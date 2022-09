Después de una larga espera, hoy la banda virtual inglesa Gorillaz, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Cracker Island’ que estará a la venta desde el 24 de febrero de 2023. Este disco incluirá la canción ‘New Gold' con Tame Impala y Bootie Brown.

Esta se interpretó en vivo por primera vez el pasado mes de agosto en el All Points East Festival de Londres. Allí estuvieron acompañados por Tame Impala y Bootie Brown.



“Cracker Island es el sonido del cambio y el coro del colectivo” señala el guitarrista Noodle sobre el nuevo disco de la banda.



A la par del anuncio de la fecha, la banda liderada por Damon Albarn, reveló la lista completa de los temas que forman parte del álbum con varias colaboraciones como Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Thundercat, Tame Impala, Bad Bunny y Bootie Brown y Beck.

Grabado en Londres y Los Ángeles a principios de este año, 'Cracker Island' es el octavo disco de estudio de la agrupación y fue producido por el reconocido productor y compositor Greg Kurstin, ganador de ocho premios Grammy, junto a Remi Kabaka Jr. y el mismo Albarn.



El futuro álbum está disponible en preventa, mientras que la banda avanza en la gira mundial.



Gorillaz – Cracker Island:

1. Cracker Island [ft. Thundercat]

2. Oil [ft. Stevie Nicks]

3. The Tired Influencer

4. Tarantula

5. Silent Running [ft. Adeleye Omotayo]

6. New Gold [ft. Tame Impala and Bootie Brown]

7. Baby Queen

8. Tormenta [ft. Bad Bunny]

9. Skinny Ape

0. Possession Island [ft. Beck]

