‘Este disco reimagina mis temas como si yo hubiera nacido en Brasil'

Cada fin de año, la música de Gloria Estefan ameniza las fiestas: ¿Cuántos 7 de diciembres han estado acompañados por 'Farolito'? ¿Y qué hay de un 24 o 31 al ritmo de 'Mi tierra' o 'Abriendo puertas'? Ella lo sabe y lo agradece. Los ritmos colombianos fueron la columna vertebral de su álbum de 1995, el segundo que la artista producía en español en toda su carrera.

“Gracias por ese regalo que me hicieron de su música, de sus ritmos, de su alegría, de todas esas cosas lindas que traen los colombianos”. La cantante y compositora luce feliz, y charla con ese español fluido, de acento tan cubano, como si hubiera dejado la isla hace apenas unas semanas. Pero Estefan ha vivido en Miami desde los 2 años de edad. Fue su madre quien jamás le permitió abandonar su idioma ni desconectarse de sus raíces latinas.



Por eso, cuando hace casi cuatro años planeó presentar un nuevo álbum, el fallecimiento de su mamá le cambió el panorama. “Se me hacía muy difícil cantar, estaba en un lugar complicado emocionalmente hablando, mi madre fue una gran pérdida para mí. Le dije a Sony y ellos fueron muy lindos al esperarme. Me tardé un poco en poder hacer esto”. Se le entrecorta la voz y no es un problema técnico en la entrevista, que concede desde su casa en Miami.



Ahora, más tranquila, Estefan celebra que al fin el disco verá la luz: 'Brazil305' estará disponible a partir del 13 de agosto. Por lo pronto 'Cuando hay amor' es el adelanto, una samba cuyo videoclip grabó en el corazón de este ritmo: Salvador de Bahía.

“Aprovechamos e hicimos un documental allá en Brasil, del cual salió este video que es muy representativo, porque estamos con un lago detrás, que fue donde nació la samba: las mujeres improvisaban canciones mientras lavaban la ropa, cientos de años atrás”, rememora la artista, nacida en La Habana hace de 62 años.



Cómo en otras producciones previas, Colombia está muy presente.

Sí. 'Cuando hay amor' es una samba fusionada, porque fue escrita por dos colombianos: Nicolás Tovar y Andrea López. Yo la escuché en el estudio de Emilio (Estefan, su esposo y productor) y les dije a ellos: no me van a tocar esa canción porque cuando llegue el momento, yo la quiero grabar. Ellos no me creyeron, pero cuando vino el disco, le dije a Emilio quiero grabar esta canción.



La mayoría de los ritmos en la producción son samba, 'bossa nova', cosas bien brasileñas, también celebrando los arreglos de orquesta que hacían en los años 60 y 70 en Brasil, por ejemplo, los de Everaldo Jobim eran espectaculares. Y quería que esta canción tuviera esa fusión, sin abandonar los sonidos colombianos ni los de la samba brasilera. De eso se trata este disco: reimaginar mis temas como si hubiera nacido en Brasil, además de incluir cuatro composiciones nuevas.



¿De dónde resulta el título del álbum?

¿'Brazil305'? Pues 305 es el código de área de Miami…ya sabes como Pitbull dice que él es ‘Mr. 305’ (risas) Quería algo sencillo, que tuviera algo de misterio, porque todo el mundo me pregunta por qué 305. Es un puente entre Miami y Brasil, los temas que se grabaron existieron porque me crié en Miami, yo no creo que pudiéramos haber escrito 'Conga', 'Rhythm is Gonna Get you' o 'Get on your Feet' si hubiéramos crecido en otra parte de Estados Unidos. Realmente el público nuestro está en Miami y la posibilidad de cantarles a diferentes culturas aquí, fue lo que hizo del sonido nuestro lo que es.



¿Por qué escogió el 13 de agosto para el estreno?



El 13 para mí es número de suerte. Te puedo dar un sinfín de ejemplos de porque es importante para nuestra familia, es muy especial. Por eso escogí agosto 13, que se acerca a septiembre, cuando es mi cumpleaños, mi aniversario, el cumpleaños de mi hijo… septiembre es un mes muy importante para nosotros.





Cuéntenos de los arreglos del disco.

Los arreglistas son brasileños. Fuimos hasta allá y grabamos con ellos. Con uno fue muy especial, Laércio da Costa, percusionista y uno de mis seguidores más fieles desde que era niño, tanto que las hijas se llaman Gloria y Estefan, así que tenerlo interpretando mi música y llevándola a su sonido, a su instrumentación, fue ir a otro nivel. Mis fanáticos se van a sorprender porque esto es como darle un abrazo a un amigo al que no ves hace tiempo, pero que viene vestido distinto. Y con las canciones nuevas también se sorprenderán, estoy segura de que así será.



¿Qué experiencias le quedan de esta inmersión en la música brasileña?



Una, fue que escribí una versión en inglés y en español de un tema muy grande en Brasil que se llama 'O Homem Falou', y hablé con María Rita que es una de las artistas que lo ha grabado. Es un clásico que han interpretado muchos porque es un himno que habla de la unidad.



También algo grande para mí fue que logré hacer una amistad muy bonita con Carlinhos Brown, una de las estrellas más grandes, me entrevisté con él, fui a la favela donde se crió y a la escuela de música que creó allí para los niños. Ha hecho cosas lindas para esa comunidad. Y grabé una de las canciones que él le escribió a Sérgio Mendes, hace mucho tiempo: 'Magalenha'. Él vino a Miami y la cantamos a dúo, en portugués ¡No te imaginas lo difícil! Porque es muy rápida, es como 'Conga', pero en portugués. Y yo quería que quedara justo como tenía que quedar.



Cuando usted empezó su carrera, abrió un camino para muchos latinos que hoy imponen su idioma y raíces en Estados Unidos.



Nos hemos mantenido firmes en nuestro ofrecimiento musical. El primer disco que hicimos con Miami Sound Machine, que se titulaba 'Renacer / Live Again', estaba la mitad en español, la mitad en inglés. En ese momento, el mercado no estaba listo para escuchar el español, pero nos mantuvimos porque ese era nuestro plan. Luego firmamos con Sony y grabamos cuatro discos en español. Ellos querían que mantuviéramos el ímpetu con el idioma y ya habíamos tenido éxitos en Latinoamérica de los cuales –fíjate–, 'Baila conmigo' era una canción brasileña. Ese disco se llamaba 'Río', ya habíamos hecho un tributo a la música brasileña porque a mí me encantaba. Yo le pedí a Emilio que se aprendiera temas de allá para cantarlos cuando yo tenía 17 años y entré a los Miami Latin Boys.



Éramos totalmente bilingües. Así que en el siguiente disco para Sony, colamos 'I Need a Man' y 'Dr. Beat', siempre pensando en hacer ese 'crossover'. Cuando logramos tener éxito en inglés, en el tope de nuestra carrera, lanzamos 'Mi tierra', porque era momento de mostrar nuestras raíces, de dónde salió parte de esa influencia musical, para nosotros era importante promover nuestra cultura y lo que nos hace únicos: yo no podía competir con el rock, pero teníamos esa fusión entre Cuba y Estados Unidos, e incluso, de los ancestros árabes de Emilio, pues su padre era libanés.



Desde siempre hemos apoyado a otros artistas, algo que nos llena de felicidad. Poder ayudar a que otros abrieran más la puerta, como lo hicieron antes de nosotros José Feliciano y Carlos Santana.

¿Ha pensado en algo para el lanzamiento?



Uno quiere compartir la música y no estar encerrado. He pensado, cuando llegue ese momento, reunir a mi banda y tocar algunas canciones en vivo, y compartir esos videos. Porque este disco no es de interpretaciones con guitarra, sino que tiene arreglos exquisitos y el sonido impresionante de la música bailable. Ya veremos. Será un año difícil, pero sé que pasaremos esto.



Y el documental, ¿cuándo lo veremos?



Creo que en octubre. No sabíamos si queríamos hacer uno de hora y media o episodios cortos, que para mí tiene más sentido, porque, por ejemplo, el encuentro con Carlinhos Brown podría ser un episodio de tanto material que tenemos con él: visitamos donde nació y creció, donde hizo su música. También entrevisté a la Celia Cruz de la samba, que se llama Alcione, una de las primeras mujeres a la que dejaron cantar ese ritmo, porque eso no era muy común.

SOFÍA GÓMEZ G.

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET