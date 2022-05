Gorillaz la agrupación del músico británico Damon Albarn celebra sus 20 años de carrera con un esperado concierto este jueves 12 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá.

Desde el 2018, cuando fueron invitados al Festival Estéreo Picnic, la agrupación no visitaba el país. Los Petit Fellas serán los teloneros.



La gira no tiene un nombre en particular, en algunos países se ha conocido como Gorillaz Live, pero el set list ha sido el mismo en todas las presentaciones. Así que estas serían las canciones que la banda interpretaría esta noche:



Este es el set list que Gorillaz ha interpretado durante su gira 2022.



-M1 A1



-Strange Timez



-Last Living Souls



-Tranz



-Aries



-Tomorrow Comes Today



-Rhinestone Eyes



-19-2000



-Cracker Island



-O Green World



-(Damon piano intro)



-Pirate Jet



-On Melancholy Hill



-El Mañana



-Stylo (with Bootie Brown)



-Kids With Guns



-Interlude: Elevator Going Up



-Andromeda (D.R.A.M. Special vocal outro)



-Momentary Bliss

-Dirty Harry



-Superfast Jellyfish



-Feel Good Inc.



-Clint Eastwood

