Definitivamente, la excongresista Gina Parody anda muy cómoda en su nueva faceta como escritora y es más bien poca la falta que le hacen esas viejas épocas de su vida política.



Luego de su primera novela, 'Mujer amurallada', Parody regresa a las librerías con 'Él también lo hizo', una nueva obra literaria en la que reflexiona sobre el acoso femenino en nuestra sociedad. Y lo hace a partir de la historia de Rosa, una mujer que, en su papel de secretaria del presidente de un país, se ve obligada a ceder en ciertas exigencias que la van llenando de angustia y resentimiento.

Esta novela, como anotan los editores, “muestra el envilecimiento que se vive en las esferas del poder, en un mundo en el que las víctimas suelen ser vistas como culpables”.



Parody le contó a EL TIEMPO que la génesis del libro fue el caso de acoso que sufrió una amiga suya, a finales del 2019. Su amiga escribió un tuit denunciando a un profesor de la Universidad Nacional que la había acosado en sus épocas de estudiante. Años después, este profesor llegó a ser magistrado, pero seguía acosando a las estudiantes.



“El tratamiento que le dieron los medios de comunicación a esta denuncia que mi amiga formuló me recordó el primitivismo propio de las sociedades patriarcales. Se preocuparon no por encontrar al acosador, sino que se dedicaron a buscar las víctimas, sus nombres, sus edades y, sin duda, su aspecto físico. Como esto no ocurrió, se terminó desestimando la denuncia, colaborando así a ampliar el escudo de impunidad del victimario”, cuenta Parody.



“El dolor y la impotencia” de este hecho fueron el detonante de su nuevo libro, que no es protagonizado por un magistrado sino por un presidente.

'Él también lo hizo' es una publicación de Ediciones B. Foto: archivo particular

Se la ve muy cómoda como novelista, ¿dejó atrás la política?



Sí, claro. Estoy dedicada tiempo completo a leer y escribir. El capítulo de la política quedó cerrado y clausurado.



¿Qué alegrías le ha traído este ejercicio como escritora?



La posibilidad de crecer intelectualmente, de reflexionar, de comprender mejor el mundo que me rodea, en resumen, tener tiempo para pensar.



¿Con qué se encontrarán los lectores de Él también lo hizo?



Es un escrito que hace parte del coro de voces de mujeres que han denunciado el abuso y el acoso sexual al que se ven sometidas las mujeres en una sociedad que, como la nuestra, reposa en una estructura patriarcal.

¿El mismo título ya sugiere algunas pistas?



El primer título fue #himtoo, que nació como un contraste al hashtag #metoo, que hizo parte del movimiento con el mismo nombre. Sin embargo, ni a mí ni a mi editora, Natalia Jerez, nos convencía completamente que fuera en inglés. Entonces lo tradujimos y pensamos en Él también; y finalmente decidimos Él también lo hizo. Es un título que sugiere al lector un Él con alguna responsabilidad.



¿Qué representa Rosa, la protagonista?



Rosa fue un personaje complejo de construir, quería que fuera una mujer multidimensional, y en ese sentido que comulgara con la estructura patriarcal y machista de la sociedad, de tal manera que darse cuenta del abuso sexual que cometía su jefe no fuera tan evidente para ella, aunque sí fuera evidente para los lectores. Rosa es una voz femenina que al final responde más a la naturaleza de su alma que a sus prejuicios.

¿Qué lectura tiene, como activista y mujer, de este fenómeno en el país?



Es difícil que las mujeres denuncien el abuso sexual y el acoso, porque son crímenes que atacan y marchitan la dignidad de la mujer, que generan dolores internos muy difíciles de superar. ¿Qué hace todo más grave? Que cuando una mujer denuncia en Colombia, la sociedad y sus instituciones no están listas para acoger la denuncia y protegerla. Por el contrario, en muchos casos es vista como la responsable. Esto muestra lo intrincado que están el machismo y el patriarcado en nuestra sociedad y, por supuesto, en sus instituciones. En consecuencia, las mujeres se sienten más seguras callando.



Justamente, este diario lidera una campaña que se llama ‘No es hora de callar’, bajo la bandera de Jineth Bedoya...



A Jineth Bedoya, por ejemplo, la sociedad colombiana en pleno le debería rendir un homenaje por su valentía, por su honestidad y por su liderazgo; sin embargo, me atrevo a decir que en muchas ocasiones ella se ha sentido sola en su lucha. La campaña ‘No es hora de callar’ es importante, pero debería ser un esfuerzo colectivo, de país.



¿Persiste aún el miedo?



Por supuesto. El sistema hoy es cómplice del silencio y la revictimización.

Llama la atención que la imagen del poder la encarna un presidente de la República...



Quise proponerlo en la esfera más representativa del poder en el país, porque nos lleva a una posición desde donde debería ser más fácil observar cualquier abuso. Nadie en Colombia duda que el presidente de la República es la persona, o una de las personas, más poderosas. Por otro lado, quería que Javier, el antagonista, tuviera la división entre el ser público y el ser privado sobre el cual escribe Ortega y Gasset en Mirabeau o el político. ¿Se le pueden exigir a un gran político los mismos valores que les exigimos a quienes no lo son? Traté entonces de que las políticas fueran populares: seguridad, medio ambiente y educación, y que su comportamiento en esta esfera pública fuera admirable; y así poder crear un contraste con su vida privada.



Usted fue testigo de primera mano del poder. ¿Era esta una reflexión que también le interesaba?



Para mí no, pero es posible que para algunos lectores sí, y esa mirada es la que le va dando vida al texto.

¿Se puede dejar de ser político? ¿Sigue de cerca nuestra política?



Se puede dejar de vivir en la política, pero no se puede dejar de reflexionar sobre un país mejor. Algunos días sigo de cerca lo que ocurre; otros, no tanto.



¿Qué lectura tiene del país de hoy?



Hoy estoy dedicada no a observar la coyuntura, sino a analizar los patrones históricos que mantienen la violencia en Colombia. Por ejemplo, me interesa examinar si los altos precios en términos relativos de los productos agrícolas (independientemente de si son legales o ilegales) pueden atraer violencia; o cuál es la relación de la informalidad en la propiedad rural con la violencia; y en últimas, a quiénes ha beneficiado la violencia en nuestra historia.



¿Cómo ve al actual gobierno?



Como te dije, el capítulo de la política lo tengo cerrado, y esto incluye las opiniones sobre la coyuntura política.



¿Hacia dónde siente que se mueve la realidad política?



No dejaré de ser una optimista.

Volvamos a la literatura. ¿Cuáles han sido los libros o autores la han influido?



Sin duda, Gabo. Me parece que su forma, su ritmo, y su colorido no tienen igual en la literatura latinoamericana. También leo y releo a Virginia Woolf, el viaje interior que logra en sus personajes es ilimitado e inigualable. Y me fascina Kafka, toda su obra, incluyendo los escritos de su trabajo que fueron inspiración para muchos de sus textos. No solo leo literatura, leo bastante de teoría política y de economía. En teoría política, Hannah Arendt desde hace muchos años ha sido mi guía, y en economía, a Keynes.



¿Lee poesía? ¿Alguna debilidad particular por un género?



Me gusta todo. Leo sobre todo novelas y poesía. Leo poesía porque aprendo a escribir con cada poema, con la precisión que busca el autor en sus palabras, con el ritmo que pretende, con los sonidos de cada sílaba, con las metáforas y las alegorías, es una búsqueda constante de la perfección de la escritura en este género, como no creo que ocurra con ningún otro.



¿Y tiene algún ritual de escritura?



Mi ideal es levantarme cuando todavía no sale el sol. El silencio que me rodea en ese momento me permite una gran concentración.



Finalmente, ¿podemos esperar algún regreso de Gina Parody a la política?



Mi deseo es continuar escribiendo.