¿Cómo nació 'I Will Survive', la canción más famosa de Gloria Gaynor?

"At first I was afraid, I was petrified

Kept thinking I could never live without you by my side

But then I spent so many nights thinking how you did me wrong

And I grew strong

And I learned how to get along

And so you're back

From outer space".

Muchos ni saben como se pronuncian las palabras ni lo que significan. Otros se las inventan. Pero cuando los primeros acordes de 'I Will Survive' suenan en una fiesta familiar o en una discoteca, y la inmortal Gloria Gaynor lanza la frase "At first I was afraid, I was petrified", nadie se queda sentado. Es un ícono de la música disco de los años 70. Es un clásico. ¡Es única!



Es una bandera de la comunidad LGBTI en el mundo, pero también ha sido usada como baile de "vals" de fiestas quinceañeras y de matrimonios. Incluso, hace poco circuló un video por las redes sociales donde el presidente Iván Duque la cantaba, gracias a los efectos de la computación digital moderna, con ojos picarones y levantada de ceja.



Esta joven canción -escrita por Freddie Perren y Dino Fekaris- celebra el próximo 27 de octubre la bobadita de 43 abriles y sigue tan campante o más joven que el mismísimo Johnnie Walker. Un día como ese, pero de 1978, se lanzó por primera vez al mundo.



Básicamente, el mensaje de la canción en la historia de una persona que cuenta que en la fuerza interior radica todo para salir de los problemas y superar, en particular, una separación amorosa. Un momento doloroso en deja literalmente "petrificados" a sus protagonistas.



"Tal vez la cualidad más sorprendente (y menos conocida) de 'I will survive' es una que hoy tiene especial significancia porque cumple 40 años. Un 27 de febrero de 1980 tuvo lugar la edición número 22 de los premios Grammy, y esa noche Gloria Gaynor (y los productores Dino Fekaris y Freddie Perren) recogió un premio que solo ella tiene, porque se entregó por primera y última vez. Era el Grammy a la mejor grabación disco", explica en un interesante análisis Guillermo Alonso, en el diario El País (España).



Alonso resalta otra particularidad única de esta canción: si bien es un estandarte de la comunidad LGBTI, 'I Will Survive' ha trascendido sus propias barreras.

Gloria Gaynor cuando recibió a EL TIEMPO en su hotel, cuando visitó Bogotá en 2005. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

"Es también uno de los pocos himnos gais que cruza cómodamente el umbral hacia el público generalista y heterosexual: si suena 'I will survive' todo el mundo se la sabe. Si suena 'I will survive', la discoteca se viene abajo, haya en ella gais, lesbianas o heterosexuales de todas las edades. Eso no ocurre con otros clásicos de baile que han sido enormes éxitos", anota Alonso



Como datos curiosos, esta canción ha sido grabada por los más famosos cantantes también. Entre ellos, Diana Ross, Shirley Bassey, Billie Jo Spears, Melanie, Antony and the Johnsons, Doris Dragović, The Puppini Sisters, One Direction, el elenco de la serie 'Glee', Selena, Calamaro o el actor de voz Cam Clarke. Y sin ir muy lejos, hasta el cantante colombiano de música popular Darío Gómez le hizo su versión.



"Gloria Gaynor fue fiel ejemplo de ese camino: tuvo después de 'I will survive' un par de éxitos menores, pero ha seguido desde entonces cantando su mayor éxito por todo el mundo, a menudo en España. La letra, además, le viene al pelo (perdió a tres de sus hermanos y vivió un doloroso divorcio). Siempre podrá presumir, frente a otros artistas que coleccionan Grammys, que ella tiene uno que no tiene absolutamente nadie más", concluye el analista del rotativo madrileño.

