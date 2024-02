Bogotá bailó una vez más con el 'caballero de la salsa', Gilberto Santa Rosa

“Acabo de pasar una noche maravillosa aquí, mágica, gracias por eso”, dijo Gilberto Santa Rosa el pasado 24 de febrero, tras culminar una actuación en la que la salsa, el baile y la elegancia fueron los elementos prevalecientes en el Movistar Arena de Bogotá.



El concierto empezó sobre las 7 p.m. con la presentación de apertura de ‘La nena Magdalena’, periodista y selectora musical, quien, al ritmo de los clásicos de la ‘salsa dura’, puso a gozar a los espectadores mientras esperaban al artista principal de la noche. Le siguió Pablo Watusi y los Afrocachacos, en lo que fue un homenaje a la salsa bogotana, la clave e inclusive el rock, con una adaptación salsera del clásico ‘Roxanne’ del grupo británico The Police.

Watusi le dio paso a Gilberto Santa Rosa, quien con 30 canciones deleitó a su público durante casi tres horas de concierto. La primera parte de la interpretación llenó el estadio con la melodía de sus clásicos: ‘La agarro bajando’, ‘Cartas sobre la mesa’, ‘Derroche’, ‘Conciencia’, entre otros.



Luego de un cálido saludo a los asistentes del concierto, siguió un interludio en el que los instrumentos electrónicos se tomaron el escenario por unos minutos mientras se preparaba una de las primeras sorpresas de la noche: un homenaje al ‘Gallo de la salsa’.



“Entiendo que él se nos adelantó, pero tengo un recuerdo muy bonito y quiero que me acompañen a recordarlo”, mencionó Santa Rosa, refiriéndose a Julio César ‘Tito’ López, quien falleció en 2020, solo dos meses después de que ambos lanzaran juntos su primer tema musical conjunto.



“Nena vámonos, se hace tarde ya. Por la calle del medio me voy contigo esta noche a gozar” ... Al son de esta letra, que hace parte de ‘Por la calle del medio’, del álbum ‘Colegas’, el cantante puertorriqueño trajo a la pantalla a su amigo salsero y protagonizó una de las pausas más emotivas del espectáculo.

Momento para el bolero

Rememorando sus inicios como cantante, el puertorriqueño dio paso a una nueva sección del concierto: un popurrí de boleros. Con acompañamientos de guitarras acústicas y maracas, el público se cautivó con un arreglo que incluía tres de sus célebres grabaciones: ‘Un amor para la historia’, ‘Mentira’ y ‘Si te dijeron’.



Las luces, en tonalidades azules, verdes y moradas, sirvieron como complemento para sacar a relucir el lado romántico de sus baladas.

La melodía de una flauta dulce, acompañada de un piano y unos sintetizadores, hizo que el público saltara de la emoción. Se trataba de la pieza ‘Sin voluntad’, uno los temas icónicos del repertorio de Santa Rosa.



Esta sirvió como puerta de entrada para que el artista enalteciera la figura de Omar Alfanno, compositor panameño, quien, en palabras del ‘Caballero de la Salsa’, le “ha dado muchas de sus canciones más importantes”. Entre esas se encuentran ‘Me volvieron a hablar de ella’ y ‘Mal herido’, piezas que interpretó junto a un público que coreaba mientras bailaba.

Lo más reciente de Santa Rosa

Se sumó a la tarima otro vocalista, Gerardo Rivas, quien, desde la percusión, hace parte de los 13 integrantes de la orquesta que acompañó el concierto. Juntos interpretaron una de las últimas canciones de Santa Rosa: ‘For sale’, lanzada en julio de 2022.



Luego de esta inesperada colaboración, Santa Rosa presentó a su orquesta y resaltó la participación de algunos integrantes como Ginno Ramírez, su ‘primera voz’ desde hace 33 años. Además, dio apertura a una de las partes más esperadas en sus espectáculos, que es la interacción e improvisación con el público.

El cantante Gilberto Santa Rosa junto a toda su orquesta del 'Auténtico Tour', que estuvo en Bogotá el 24 de febrero de 2024. Foto: Juan Andrés Beltrán. Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

“La siguiente canción no se la tienen que saber, solo tienen que contar”, fue lo único que dijo Santa Rosa antes de que las aproximadamente 14.500 personas presentes en el concierto ovacionaran al unísono al cantante al saber de qué sencillo se trataba.



La orquesta empezó a tocar la melodía de ‘Conteo regresivo’, una de las canciones más exitosas del artista. Luego, le siguieron ‘Amor mío no te vayas’, ‘Vivir sin ella’ y ‘Perdóname’; en esta última, Santa Rosa improvisó rimas y pregones por más dos minutos, lo que le mereció de su público un aplauso implacable.



“¡Gilberto!, ¡Gilberto!, ¡Gilberto!”, gritaban los presentes. Tras varios minutos de aplausos, chiflidos y arengas, el cantante anunció que se acercaba el final del espectáculo y se dirigió conmovido a su público: “Si ustedes quieren ver un cantante feliz, miren acá”.

Una ovación final

La ovación recibida fue precedida de un juego entre el artista y su público: “Yo canto una canción y ustedes empiezan a gritar ¡otra!, ¡otra! y yo hago como que me voy y no me voy”.



Así lo hizo con su éxito ‘Que alguien me diga’, pieza que empezó en formato de bolero, pero justo cuando iba a dar la nota final, dijo: “Muchas gracias, nos vemos pronto”. La audiencia reaccionó como se lo había pedido el puertorriqueño: “¡Otra!, ¡otra!”. Esto llevo a que Santa Rosa complementara la canción con más pregones.



Cuando estos terminaron, y siendo fieles a la dinámica propuesta, el público le pidió al cantante otra canción. Esta vez se trató de la pieza ‘Qué manera de quererte’, la cual le dio el cierre definitivo al evento con una coreografía que involucró a toda la orquesta, una despedida instrumental y un público que salió del Movistar Arena a recibir la noche bogotana con una sonrisa de oreja a oreja.



JUAN ANDRÉS BELTRÁN TÉLLEZ Y LAURA ANGÉLICA LENIS

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO