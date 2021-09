'La seducción es positiva, siempre que no destruya el planeta’: Lipovestsky

Jean Racine (1639-1699) en el prefacio de la tragedia a Beranice dice: “La regla principal es gustar y emocionar: todas las demás solo están hechas para alcanzar esta primera”. Gustar , emocionar, es decir: seducir. Y ahora, Gilles Lipovestsky, filósofo y sociólogo francés, recoge las mismas palabras del dramaturgo para retratar en un brillante ensayo cómo el imperativo en estos tiempos ya no parece ser obligar, ordenar, disciplinar y reprimir, sino gustar y emocionar mediante la seducción. Y cómo esta afecta a nuestras vidas. Estamos en lo que el autor califica de “donjuanismo consumista”.

Autor de numerosas obras sobre la hipermodernidad, el filósofo habla acerca de su más reciente libro Gustar y emocionar: un ensayo sobre la sociedad de la seducción.



Algo que destaca en su obra Gustar y emocionar es que la seducción no es solo negativa...



Desde larga –aunque no eterna– tradición judeocristiana y la griega, la seducción ha sido asimilada a un grado de desvío, a una cierta perversión, a una manipulación. (...) El libro que escribí es la voluntad de retomar la cuestión desde un punto de vista antropológico. Desde ese punto de vista las cosas son de otra manera, pues a lo largo de un 90-95 % de la historia de la humanidad, la seducción no había sido condenada. (...) Entonces lo que yo quería mostrar era que, en primer lugar, a escala de la vida, es absurdo condenar la seducción porque la seducción es la condición de la vida. En el mundo animal, el macho seduce a la hembra para aparearse, es decir, la seducción es una condición de la reproducción. No se trata de algo ni arbitrario, ni perverso ni malo, es la condición de la vida. En el mundo humano, la seducción no es un teatro que engaña, sino que es un medio para desarrollar el deseo.



Precisamente hablando de teatro, usted explica que el lema clásico “gustar y emocionar”, inicialmente ligado al teatro, se impuso como una de las leyes estructurantes de la Modernidad. ¿Por qué este lema define la sociedad de la seducción?



Por el capitalismo. El gran artífice de esta explosión de la seducción es el capitalismo. Hasta hoy en día, la seducción se había ejercido en esferas muy limitadas: el teatro, la pintura, el arte, la moda, las relaciones eróticas entre individuos. En cambio en la religión, en las tradiciones, en el trabajo y la vida típica del campo no existe la seducción; esta no es más que un pequeño y limitado teatro. Lo que sucede, grosso modo, desde 1950, es que las operaciones de seducción se infiltraron en todos los ámbitos. Esa es precisamente la tesis del libro: la generalización de las operaciones de seducción, no en todas, pero en un número considerable de esferas de la vida: en los objetos de diseño, en las revistas de decoración, en el cambio constante que genera el gusto por la novedad, en las actividades de ocio, las vacaciones, la publicidad al servicio del mercadeo. Todo el capitalismo es una máquina de consumo. El capitalismo dirigido al consumo de bienes es seducción pura de extremo a extremo. Hay que gustarle al consumidor para que compre. El capitalismo comprendió que la seducción es una herramienta fantástica para renovar constantemente las ganas de comprar. La seducción es una máquina que produce deseo en la medida en que, usando imágenes lindas, genera el anhelo, la ambición de tener. Por eso la seducción no es necesariamente un engaño. Un engaño es algo que debe parecer real y hacer creer que es real.Existe entonces una relación entre la seducción como condición de deseo, como poder motor de la vida social y el sistema capitalista actual. ¿Cómo ve usted esta relación en el largo plazo, es sostenible?

Sí, siempre que haya cambios y límites en esa relación. Imaginemos que el capitalismo no tiene más que una finalidad, aquella de vender y vender más, menos caro y un número cada vez más grande. Es decir, que en 2050 será necesario vender productos a un estimado de 10.000 millones de individuos en el planeta. Si pensamos en las consecuencias ecológicas de esto, para el planeta definitivamente no es rentable. No es posible producir sin restricciones para el número de habitantes que tendrá el planeta, pues simplemente no podría soportar la huella ecológica. Ahora, que este problema signifique que la seducción deba parar, no lo creo. La seducción no se detendrá. Pero debe hacer una alianza con el imperativo de la preservación del medioambiente. Es decir, una seducción limpia, ecológica, lo cual es totalmente factible. Hoy en día ya es posible fabricar automóviles eléctricos que contaminan mucho menos; nos podemos imaginar la existencia de aviones de hidrógeno menos contaminantes; se pueden desarrollar energías renovables que permitan generar fuentes de electricidad que no contaminen; hay que imaginar sistemas de producción menos perjudiciales. Pero no creo que mañana se fabricarán carros o espacios de vivienda sin seducción, porque hay que vender. Es necesario gustarle al consumidor, pero habrá que gustarle de una manera ecológicamente responsable.

Esa es la gran cuestión del futuro: el imperativo principal, si no queremos un desastre planetario, es un cambio en el modo de producción y de consumo. Es posible, pero será necesaria una transformación radical. Afortunadamente ahora hay un nuevo presidente estadounidense que lo ha comprendido, un presidente que entiende que no es un asunto menor y que la base de la desregulación del clima es la producción excesiva e irresponsable.

Negar la seducción...



Pienso que el futuro no está en la negación de la seducción. La seducción no es negativa, es positiva, siempre que no destruya el planeta. Y esto sí es posible. El mensaje de mi libro es que la solución no está en regresar a un modo de vida ascético. Yo no deseo un modo de vida ascético. Es más, aparte de unos pocos ricos de occidente, nadie aspira al ascetismo: ni los chinos, ni los indios, ni los africanos, ni las personas de las favelas desean el ascetismo, lo que quieren es el buen vivir. ¡Y es comprensible! Lo que hay que hacer es apostar por el desarrollo de la inteligencia, de la ciencia, de la innovación tecnológica para inventar productos y modos de producción responsables y capaces de permitir un desarrollo sostenible. Pienso que la seducción continuará. Yo me opongo a todas las corrientes anglosajonas y europeas que promueven lo que llamamos la “simplicidad voluntaria” –es decir, una reducción de la necesidad–, como lo hace por ejemplo la joven sueca Greta Thunberg con premisas del tipo “no hay que tomar el avión, no hay que moverse en carro, no se necesita la moda, hay que vivir con cosas elementales”. Esta posición es moralmente respetable, pero no creo que sea una solución porque las poblaciones modernas de hoy en día ya no están dirigidas ni por la religión, ni por la tradición ni por la moral ascética. Es ingenuo creer que la aspiración al buen vivir, al bienestar, a la innovación, al ocio, a los viajes va a desaparecer. La crisis del covid no hará desaparecer el turismo. Cuando no haya virus en uno o dos años, el turismo volverá a activarse, las personas están a la espera de viajar a Perú, a Machu Picchu, a Cartagena. La seducción de la belleza del mundo es irresistible. No es verdad que la gente vaya a vivir en adelante en sus casas sin moverse de sus barrios solo porque es bueno para el clima y el planeta.

Tener una ecología punitiva no será suficiente. Habrá que alimentar, calentar, cuidar a 10 mil millones de personas y para que eso sea así, es necesario tener un aparato productivo. La solución es la innovación y no la negación de la seducción.Con las limitaciones propias de la situación que se vive actualmente por causa de la pandemia, muchos hemos tenido que cambiar nuestra forma de consumo. ¿Cree usted que este periodo podría cambiar el modelo?

No, no lo creo. Yo creo que la crisis del covid va a cambiar algunas cosas: la posibilidad de hacer entrevistas a distancia, de dictar y tomar clases online, de trabajar desde casa sin reducir la rentabilidad y la productividad de los trabajadores etc., y todas esas son cosas que van a perdurar. Pero lo que no creo es que la crisis vaya a romper el deseo de consumo sencillamente porque la gente ya no está controlada por la tradición. Antes la gente pensaba que había que vivir por el cielo y no por el ahora, pero eso ya es cosa del pasado. Las personas quieren vivir bien y disfrutar de la única vida que tenemos. Ya no hay limitaciones impuestas por las instituciones. Habrá cambios en el consumo, pero no será por la crisis del covid.

La seducción ha conseguido tener una dimensión social en la política, la economía, la cultura, la educación, los medios de comunicación. ¿Se podría hablar de seducción al nivel de la relación entre Estados, de las relaciones internacionales?



Sí, en efecto. Esa dimensión, que tiene nombre en el universo de la diplomacia o las relaciones entre Estados, es el llamado soft power. Un ejemplo actual es cómo los chinos o los rusos están intentando seducir a ciertos países con el tema de la vacuna. Esa es una operación de seducción. Los rusos, que no se ocupan mucho de su propia población, lo que intentan más bien en mantener una buena imagen frente a los demás, lo cual, en efecto, es un asunto de seducción, a través de estrategias de soft power. Los chinos, por su parte, no se cansan de intentar seducir a un número de países a cambio de tener influencia y garantizar un mercado. Es una dimensión de la relación entre Estados, pero aun así a mí me sigue impresionando el hecho de que, al contrario de lo que habíamos pensado, tras la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, del enfrentamiento entre Oriente y Occidente, no se abrió un universo de paz y de concordia, sino que por el contrario se han acentuado los nacionalismos. Lo que yo veo es una determinación de las políticas nacionalistas y eso es peligroso, incluso en Europa. Hay un movimiento centrífugo que hace que cada quien defienda sus intereses, sus intereses nacionales, y ahí la seducción desempeña un rol, sí, pero como una operación al servicio del poder.



¿Qué efecto podría tener sobre el deseo este ambiente de miedo que se ha impuesto como consecuencia de la pandemia?



No creo que tenga un efecto sobre el deseo. La crisis del covid ha creado un sentimiento de inseguridad y de miedo que es lo contrario a la seducción; de hecho, es una máquina antiseducción. (...) Se trata de que tenemos entonces un episodio muy largo, lamentablemente, y que choca frontalmente con todo lo que yo escribí en el libro. (...) El internet, los teléfonos inteligentes, por mencionar algunos ejemplos- esos sí llegaron a cambiar la vida de las personas. La pandemia cambiará las cosas a nivel de los gobiernos, pues tendrán que integrar todo lo que ha supuesto la pandemia en el diseño de políticas públicas, en particular en lo relativo al sistema de salud. Pero se trata de un tema meramente geopolítico. Yo no creo que esta situación vaya a cambiar la cultura; esa misma cultura que hoy por hoy, en la era del capitalismo globalizado, ha sido formateado por la seducción.



El capitalismo seduce a todo el mundo, incluso a los más pobres. Pero no hay que perder de vista que podemos ser seducidos por muchas más cosas además del mercadeo: por la cultura, el arte, la escritura, la música. Por eso pienso que hay que reinventar la seducción, desarrollar en los jóvenes la idea de que está bien gustar y ser seducidos, pero podemos dejarnos seducir por otras cosas que no sean la moda o los carros modernos. Y la escuela debe preparar para eso y esta, a ser llamada la gran revolución del futuro, no en pro de la antiseducción, sino en pro de lo que yo he llamado la “seducción aumentada”, es decir, una seducción que incorpore la cultura, la belleza y fomente la creación musical, teatral, plástica, audiovisual, fotográfica. El consumismo ha ocupado demasiado espacio y es hora de dejar la vía a otras formas de seducción.



SOPHIA BETANCOURT KALTSIDOU

PARA EL TIEMPO