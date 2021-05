Gloria Steinem: la feminista que se infiltró en PlayBoy

Gloria Steinem, que ganó este 19 de mayo el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, es una activista, periodista y escritora feminista estadounidense que llegó a infiltrarse como "conejita" en el Playboy Club de Nueva York para destapar cómo vivían esas mujeres.

Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo (Ohio), por traslados de su familia por Estados Unidos no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años. Muy joven, tras la separación de sus padres, tuvo que cuidar de su madre, que sufría una grave enfermedad mental.



Ella recuerda que esa experiencia, junto con la de que en los años 50 cuando una mujer se casaba tenía que atender a su marido, la inclinó a rechazar el matrimonio, aunque luego se casaría a sus 66 años.



Estudió Gobierno en la universidad Smith College, una carrera poco habitual entre las mujeres. Al terminar, pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal. Trabajó como directora de la Independent Research Service, organización financiada por la CIA pero pronto se volcó en el periodismo como freelance, escribiendo en la revista Esquire, con temas que afectaban a las mujeres.



En los años 60 también colabora con la revista Huntington Hartford's Show y se infiltra en el Playboy Club de Nueva York como "conejita" para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres.



Fue miembro del equipo fundacional de New York Magazine en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto 'libertad de reproducción', es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos.



Creó junto a otras feministas como Bella Abzug y Betty Friedan el Caucus Político Nacional de Mujeres y fue fundadora en los años 70 junto con Dorothy Pitman Hughes de la primera revista feminista Ms (Señora).



Es de esa época la foto en blanco y negro de Dan Wyn en la que aparecen Steinem y Pitman, mujeres de raza blanca y negra, con el puño en alto y que publicaría en 1971 Esquire.



En 1972 Steinem fue la primera mujer en dar un discurso en el Club Nacional de Prensa, criticando la composición de las redacciones. Sus mensajes feministas la llevaron a escribir en 1978 para Cosmopolitan la sátira 'Si los hombres pudieran menstruar'.



Outrageous Acts and Everyday Rebellions (Actos escandalosos y rebeliones cotidianas), de 1983, es una colección de ensayos en la que no obvia temas como la mutilación femenina.



En 1986 publica Marilyn: Norma Jean, con la que quiere desmontar el mito de la "ambición rubia" del cine.



Steiman, que sufrió cáncer de mama en los años 80, siguió escribiendo sobre temas de las mujeres. Así, en 1992 sale Revolution from Within: A Book of Self-Esteem (Revolución desde dentro: un libro de autoestima).



Ha escrito su biografía, Mi vida en la carretera, en el 2015, y no ha parado de acudir a manifestaciones y de dar conferencias. También apoyó a Hillary Clinton cuando se presentó a las elecciones.



Ha participado en algunas películas y series como El Club de las primeras esposas y The Good Wife.



Basada en su autobiografía, en 2020 se estrenó la película The Glorias, donde cuatro actrices dan vida a la periodista y activista feminista en sus diferentes etapas de la vida.



En ese libro, la autora explica el secreto de su energía: "Cuando la gente me pregunta por qué aún mantengo la esperanza y mi energía después de todos estos años, siempre digo lo mismo: porque viajo (...) Emprender un camino (...) te saca de tu cabeza y se adentra en tu corazón".



En 2018 Gloria Steinem llegó a Broadway al dedicársele una obra de teatro bajo su autorización; por un lado se repasa su vida y carrera, y por otro, se abre un debate entre el público y un moderador, un rol que en alguna ocasión encarnó ella misma.



Aunque contraria al matrimonio, se casó el 3 de septiembre de 2000, a los 66 años, con el activista David Bale. La boda se celebró en casa de su amiga Wilma Mankiller, primera mujer jefe principal de la Nación Cherokee. El matrimonio solo duró tres años a causa del fallecimiento de Bale.



Steinem fue una de las firmantes en 2020 de la carta contra la intolerancia y la censura publicada en julio en la revista Harper's. Cerca de 150 intelectuales y artistas expresaron su preocupación por la "intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo" que a su juicio ha ganado fuerza en EEUU en los últimos años.



A sus 87 años, consigue el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, al que optaban 36 candidaturas de dieciséis nacionalidades.



