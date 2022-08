El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa ya perdió la cuenta de cuántas veces ha venido a Colombia. Es, como los grandes de este género, un invitado de honor a las ferias de Cali, Manizales y al Carnaval de Barranquilla. Y a fiestas de ciudades y poblaciones. En todas partes lo corean.

La primera vez que visitó el país no le fue bien, no tuvo un debut de ensueño en Barranquilla, pero en Cali, en la plaza de Cañaveralejo, se desquitó.



“Recuerdo la cara del empresario que me llevó, no su nombre. Una persona muy decente, un caballero, un hombre a carta cabal que estaba pendiente de todo y a quien quisiera volver a ver”, dice desde su casa en San Juan de Puerto Rico, la isla donde vive feliz, donde es esposo, papá y especialmente abuelo, y por eso no duda en parar unos segundos la entrevista para saludar a Gian Marco, su nieto, que acaba de llegar del colegio y entra con su mascota y un “¡hola, abuelo!”.



Santa Rosa acaba de cumplir 60 años y sigue siendo el Caballero de la Salsa, un intérprete que ha respetado el género y lo ama a través de canciones como 'Si no me ven llorando', 'Esas lágrimas', 'Vivir sin ella', 'Conciencia', 'Perdóname', 'Sin voluntad', 'Pueden decir', 'Me volvieron a hablar de ella', 'Que se lo lleve el río' y 'Conteo regresivo'.

(Tal vez quiera leer: La burda manipulación del musical ‘Hamilton’)



Todo un repertorio de lujo para su concierto del 27 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, en un reencuentro con una ciudad de la que dice que pese al frío ha sido muy cálida con él, “desde la primera vez que estuve y me presenté en un centro de convenciones”.



Por muchos años fue Gilbertito en el mundo salsero y en su casa, donde siempre estuvo clara su afición a la música. El primer grupo musical de renombre en el que estuvo fue la orquesta La Grande, donde el maestro Elías López pulió su estilo como cantante.



Antes de lanzarse como solista, en 1990, estuvo en la orquesta de Willie Rosario, y uno de sus padrinos para que empezara su carrera en firme fue el maestro Rafael Ithier.

(Le puede interesar: ¿El Papa Francisco tiró un bebé al piso?)



Lo suyo siempre fue la música y no ha sentido que haya hecho ningún sacrificio. “Esa palabra no me gusta, porque cuando uno tiene el deseo de hacer las cosas, las lleva a cabo. Sí, ha habido esfuerzo, una familia que ha entendido y me ha apoyado. Yo hice el proceso de aprendizaje y de atemperarme para los cambios. Esto es intenso y requiere mucho, y se hace con una gran actitud porque he invertido en lo que siempre quise hacer”.



Santa Rosa ha oído de la boca de algunos de sus colegas que hubieran querido jugar más béisbol o al fútbol. “Yo no extraño esa parte”, dice tajante, “porque lo mío era la música desde siempre”, afirma.



Su pasatiempo, cuando no está de gira, es la música misma. “Me encanta la de los otros y leer sobre música. Me queda grande la palabra coleccionista, pero tengo mis cosas”, dice.



Tampoco es de ir mucho a la playa porque dice estar “acostumbrado al mar, es lo cotidiano en mi isla. Soy, más bien, un turista de repetir lugares donde he pasado bien, y estar con la familia. Con los amigos nos reunimos constantemente y nos reímos y hablamos de las mismas cosas”. Y, claro, oyen música.



Para Santa Rosa, “un buen vinilo siempre sonará mejor que cualquier compacto, pero por cuestiones de movimiento me he ido refugiando en el streaming, porque el catálogo de músicas populares en plataformas es muy bueno. Tengo muchas guardadas, a un dedo y botón. En YouTube, que es más visual, hay muchos coleccionistas que suben música muy interesante de audio, y ahí voy bastante”.



En el mundo de la salsa asegura que, sin lugar a dudas, defiende un género en “donde hay más talento genuino. La mayor parte de los artistas son naturalmente buenos y puedes hacer un intercambio atípico en cualquier momento, con los de mi generación y con los que llegaron después”, dice.



Santa Rosa es también un gran intérprete de boleros y le ha gustado grabar con artistas de otros géneros. “Lo he hecho con Franco de Vita, Ricardo Montaner, Kany García, Ednita Nazario, El Gran combo, Don Omar, y he aprendido mucho de ellos. Con el tiempo, la música pudo derrumbar barreras y yo no lo hago para que me conozcan en los otros sonidos, sino por un sentido artístico”.



Pero seguirá defendiendo la salsa por su contenido musical. “A eso me levanto todos los días. Las tecnologías ayudan porque ahí se cruzan los géneros y buscando un rock alguien puede llegar a mí. Eso sí, nos toca seguir en el camino, estar a la par con el tiempo porque ahora la música se difunde de otra manera. Estamos en eso, en la lucha”.



¿Dónde y cuándo?

Gilberto Santa Rosa en concierto. 27 de agosto, 8 p. m. Movistar Arena. Carrera 30 calle 63, Bogotá. Boletas desde 312.000 pesos en Tuboleta.com.