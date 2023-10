Gilberto Santa Rosa llegará al Movistar Arena de Bogotá. Comienza la preventa

Muchos de los que se han enamorado al son de la salsa vivirán la emoción de recordar esos momentos cuando El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, llegue a Bogotá, en febrero del 2024, para presentarse en el escenario del Movistar Arena.

Se espera oírle cantar (y por qué no, acompañarlo cantando también), canciones como Conteo regresivo, Qué alguien me diga y Perdóname, siempre con ese estilo que combina los géneros de la salsa y el bolero, que también ha cultivado de forma independiente.



Su público incondicional en Bogotá puede asegurar su entrada al show en los próximos días, gracias a las etapas de preventa. “Desde #ExperienciasAval nos entusiasma confirmar que seguimos con una vibrante agenda de conciertos, anunciando hoy el próximo show de El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa”, afirma María Fernanda Sánchez, gerente de Mercadeo y ESG de Grupo Aval.



Sobre este mecanismo, que hace ya parte de la cultura de los conciertos, Sanchez añade: “En las más de 49 preventas anunciadas este año para nuestros clientes amantes de la música, hemos pensado en diferentes géneros musicales y en los públicos de todas las edades, pues todas las personas deberíamos tener la oportunidad de vivir el entretenimiento, esa es una de nuestras premisas en #ExperienciasAval”.

¿Cómo adquirir boletas para el concierto de Gilberto Santa Rosa?

La venta de boletas del show del salsero puertorriqueño, que se realizará el 24 de febrero del 2024, tendrá tres momentos, a saber:



27 de octubre: preventa para Movistar Preferencial, comienza a las 9 a.m.



30 de octubre, a la misma hora, comenzará la preventa para clientes de bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas). Esta terminará al día siguiente a las 8:59 a.m.

31 de octubre: Salida a la venta de las boletas para el público en general, desde las 9 a.m.

La boletería, a su vez, tendrá dos tablas de precios. Cada localidad tiene un aforo inicial (especificado en la página de TuBoleta), que saldrá a la venta primero, con un precio determinado. Agotado este aforo (independientemente de si se está en etapa de preventa o no), se pasará a la segunda etapa de precios, por eso se ha vuelto tan importante asegurar las boletas de los conciertos con suficiente antelación.



En la etapa 1, los precios oscilan entre 128.000 pesos y 384.000. Agotado el primer aforo, la segunda etapa tendrá precios de boletería que van desde 160.000 a 480.000 pesos.

