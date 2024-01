‘Yo no quiero seguir marcando estereotipos’: Goyo

Gloria Emilse Martínez, Goyo, es cantante, productora y cofundadora del galardonado grupo ChocQuibTown. Nacida en Condoto, Chocó, en la costa del Pacífico, es sin duda una de las artistas colombianas más importantes de la actualidad.



Fue la primera Afrolatina en recibir el honor de ser nombrada ‘Mujer Líder en el Entretenimiento’ por la Academia de los Latin Grammy, y luego de años de hacer parte de ChocQuibTown lanzó a inicios de 2022 su carrera como solista. EL TIEMPO habló con ella sobre el reto de dejar atrás la agrupación que la hizo famosa, sus experiencias y proyectos.

Cuando hacía parte de ChocQuibTown, además de compartir el escenario compartía las responsabilidades. ¿Cómo es estar sola?

Para mí estar sola es la oportunidad de conectarme con la gente de manera directa. Este es un momento que yo estaba esperando desde hace rato y era algo que con mis compañeros de ChocQuibTown habíamos planeado desde un principio. Siempre supimos que ChocQuibTown iba a ser como una especie de colectivo donde podríamos mostrar nuestro talento y hablar mucho de dónde venimos nosotros, para después despegar solos. Nos inspiramos mucho en Wu-Tang Clan, en todos estos grupos de Estados Unidos que siempre hacían colectivos para poder, de alguna manera, mostrar los talentos en la música urbana o en el hiphop.



Una cosa es planearlo y otra es que, efectivamente, suceda. ¿Cómo es este momento para usted?



Es un momento de conexión interna bastante positivo. Es un viaje que he hecho dentro de mí. Es un momento para poder sentarme con la pluma y decir muchas cosas. La vida también me ha dado la oportunidad de tener varios de esos tópicos, de situaciones que me pasan y estoy supercontenta, echándole muchas ganas. Estoy metida en el estudio, trabajando con muchos productores, haciendo shows sola y muy feliz. Estoy extasiada porque es una etapa que necesita mucho trabajo, mucha concentración, pero que cuando uno tiene ese propósito y esa idea tan clara, se disfruta mucho.

¿Cuál es su propósito? ¿Con qué sueña?

Mi propósito es consolidar de alguna manera mi marca a través de la música. La música es la materia prima, lo que me tiene aquí. Entonces quiero sacar canciones, tener más repertorio, catálogo de Goyo... eso es algo que me motiva demasiado. Quiero dejar una marca. 'Tumbao', el primer sencillo de 'La Pantera' (el nuevo disco que se lanza en 2024), hace parte de la colaboración con Victoria’s Secret y al mismo tiempo es una catarsis muy personal. Me senté y escribí una lírica desde el corazón, hablé sobre las cosas que yo siento. Ese sencillo me ha dado la oportunidad de vivir ese empoderamiento por el cual he sido premiada.



Hablemos sobre ese empoderamiento porque este año, puntualmente con las mujeres, ha pasado algo superinteresante. ¿Qué siente que ha cambiado en la industria? Mejor dicho, ¿ha cambiado la industria o ha cambiado la forma en la que el público recibe a las mujeres artistas?



Creo que hay un poco de ambos lados. Para empezar, desde la gente, porque hay muchas mujeres que han estado trabajando para llegar a posiciones en compañías discográficas, editoriales, de management... y siempre he creído que es la gente la que hace la cultura. Que haya mujeres inmersas en los sellos disqueros, que haya mujeres produciendo... todo eso va creando una cultura, porque, de alguna manera, la sensibilidad femenina se siente. Creo que la gente, las mujeres que están tomando estas posiciones también tienen esa conciencia. Y hacemos nuestro papel, usamos nuestra voz y es más fácil dar oportunidades o pensar en el tema de la mujer cuando hay muchas mujeres en el grupo. También pienso que es un momento superdiferente de cómo se dicen las cosas.

Es como si de repente dijéramos lo que queremos...



¡Sí! Estamos encontrando canciones que hablan de muchas cosas en nuestra sociedad latina. Quizás había canciones con ese tipo de temáticas, pero no llegaban a ser masivas con ese tipo de lenguaje tan honesto. Era como que no había lugar para una mujer rebelde, como que asustaba una mujer que toma decisiones radicales. Es muy importante que las mujeres que estamos en la industria de la música podamos usar nuestra voz, podamos hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa.



Usted tenía muchas cosas en contra y, aun así, ha logrado cosas dificilísimas. ¿Qué siente que hay en usted que la destacó del resto?



Creo que la motivación de tener personas alrededor que cumplían sueños y podían hacer cosas. Por ejemplo, Jairo Varela, director de Grupo Niche. Él era para mí como un espejo. Lo veía crear todo el tiempo, enojarse si los uniformes de la orquesta no tenían bien los hilos de la camisa. Era superperfeccionista en el estudio. Ese tipo de perfiles a mí me han marcado mucho porque me han mostrado que con excelencia se pueden hacer muchas cosas. Y también me da la posibilidad de soñar ya en escenarios grandes, de soñar con tener mi propio grupo, de poder hacer muchas cosas. Para mí el entorno es importante, pero también la determinación del artista. La capacidad que uno tiene de poder resistir, de poder seguir haciendo, de tener constancia, disciplina. Creo que también me ha servido ser muy real y honesta con las situaciones y las cosas.

¿Se ha sentido encasillada por ser mujer, afro y de una zona apartada de Colombia?

Sí. Por ejemplo, hace poco iba a hacer un show y la directora le había dado a cada una su rol. Unas estaban en una mesa; otras, haciendo otras cosas y la directora quería que mi rol fuera estar mercando en una frutería. No es que yo no haga mercado, es que yo me siento más cómoda si me muestran, no sé, en un estudio de grabación, patinando con mi hija o situaciones así y no desde ese lado. Y no es que no vaya al mercado ni esas cosas, sino que aceptar eso es, de alguna manera, autoencasillarnos.

¿Cómo terminó ese tema?

Se enojó y fue superfuerte y a mi equipo le tocó hablar con ella. Tiempo después, cuando me la encontré, le hablé y le expliqué que no era personal. Le dije que no podía hacer eso porque mi personalidad no me lo permite. No lo hago porque son estereotipos que yo no quiero seguir marcando. Al final sé que lo entendió, pero para mí fue importante de alguna manera hacer eso y es lo que me ha tocado hacer durante toda mi carrera: tratar de no conformarme con lo que me toca, sino tratar de explorar la manera en cómo voy a llegar a las cosas que quiero.

Cuando era más chica y soñaba en grande, asumo que mucha gente la apoyó, pero me imagino, también, mucha gente le dio la espalda. ¿Cómo le fue cuando en su entorno usted dijo: ‘Yo voy a ser una estrella’?



En mi entorno familiar siempre encontré ese apoyo; el de mi mamá, el de mis tías, el de la gente que estaba cercana. Pero, cuando estaba estudiando psicología, me tocaba hacer giras mientras estudiaba y a varias compañeras de la universidad les molestaba. A veces sentía esa rabia de ellas cuando me decían: “¿Tú qué es lo que cantas? ¿Pero tú te vas a dedicar a ser psicóloga y no a ese 'hobbie', verdad?”. Incluso también, en la misma industria musical, a veces en algunos medios de comunicación uno encontraba que la gente nos trataba de manera condescendiente y como con lástima. Cada uno de esos comentarios hacía que me fuera de ahí con más ganas de poder. Para mí esos son retos; retos que la misma sociedad a veces a uno le pone. Los retos no me han mandado a llorar, sino al contrario, me han mandado a trabajar más para que esas cosas mejoren.

¿Qué le diría a Gloria, esa niña chiquita que soñaba en grande?

Le doy muchas gracias a Gloria. Estoy muy agradecida con ella porque creo que muchos de los valores que yo tengo son los que adquirí en mi casa, con mi familia. A esa Gloria era a la que le inyectaban el valor de ponerse en un escenario desde los cinco años. A esa gloria era a la que le decían: “tú puedes recitar esto, apréndetelo que tú puedes”. Gloria, para mí, es la energía de esa niña interior que nunca ha crecido, que está ahí con la misma capacidad de asombro, emocionándose, poniéndose triste... y la cuido mucho. Cuido mucho esa niña interior... me encanta compartir con mi mamá y con mi familia porque ellos siempre me recuerdan quién soy.



En esta carrera, ¿qué ha sido como se imaginaba y qué no?



Nunca me imaginé todo lo que había detrás del negocio, todas las cosas que pasan. Yo pensaba que era solo cantar y componer canciones. Pero voy aprendiendo. Y la verdad, lo que más me ha sorprendido es la cantidad de amor que uno recibe de la gente. Qué increíble es llegar a un aeropuerto, entrar, o pasar por la calle y ver cómo la gente te saluda, quiere un beso o un abrazo. Para mí eso es superreconfortante. Ser conocida es una cosa, pero recibir ese cariño de la gente que no te conoce es superbello.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

En X: @Uschilevy