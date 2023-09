El cantautor peruano Gian Marco publicó este viernes un nuevo sencillo, "Contigo hasta el final", un tema de sabor caribeño y "sonido fresco" para el que convocó al colombiano Mike Bahía.



"La música sana y te llena de alegría. El propósito de esta canción es ese, llegar a la gente y seguir compartiendo cosas buenas", señaló Gian Marco, según recoge un comunicado de su oficina de representación en Miami.

El sencillo es el segundo adelanto del que será su próximo álbum de estudio, "Aún me sigo encontrando", que prevé publicar en 2024 y que contiene además el tema del mismo nombre, lanzado el pasado mes y que cuenta con la colaboración del panameño Rubén Blades.



"'Contigo hasta el final' es una canción que invita a bailar y disfrutar el momento. Con su ritmo pegajoso y su letra romántica, demuestra una vez más que la música no tiene fronteras y que la unión de artistas de diferentes géneros puede resultar en grandes canciones", señala el comunicado.



Para esta canción, el peruano, de 53 años, ha convocado a Mike Bahía, "que se ha destacado en el género pop con influencias de reggae y dancehall", según la nota.



El próximo disco de Gian Marco es producido en Miami por el galardonado Julio Reyes Copello, con varios premios Grammy en su haber, y contendrá once canciones, siete de las cuales serán duetos con primeras figuras de la música latinoamericana, como adelantó recientemente en una entrevista.



El peruano se alista para el tramo estadounidense de su Buena Vida Tour junto al argentino Diego Torres y que a partir del 10 de noviembre hará paradas en Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Nueva York, Washington, Nueva Jersey, Atlanta y Miami, entre otras ciudades.



Autor de éxitos como "Hoy" o "Sácala a bailar", Gian Marco empezó su carrera cantando en los bares de Lima y grabó su primer disco en 1990, pero el lanzamiento internacional le llegó con su sexto disco, grabado en Miami, adonde llegó por primera vez en 2000 con la finalidad de trabajar con el productor Emilio Estefan, esposo de la cantante Gloria Estefan.



EFE