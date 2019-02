La Orquesta Sinfónica de Londres está presentando en el Barbican Centre de la capital británica una serie de conciertos con el eslogan ‘Half Six Fix’, un simpático dicho que se refiere a la hora de inicio del concierto (6:30p. m.), y a la corta duración de este (una hora).

Una traducción libertina de este eslogan sería el golpe tempranero, refiriéndose al bocadito –musical en este caso– que comemos sobre la marcha.



El concierto empieza con unas palabras del director sobre la obra y permite que los asistentes lleven bebidas a su butaca, además de ofrecer una descripción simultánea de cada pieza vía web, información que el oyente puede seguir desde su celular instalando una App llamada Encue.



En la breve explicación que el director Simon Rattle ofreció sobre la composición del danés Hans Abrahamnsen, titulada Let Me Tell You, no alcanzamos a adivinar lo que nos esperaba. Una obra representativa del siglo XXI para soprano y orquesta donde la cantante Bárbara Hannigan se lució por la sutileza con la que interpretó esta composición llena de intervalos largos y armonías poco convencionales.



Sorprende mucho ver al público entrando cerveza en mano a un recinto tradicional donde el consumo de bebidas y el uso del celular estaban vetados hasta ahora.



Otra innovación que descubrí fue la aplicación Encue para seguir la obra con los datos que llegan al celular mientras la orquesta toca en escena. Vi a algunos vecinos con sus pantallas encendidas al comienzo del concierto, pero la mayoría terminó apagando el aparato para disfrutar de la música. En la segunda parte escuchamos la Séptima Sinfonía, de Sibelius, con sonoridades más reconocibles que las de Abrahamson, las atmósferas amplias que usa este compositor describen muy bien los paisajes escandinavos.



Los grandes auditorios del mundo, como el Barbican, buscan ofrecerle al oyente nuevas experiencias a través de estas opciones extramusicales, aunque ningún dispositivo o bebida alcohólica logre mejorar la vivencia de un buen concierto con profesionales dedicados.



La Sinfónica de Londres estará en el Teatro Mayor el próximo mayo con un programa muy atractivo, sin que nada interfiera entre la música y el oyente. Recomendadísimo.



Óscar Acevedo

Músico y crítico

acevemus@yahoo.com