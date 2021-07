Gloria Trevi y Guaynaa: 25 años de diferencia que ni se sienten

Gloria Trevi tiene 53 años y Guaynaa, cantante puertorriqueño, tiene 28. Cuando él nació, ella ya había pertenecido a un grupo, había estrenado un álbum como solista y había grabado la película Pelo suelto (1991) de la que salió su éxito musical con el mismo nombre.

Trevi: vozarrón, pop de los 2000, mexicanidad fuerte, la que se soltó el cabello y se vistió de reina. Guaynaa: reguetonero, millennial, boricua de pura cepa, el man de “cómo lo mueve esa muchachita”. Aparentemente tienen poco en común, pero en su nueva canción, Nos volvimos locos, pareciera que fueran un dúo consolidado de hace años.



La misma química se percibe entre ellos en esta conversación que tuvieron con EL TIEMPO a través de una videollamada. Ambos están en el mismo set, y de fondo tienen un mural con toda la iconografía de su nueva canción, que mezcla sonidos frescos y se oye natural y orgánica, igual que su videoclip correspondiente.



A continuación, una reproducción de la charla, con un par de intervenciones del autor que se pueden identificar de las respuestas de los cantantes porque no tienen una inicial al principio de los párrafos.

Parece que se conocieran de toda la vida.

Gloria Trevi: ¡Sí! Yo creo que así se siente.



Guaynaa: Dicen que cuando las personas coinciden es que eran almas encontradas en otras vidas. Así que sabrá Dios.



Gloria Trevi: ¡Sabrá Dios! En otra vida tú pudiste haber sido mi papá o mi hermano.

Guaynaa, pero ¿qué significa para usted trabajar con una leyenda de la música en español?

Guaynaa: Yo en mi carrera busco lograr hitos positivos y significativos. Y me he cruzado con cosas grandes que han representado distintas situaciones para mí. Pero este caso en particular es especial. Nunca me había unido en la parte creativa con una figura del pop tan prominente y significativa para la cultura latina y para los hispanohablantes.



Gloria Trevi: Ay, qué bonito (le dice con ternura).



Guaynaa: Para mí es un orgullo seguir empujando la cultura hacia adelante. Yo empecé a crear, a hacer música. Y cuando tenía tres o cuatro hits empecé a cuestionar mi parte creativa y a plantearme cosas distintas. Sobre todo cuando me di cuenta de que tenía una plataforma de nivel mundial. De repente se volvió muy importante pensar en qué cultura quiero empujar: fomentar ciertos orígenes, rasgos, ritmos o creencias culturales desde diferentes estéticas.



Gloria Trevi: Qué bonito… ahora soy un monumento cultural.



Ambos estallan de risa y el buen humor de Trevi rompe con la seriedad de lo que estaba diciendo el cantante boricua.

¿Y usted, Gloria, por qué escogió a Guaynaa entre este gran abanico de nuevos artistas que hay hoy?

Gloria Trevi: Te voy a decir una cosa que me llamó muchísimo la atención de él: su energía. Tiene una vibra que contagia. Creo que venimos del mismo planeta, pero llegamos a la tierra en diferentes años. Yo estaba buscando quién podría cantarla conmigo. Quería alguien que me respondiera, que fuera una canción de pareja en la que cada parte fuera la respuesta de la anterior. Y cuando llegó la propuesta de Guaynaa me encantó su voz, el barrio que mostraba en su estilo. Yo ya tenía una parte de la canción hecha. O, bueno, yo creí que ya la tenía terminada, pero luego llegó él y le puso su inspiración, su letra, su ritmo. Y todo cambió. Grabar con él significa romper esquemas y generaciones. Y es porque tenemos química.



Guaynaa: Definitivamente hay muchas cosas que nos unen. Esto no tiene que ver con lo musical, pero otra cosa que tenemos en común es el amor por los tacos. Yo le dije a Gloria que hiciéramos una competencia de quien comiera más tacos y me dijo: “tú no sabes con quién te estás metiendo”. Quedamos en que el que coma menos tiene que pagar la cuenta de los tacos y comerse el chile habanero.

Pagar la cuenta de los tacos, comerse el chile e invitar al mezcal…

Gloria Trevi: Pero, fíjate que Guaynaa no toma alcohol. Cuando yo estaba más chavita, también terminé en abstemia, como él. Pero ahora sí me echo mis tequilitas y mis mezcalitos con su gusano de vez en cuando.

¿Y puedo preguntar por qué, Guaynaa? ¿Por qué decidió no tomar?

Guaynaa: Pues siento que tomar no me suma nada. Tengo muchas responsabilidades y soy muy disciplinado con mi trabajo como para ponerlo en riesgo. No sé si en el futuro, cuando tenga mi carrera más establecida, pueda adoptar otro estilo de vida, pero por ahora todo es trabajo y batalla: es ponerme el cuchillo en la boca e irme para la guerra.



Gloria Trevi: De acuerdo. Yo me puedo tomar un tequila, pero nunca antes de cantar. Hay colegas que lo logran, pero yo no mezclo esos dos escenarios. No creo que sea sano.

No es la primera vez que Guaynaa se une a un ícono feminista de la música, pues también tiene una canción con Mon Laferte…

Guaynaa: Creo que lo más importante a la hora de crear música es tomarse el tiempo suficiente. Vivimos en una industria que saca música muy rápido. Creo que hay que evitar convertirse en un fast food de música. Hay que apuntarle a ser una boutique de música. Y en mi caso en particular, creo que mi manera de cantar, componer y de hacer videoclips han hecho que la gente pueda apreciar mi trabajo y me busque para colaborar. Es lo que sucedió con Mon Laferte y ahora con Gloria. Son dos grandes embajadoras del feminismo en la cultura popular de América Latina. Creo que es especial que dos personas así de aguerridas me hayan considerado para trabajar con ellas. Algo debo estar haciendo bien.

¿Y para usted qué significa que sus canciones sean himnos de feminismo, Gloria?

Guaynaa: Cuando yo empecé mi carrera era superfeminista, y luego me topé con una persona y con una situación que me hicieron morder el polvo tremendamente. Me hizo darme cuenta de lo vulnerable que era. A veces dices: “¡si me pega, lo chingo!”, y a la mera hora, cuando te encuentran el punto débil, te tienes que morder la lengua por lo que dijiste.



Trevi se refiere a un conocido caso que fue un escándalo en la escena del entretenimiento del final de los años 90. Su relación profesional y emocional con el productor musical mexicano Sergio Andrade, quien creó una red de abuso de mujeres y niñas, le costó dolor, acusaciones y casi cuatro años de cárcel. Andrade creó una red de abuso a mujeres atrayéndolas con la promesa de otorgarles el mismo éxito que había logrado darle a Gloria Trevi.

¿Y cómo recuperó su imagen de feminista, entonces?

Gloria Trevi: Creo que lo importante es precisamente saberse levantar. Me pude levantar y decirle al mundo: “Esto no debes aceptarlo jamás”. Pero eso me cambió. De alguna manera dejé de ser feminista y comencé a ser humanista. Creo que es una de las razones por las que tengo una gran conexión con la comunidad LGBTI. Les estoy agradecida. También me siento identificada con la comunidad latinoamericana (en Estados Unidos) y con su lucha. Me parece importante demostrar lo que somos: buenas personas. Por eso me gustó cuando Guaynaa propuso incluir moda no binaria en el videoclip. Él es una de esas personas inclusivas: que llaman a la unión, a la diversidad.



