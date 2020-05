‘Canta mundo’, el regalo de Santa Rosa y la Sinfónica de Caldas

El maestro Leonardo Marulanda, director de la Orquesta Sinfónica de Caldas, no conocía la canción Canta mundo, original del compositor Manuel Troncoso, que hizo famosa Tito Rodríguez en diciembre de 1970.

Fue el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa quien le habló de esta composición, luego de decirle que por supuesto haría una colaboración virtual con esta orquesta, con la que tan buenas migas hizo el año pasado en dos conciertos en Bogotá, en el teatro Colsubsidio.



“Nosotros, en estos momentos, queríamos tener una colaboración y cuando llamamos a Santa Rosa el único ‘pero’ que puso fue que sus canciones eran todas para enamorados o despechadas, y que lo mejor era jugársela con Canta mundo, que me pareció perfecta para los tiempos que vivimos”, dice Marulanda.



El viernes pasado se lanzó el video, grabado virtualmente en Puerto Rico y Manizales. “Empezamos a hablar hace como un mes y nos entusiasmamos mucho”, cuenta Santa Rosa.

El entusiasmo se nota porque, dice el puertorriqueño, está canción, que él se aprendió cuando tenía unos diez años, es ideal para estos momentos que vive el planeta.

“Se la oí cantar a Tito Rodríguez y luego a un gran amigo mío, puertorriqueño: Chucho Avellaneda”.



Los arreglos de esta versión los hizo la orquesta, “y fue un trabajo muy interesante, tecnológicamente hablando, que yo sé que la gente va a disfrutar”.



Del mismo modo que Santa Rosa disfruta los sonidos del legendario Tito Rodríguez (nacido en Santurce, Puerto Rico, el 4 de enero de 1923, y fallecido en Nueva York el 28 de febrero de 1973).



“Fue un hombre que optó por la calidad. Para mí, fue una gran inspiración. Desde el punto de vista musical no tenía una voz con un registro muy amplio ni tampoco con una gran potencia, pero tenía el conocimiento de los que han estudiado y una idea muy clara de sus recursos, que siempre aprovechó. Eso es lo que se percibe en sus discos de varias décadas, del 50 al 70. Representó a una generación completa de cantantes y músicos que tenían un mismo sentir, muy romántico, impecablemente vestido, acompañado de un sonido inspirador, y eso es lo que hay que mirar con Canta mundo”, sigue Santa Rosa.

El músico cumple la cuarentena y mira estos tiempos que corren. Y está seguro de que en estos días, la “música sirve para muchas cosas. Para entretener, por ejemplo, y también para hacer algo de introspección, porque aliviana, pone en perspectiva muchas cosas. Sus mensajes son importantes, su rol es muy valioso, y eso ha pasado en todos los tiempos”, agrega.



De ahí que diga que para él, la música sea “esencial, de primera necesidad en estos días. Estoy de acuerdo con la gente que hace conciertos en vivo en esta temporada, eso ratifica lo vital que es”.



Él, por ejemplo, disfruta en su casa de la música por estos días. “Me la he pasado viajando mucho en los últimos años y cuando puedo estar en Puerto Rico tengo una rutina que incluye ir a la oficina, hacer reuniones, montar proyectos y volver a casa. Pero ahora estoy aquí todo el tiempo, con la familia, y eso es nuevo y gratificante”.



Se ha dedicado a buscar y organizar sus colecciones musicales de distintos momentos de su carrera y ha encontrado no solo grabaciones viejas, sino fotos, videos, “de todo un poco que me he dedicado a organizar y de las que realmente no me acordaba”.



Mejor dicho, está ‘descubriendo’ momentos de su vida “en el aquí y el allá, yo cantando con varios colegas cosas que no me acordaba, distintas músicas incluso”.

Y con todos estos descubrimientos, tiene un programa virtual llamado Martes de colaboración, en el que les habla a sus seguidores y les pone estos videos de otros días con Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, Miriam Hernández, Waco, Milly Quezada, Enrique Iglesias y Andy Montañez, entre muchos otros artistas.



Ese es su aporte de estos días en los que, como a todos, lo han asaltado dudas. “En un principio, como todos los sectores de la sociedad, hicimos ajustes. Hoy, en el entretenimiento se propone regresar a una normalidad limitada, pero lo veo difícil este año, aunque si llega, será maravilloso. Sé que algún día volverán los grandes conciertos, pero eso por ahora no sucederá”.



Para él, por lo pronto, “lo mejor es pensar cómo hacer lo que hacemos sin perder nuestra naturaleza y sin arriesgar a las personas, con todas las medidas”, dice.

En esta temporada lo virtual es una “buena alternativa, se mantiene la relación público y artista sin que medie otra cosa, esto es valioso”, pero no deja de extrañar los conciertos en vivo, en los que siempre interpreta sus canciones más conocidas, como Conteo regresivo, Que alguien me diga, Perdóname, Yo no te pido y Un amor para la historia, entre otras.



Mientras esos días de luces, escenario y aplausos en vivo vuelven, qué mejor que las buenas migas y la gran química entre Gilberto Santa Rosa y la Orquesta Sinfónica de Caldas, entre los sonidos populares y los clásicos, que se resumen en música, esa parte esencial de la vida, como dice el puertorriqueño.

