'Quería entender qué piensa una mujer que quiere amar a otra mujer'

Un rumbo inesperado ha tomado la vida de Gina Parody, exministra de Educación quien, con el capítulo de la política cerrado, ha incursionado en la literatura con su recién lanzada novela Mujer Amurallada. En conversación con EL TIEMPO, contó los detalles del libro, lo que la motivó a escribir y sus proyectos a futuro, que incluyen una maestría que viene haciendo y una segunda novela.

¿Por qué su incursión en la literatura, qué pasó?

Después que cerré el capítulo de la política con el episodio tan conocido de las cartillas, de la ideología de género y las marchas, yo tenía una deuda conmigo misma, que era hacer un doctorado que quería hacer hace muchísimos años. Tuve la oportunidad de estudiar, y paralelo a mis clases de economía fui tomando clases de literatura, de historia corta, novela y poesía. De pronto, comencé a tener la rutina de escribir todos los días. Tenía un portafolio y ahí dije ‘quiero arriesgarme más’.



(Le puede interesar: ' ‘Tú 1ero’ es resultado de más de un año de trabajo’: Fonseca).



Escribí antes de esto, por ejemplo, una obra de teatro con una sobrina mía, Alejandra Parody, que es directora de cine, una artista que admiro mucho. Después escribí lo que quería en ese momento, tenía la posibilidad de publicar algo que denominé ‘Diez maneras de salir del clóset’, que eran diez historias cortas sobre distintos episodios de las personas que, reconociendo en un momento dado de su vida, se sentían atraídas por alguien de su mismo sexo.



En ese momento me pasó una cosa maravillosa y es que a Ricardo Silva, el escritor y columnista de EL TIEMPO, le pregunté si tenía un editor que le pudiera dar una visión crítica a esto y me dijo ‘sí, te presento a una persona’, a Carolina López, que se convirtió en mi editora en ese momento, pero sobre todo en una gran maestra. Tomó esas diez historias y me dijo ‘creo que de una podrías hacer una novela’.

¿Y de ahí salió Mujer amurallada?

Sí.

Y, ¿qué es?

Mujer amurallada es la historia de Magdalena Corso, una mujer que a través de su vida está dándose cuenta de que tiene una serie de murallas que no la dejan ser ella misma. Es una historia sobre la libertad de una mujer que va a encontrar en ella, no por fuera.

El libro está dividido en dos capítulos: el cuaderno amarillo y el cuaderno rojo. ¿Qué significan cada uno?

Facebook Twitter Linkedin

La novela de Gina Parody fue publicada por Ediciones B. Foto: Ediciones B

El cuaderno amarillo, que es la primera parte del libro, ubica el contexto de la vida de Magdalena, su ciudad, su familia, su entorno intelectual. Es un libro que ella hace y está escrito a dos voces porque es un diálogo con su prima Olga, que es la persona más cercana, quien le dice ‘cojamos un cuaderno amarillo porque es el color de los pensamientos positivos. Tú como tienes pesadillas –le dice Olga a Magdalena–, escribámoslas en esto que tiene tan buena vibra’. Ahí, ella comienza a escribir sus pesadillas.



El cuaderno rojo, que es la segunda parte, es en el que ya escribe Magdalena sola y es donde cuenta cómo comienza a sentir una atracción sexual por las mujeres y cómo se desarrolla a través de esa atracción.

El libro tiene como escenario la ciudad de Cartagena, con algunos episodios en Bogotá. Es la historia de esta mujer que poco a poco descubre su sexualidad, empieza a entender su relación con otras mujeres y uno se pregunta ¿esto es una autobiografía?

No es una autobiografía. Yo nací en Bogotá y mi familia es barranquillera, totalmente Caribe. Pero sí tiene muchas memorias de mi infancia. Nosotros pasábamos muchos meses de vacaciones en Barranquilla y Cartagena, y claro que tiene muchas memorias mías. Por ejemplo, el ‘raspao’ en la calle, el peto, los bollos, las comidas e incluso en la misma Bogotá, que es una ciudad que ha acogido a todas las personas del país. Cuando yo entraba a mi casa, me sentía completamente en una casa caribeña.



Solo te diría que hay realmente un episodio calcado de mi vida y escrito en unas líneas. Es aquel momento en el que la mamá de Magdalena, Simona, la recoge a ella en su carro y la mamá sabe con quién está saliendo Magdalena cuando tiene una pena de amor. Eso me ocurrió en mi vida con mi mamá. Un día yo estaba con mi primera pena de corazón y mi madre me llamó. Yo estaba llorando, sentí esa voz de madre y me reventé a llorar. Mi mamá me recoge y en el carro me pregunta ‘¿qué te pasa?’, yo le digo que me duele el corazón. ‘¿Quién te tiene el corazón así?’, me pregunta, y antes de yo decirle el nombre, ella me lo dice. Después tengo una historia muy linda y muy personal con mi mamá, pero ese pedazo de la historia, que para mí es un centro de gravedad, es el episodio que sí es calcado de mi vida y puesto ahí.



(También: Luma: la torre inspirada en Van Gogh y el pasado romano).

¿Lo demás es ficción o también tiene extractos de vida de otras personas?

Es ficción, pero como te decía, hay muchas memorias. El ‘raspao’ es un hito en Cartagena, salir a comerlo, generalmente escondido de la mamá. El bollo, las costumbres, ir al Pie de La Popa, todo este tipo de cosas hacen parte de las memorias y recuerdos de mi infancia en la costa Caribe.

¿Quién es B? Porque es un personaje fantástico, y no sé si B fue la del rompimiento de corazón...

Yo quise construir un personaje sin nombre, pero después de oír tantas historias de mujeres y hombres cuando están descubriendo su sexualidad, generalmente –no en todos los casos-, hay una relación muy insana, dolorosa. Esa era la relación que yo quería descubrir y explorar a través de B.

¿Qué reflexión quiere hacer a través de Mujer amurallada?

Para mí, la escritura se ha convertido en una forma de entenderme, de entender el mundo en el que vivimos, y esas son las reflexiones que hago a través de Mujer amurallada. Es una obra donde las mujeres cobran un protagonismo importante. Es decir, los roles masculinos son importantes como punto de apoyo y desarrollo de las mujeres, pero las mujeres son las que realmente hacen esta obra.

Pero en la explicación dice que también trata de reivindicar la inclusión e igualdad, ¿es eso en últimas?

Sí, esto es algo que Random, la editorial, sacó del libro y que está ahí desarrollado. La inclusión e igualdad dentro de una sociedad para mí también es el tema de dignidad humana. Lo que abarca la libertad, la igualdad e inclusión es un tema de reconocer como individuo, que yo sola no soy la que hago una sociedad, soy mientras los otros están, mientras existen y hacen parte de mí, y por eso es importante que cada uno reconozca al otro como ser humano con todos los derechos y libertades.



(Puede leer también: La Fiscalía y su reconocimiento histórico por la Constitución de 1991).

Cuando era ministra de Educación, vivió el episodio de las cartillas para que los niños entendieran sobre diversidad sexual. Eso le valió apoyos, pero también críticas y manifestaciones. ¿Este libro es para recoger todo eso que le pasó?

El episodio de las cartillas y las marchas no lo tomo como lo que me ocurrió a mí, eso tal vez lo escribiré después, pero no lo transcribí en este libro porque no era mi intención hacer una autobiografía.

¿Cómo se sentirá hoy una mujer, por ejemplo, que descubre que le gusta, le atraen y quiere amar a una mujer, cuando ve que hay un montón de gente diciendo que eso es malo, un pecado y demoniaco? FACEBOOK

TWITTER

Lo que hay, que son unas pocas líneas sobre la ideología de género, es cómo se sentía en ese momento, y fue algo que yo siempre me pregunté cuando estaba la gente manifestándose y haciéndole un exorcismo al ministerio. Yo pensaba cómo se sentirá hoy una mujer, por ejemplo, que descubre le gusta, le atraen y quiere amar una mujer. Cómo se siente cuando ve que hay un montón de gente diciendo que eso es malo, un pecado y demoniaco.



Entonces eso era lo que yo quería entender a través de esta obra y esas pocas líneas, cómo se podía sentir una mujer en ese momento y cómo podía liberarse ella misma a pesar de que la rodeara un contexto contrario a lo que ella estaba sintiendo.

¿Cómo piensa que va a ser recibida la novela?

La literatura es una manera de expresar lo que a veces no se quiere ver. La literatura y el arte permiten poner un foco donde muchas veces somos indiferentes, nos da miedo, tenemos repulsión o prejuicios. Creo que la literatura, siendo parte de una forma artística de expresarse, nos permite poner focos y preguntarnos. Sobre todo a mí, en este momento como escritora, preguntarme y profundizar más sobre elementos que pueden estar ocurriendo dentro de las mentes de muchas personas.

El libro está dedicado a Ceci, su pareja desde hace 14 años. ¿Ayudó ella en algo?

El libro está dedicado a Ceci por una razón: ella es el amor de mi vida. Así que quería dejar en tres palabras, escrito, que esto hace parte de nuestra historia de amor. El libro y el papel de Ceci es que ella ha leído todo lo que yo he escrito. Lee historias cortas, largas, borradores o segundos borradores. Así que tengo un profundo agradecimiento a Ceci, no solo por nuestro amor sino también por ser esa compañera que no le importa leer un texto a cualquier hora, corregir, decir ‘esto no está bien’ y tener la capacidad de decirme ‘esta hoja no sirve para nada’.

¿Este libro es para mujeres en general o también para adolescentes? Porque también veo que habla de problemas de adolescentes…

Cualquier lector o lectora está en capacidad de mirar este texto, reflexionar a través de él. Te repito, yo no tengo ninguna intención de dar cátedra ni de ilustrar sobre el tema, simplemente de reflexionar y tratar de entender lo que pasa en ciertas circunstancias, en este caso específico de la mujer, pero sabemos que pueden haber problemas que le ocurren a la mujer y pueden ocurrirle al hombre.

‘Nos volvimos las mejores amigas entre semana, y las mejores amantes los fines de semana’, ¿esa frase podría resumir lo que les pasa a muchos hombres y mujeres?

De pronto sí. En general cuando hay esas relaciones de amantes pasa eso, pero puedo dar fe de lo que ocurre en la novela, no más.



(Lea también: Simón Bolívar: periodista, visionario y poeta).

¿Qué espera generar en los lectores y lectoras de Mujer amurallada?

No tengo ninguna expectativa especial, realmente para mí fue un entendimiento de muchos miedos, prejuicios, obstáculos a través de los cuales puede pasar la libertad de una persona. Ojalá un lector tenga esa posibilidad de reflexionar sobre eso, pero no tengo ninguna expectativa específica.

¿Qué pasó con la política? ¿Definitivamente quedó a un lado?

No hay el menor riesgo, ese es un capítulo completamente cerrado con ese episodio doloroso, con una herida muy grande en su momento con las cartillas y las manifestaciones. Ahí tomé la decisión de no volver a la política.

¿En qué va el escándalo de Odebrecht y los presuntos beneficios para usted y su pareja?

Yo he sido respetuosa por las instituciones judiciales y no he querido hablar de este proceso con los medios, porque respeto esas instituciones y allá están las pruebas. Hemos asistido, tanto Cecilia como yo, a cualquier requerimiento que nos ha hecho la Procuraduría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia. Creo que el debate judicial se debe dar en los espacios judiciales. Por eso he preferido mantener el silencio frente a los medios y respetar lo que allá ocurre.

¿Usted cree que hay algo de política detrás de todo eso?

Quiero mantener mi promesa de respetar las instituciones judiciales y no discutir nada de lo que tenga que ver con ese proceso en los medios de comunicación, sino dejar que allá tengan las pruebas, las miren y estaremos listos a cualquier requerimiento.



(Le recomendamos: Los enigmas de la novia devuelta en ‘Crónica de una muerte anunciada’).

Mujer amurallada hace una reflexión a la igualdad e inclusión, y como usted sabe, Bogotá tiene una alcaldesa lesbiana después de 500 años elegida por voto popular. ¿Cómo le ha parecido esa circunstancia de tener una mujer lesbiana en la Alcaldía Mayor? ¿Ha podido seguir su administración?

Es un paso histórico que tengamos una mujer lesbiana en la Alcaldía de Bogotá, pero, bueno, tampoco quiero pronunciarme sobre política. Pero, sin duda, ha sido histórica para Bogotá esa elección.

¿Su carrera definitivamente de aquí en adelante es la literatura?

Sí, estoy muy contenta con esta disciplina. Estoy trabajando en una segunda novela y espero tener el borrador muy pronto. Paralelo a eso, estoy trabajando en mi tesis de grado, es sobre economía, que requiere mucho tiempo, concentración y disciplina.

ERNESTO CORTÉS

Editor general-EL TIEMPO.

​Twitter: @ernestocortes28

Siga leyendo