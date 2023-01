“—¿Por qué vuelas?

—Porque amo la libertad.

—¿Por qué amas la libertad?

—Y tú, ¿por qué haces tantas preguntas?

—Las preguntas son más bonitas que las respuestas”.



Giovanna Giordano es una escritora de culto de la literatura italiana reciente. Ella, junto a Salman Rushdie, Margaret Atwood o Mircea Cartarescu, ha sido mencionada como firme candidata en las últimas ediciones del Premio Nobel de Literatura.

Giordano dice que escribe por la necesidad de contar las historias que sus abuelas no pudieron contar. Para ello se refugia en la soledad de su estudio cuyas paredes están cubiertas por más de veinte mil libros, encabezados por Cervantes, una fotografía de Jorge Luis Borges con Leonardo Sciascia y dos ventanas: una con vista al mar y la otra donde puede observar el Etna. De alguna manera, esas ventanas reflejan lo que para ella representa la literatura: la libertad del mar y la fuerza de un volcán.



La escritora ha publicado cuatro novelas: Trentaseimila giorni (1997), Un vuelo mágico (1998), Il mistero di Lithian (2004) e Il profumo della libertà (2021); todas ellas unidas por un mismo hilo conductor: el viaje. Sus protagonistas buscan reflejar ese encuentro del ser humano consigo mismo, haciendo alusión al clásico griego de la Odisea.



“Pirandelo decía: ‘O se escribe o se vive’. Yo soy de la escuela de la vida. La vida es la mejor universidad del mundo para un escritor. Somos personas extrañas, escribimos porque queremos volvernos inmortales, que nuestros libros sigan hablando después de la muerte, aunque nosotros ya no hablemos”, anota Giordano.



Gracias a la editorial Periférica, los lectores en Hispanoamérica pueden leer por

primera vez en español a esta grande de la literatura italiana.



'Un vuelo mágico' es una novela filosófica y poética, inspirada en una historia que le contó su padre a la autora. A pesar de estar ambientada en el conflicto bélico de Abisinia, explora la guerra, el amor y la libertad a través de su protagonista, el joven aviador Giulio Giamò, quien a lo largo de sus viajes entabla intensas conversaciones con personajes extraños que le ofrecen una mirada distinta de la humanidad.



Esta es una obra atemporal que interpela al lector en temas universales que hoy, en una modernidad líquida y pospandémica, sigue reflexionando sin encontrar respuestas, como se lo contó la autora a EL TIEMPO.

'Un vuelo mágico' es publicado por Periférica. Foto: cortesía editorial Periférica

Italia ha ganado seis veces el Nobel de Literatura. ¿Siente compromiso que sea uno de los preferidos?



Es un privilegio, un gran honor. Yo solo soy un nombre entre trescientas candidaturas. Ganarlo no me preocupa. Soy una persona muy solitaria, porque para escribir se necesita mucha concentración. Mi amor es por la escritura y por la vida.



Pero además, en los últimos años, este galardón viene reconociendo a las escritoras...



Es una gran felicidad y a su vez una gran sorpresa. Sin embargo, era algo inevitable: las escritoras siempre estuvimos ahí, ahora somos como un volcán en erupción. En mi caso, mi abuela materna bordaba y mi abuela paterna no sabía leer ni escribir. Yo recojo las historias de esas mujeres que no tuvieron la posibilidad de escribir, esas historias que fueron escondidas como las cenizas debajo del fuego.

Cuando uno revisa su obra existe un hilo conductor: el viaje. Sus protagonistas no solo hacen un viaje físico, sino también interno...



Su vida es una odisea. Mi vida es una odisea. Su vida es un viaje. Mi vida es un viaje. Aunque no lo veamos así, todas las vidas son un viaje. La vida debe ser una odisea, llena de aventuras, dolor, emoción, ilusiones, de encantos y desencantos. Es una forma de vivir y convertirte en tu propio un héroe.



Un vuelo mágico, que se publica en español, está cargada de un profundo tono filosófico. ¿Por qué?



Hay filósofos libres que son humanos como el Cándido de Voltaire o los Diálogos de Platón, libros que pueden ayudar a entender la vida en períodos muy confusos o llenos de niebla. El libro filosófico toma al lector de la mano.



Uno de los temas más abordados a lo largo de la trama es la libertad. ¿Cierto?



Yo agradezco la libertad de pensamiento. Ahora bien, los esclavos son todos aquellos que no tienen la capacidad de expresar su pensamiento, son esclavos de los miedos, de las angustias. Hay muchas prisiones y muchas cadenas, algunas parecidas y otras invisibles. La libertad nos permite llevar la vida de la mejor manera posible. Todos están dispuestos a protegerla, porque es la compañera ideal.

¿Por qué prefiere escribir con la mano que en el computador?



Escribir es como nadar, es una experiencia líquida, porque la tinta está ahí en la pluma y en mi cuerpo con mis venas que también son líquidas. Son pocos los que escribimos así, somos como un animal prehistórico.



Precisamente se ha hablado mucho de que la inteligencia artificial puede reemplazar a los escritores. ¿Qué reflexión le suscita?



Te pregunto, ¿la inteligencia artificial puede hacer el amor?, ¿puede beber tequila o vino? No. Hay cosas que son irremplazables.

Su libro también toca la guerra en el siglo pasado. Es increíble que estemos viviendo ahora la de Rusia y Ucrania...



Europa en este momento está completamente esquizofrénica; quieren la paz, pero compran armas. Es absurdo. Hemos traicionado los ideales de la belleza universal y también de acabar con la idea de una guerra en Europa. Nunca hay una guerra justa, ninguna, ni siquiera la guerra de Troya. La guerra trae consigo lágrimas.



¿Cree en la humanidad?



Creo en los principios del amor y de la creación, que son más fuertes que el principio de la destrucción. Debemos volver a la naturaleza porque para muchas personas el mundo es la pantalla de una computadora o un celular.



Finalmente, ¿cómo es la ventana por donde mira Giovanna Giordano?



Veo el mar, los volcanes y toda la sabiduría latina.



