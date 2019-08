Un poeta de ‘Los Simpson’ compartirá sus versos en Bogotá

En el capítulo Little Girl in the Big Ten (Una pequeña en la gran liga), de la serie Los Simpson, Lisa conoce en el gimnasio a dos amigas universitarias que la invitan a una tertulia poética con Robert Pinsky.



Pues el destacado poeta estadounidense, de 79 años, será uno de los 30 invitados internacionales a la 12.ª edición del Encuentro de escritores ‘Las líneas de su mano’, que se realizará en el colegio Gimnasio Moderno, de Bogotá. Esta cita literaria tendrá lugar entre el lunes 2 de septiembre y el viernes 6 de septiembre.

A Pinsky lo acompaña la poeta Rita Dove; ambos comparten el honor de haber sido escogidos como ‘poetas laureados’ por el Congreso de Estados Unidos, durante el gobierno de Bill Clinton.



“Esta es una figura muy importante que existe en ese país. Te nombran poeta consultor, que te da derecho a un puesto en la Casa Blanca. Y el ‘poeta laureado’ tiene que inventarse una estrategia de promoción de escritura y lectura de poesía durante ese año. Además, Rita Dove fue la primera poeta negra laureada”, explica Federico Díaz-Granados, organizador del evento y coordinador de la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno.

Pero, además de Pinsky y Dove, este encuentro rendirá homenaje central a dos voces femeninas muy relevantes de la poesía: la rumana Ana Blandiana y la colombiana Piedad Bonnett.



Blandiana, quien visitó la Feria del Libro de Bogotá el año pasado, es considerada una de las escritoras e intelectuales más importantes del momento en Europa. Es aplaudida por tener una voz literaria que se mueve con facilidad en la poesía, la prosa y la crónica.



Aunque se llama realmente Otilia Valeria Coman, adquirió el seudónimo de Ana Blandiana para poder expresar sus ideas y criticar la estructura política de su país, en especial bajo la dictadura de censura de Nicolae Ceausescu.

“Su poesía abarca muchas voces: la de la experiencia, la resistencia, la memoria y con grandes contenidos simbólicos metafísicos, desde la sencillez. Y, precisamente, la voz de Piedad Bonnett también dialoga con la de Blandiana, en el sentido de que también habla, desde la sencillez, de las grandes tragedias y emociones del ser humano”, anota Díaz-Granados.



Finalmente, otra de las protagonistas de este encuentro será, sin duda, la poeta y activista estadounidense Margaret Randall, referente de la movida hippie de la década de los años 60.



“Ese fue el movimiento que inspiró a los nadaístas acá en Colombia. Randal se fue luego para México fundó la revista El Corno Emplumado (The Plumed Horn), y ya en la madurez, hacia los 60 años, decide volverse una activista al lado de su pareja, una pintora”, explica el director del festival.



Díaz-Granados comenta que este encuentro nació con la idea de acercar a los jóvenes lectores con sus autores, en un formato de charla íntima y distendida.

Las homenajeadas centrales serán las poetas Ana Blandiana (Rumania) y Piedad Bonnett (Colombia).

"Lo más emocionante es que se desacraliza la figura del escritor, ese ser lejano que aparece en los libros de literatura, y se le acerca como un amigo. Es decir que Roberto Pinski, a quien viste en Los Simpson, va a ir a un salón de clases. Eso hace que los muchachos puedan perderle el miedo al 'papel en blanco', y que sepan que sus emociones se pueden trasmitir a través de un escrito, que puede ser la poesía o el cuento", anota el poeta.



En el marco de este encuentro, se presenta el tercer volumen del disco del festival, que tiene la particularidad de invitar a cantantes que musicalizan textos de reconocidos poetas.



Este nuevo trabajo incluye a Victoria Sur, que le pone música a un poema de Piedad Bonnett. Lo mismo hacen, entre otros, María Olga Piñeros, con un texto de William Ospina; el cantautor panameño Rómulo Castro, con un texto de su coterráneo Manuel Orestes Nieto, y el argentino Daniel Sartori, con una pieza de María Gómez Lara. Este disco se presentará el miércoles en la noche.



Todos los encuentros y charlas, de carácter gratuito, tendrán lugar en la biblioteca Los Fundadores del plantel educativo y en sedes alternas como el Fondo de Cultura, la Casa de Poesía Silva y la librería Wilborada.

Invitados de primer nivel

En esta edición se darán cita: Ana Blandiana de Rumania; Rita Dove, Robert Pinsky, Margaret Randall, Allen Josephs y Anthony Geist, de los Estados Unidos; Hugo Mujica Claudia Masín y Marisa Martínez Pérsico, de Argentina; Patricia Cerda, de Chile, María Pretiz, de Costa Rica, Axel Presas, de Cuba, Leonardo Valencia y Margarita Lasso, de Ecuador; Raquel Lanseros, Benjamín Prado, Nieves García Prados, Viorica Patea, Pedro Larrea y Loreto Sesma, de España; Hagar Peeters, de Holanda, Emilio Coco, de Italia, Jean Portante, de Luxemburgo, Manuel Orestes Nieto, de Panamá, Sarah Jackson, de Reino Unido, Igor Barreto y Adálber Salas Hernández, de Venezuela.



De Colombia: Piedad Bonnett, William Ospina, Álvaro Rodríguez Torres, Paola Guevara, Juan Cárdenas, Andrea Cote, Álvaro Robledo, Evelio Rosero y María Gómez Lara, entre otros.



Inf.: gimnasiomoderno.edu.co