico con ellos, incluso he llegado a las lágrimas porque no quiero generar lo que generé. Mi espíritu siempre es que quienes no tienen voz sientan que hay alguien que puede hablar por ellos; que cuando se hable de racismo o si alguien viene a menospreciar lo que haces, pues uno sufre el triple porque sí estás viviendo.



Me gustaría darles un mensaje a las personas: que más allá de lo pueden leer, hay una mujer, una mamá, una hermana, una hija; que soy un ser humano que puede tener clara una situación pero estar equivocada en otra, pero que es importante no hacer ruido hasta que se entienda bien lo que está pasando. No hay que opinar por opinar. Que no caigamos en esos anzuelos de las redes sociales para agredir a alguien solamente porque no me siento bien o porque a mí también me lo dicen. Ir sanando por ese lado me parece importante porque a nivel emocional y artístico hay repercusiones.



SOFÍA GÓMEZ

CULTURA - EL TIEMPO

@s0f1c1ta