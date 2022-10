Dicen que el optimista siempre tiene un proyecto y que el pesimista siempre tiene una excusa. El periodista Héctor G. Barnés (Madrid, 1983) reivindica una tercera opción: la esperanza de creer que se pueden cambiar las cosas si nos alejamos de los discursos derrotistas y de la cómoda posición que ofrece el cinismo.

En una época atravesada por las crisis climáticas, sanitarias y económicas, resulta cada vez más difícil mirar al futuro sin sentir una frustración paralizante. Es acerca de ese desencanto de lo que habla Barnés en su nuevo libro, Futurofobia (Plaza y Janés, 2022), en el que desgrana cómo varias generaciones se hallan atrapadas “entre la nostalgia y el apocalipsis”, resignándose a un porvenir catastrófico sin la perspectiva de ningún horizonte vital. Una gran pregunta sobrevuela su obra: ¿qué consecuencias tiene ‘vivir en el alambre’ y cómo podemos imaginar otras formas más atractivas de concebir un futuro esperanzador?

¿Cuál es la génesis de 'Futurofobia'?

Fue en uno de los primeros días de mayo de 2020. (...) Después de estar casi dos meses encerrados, me sorprendió la facilidad con la que todos habíamos aceptado una situación tan atípica como la de llevar mascarilla o mantener un metro y medio de separación con los demás. La pandemia ha reforzado esa sensación de que algo terrible va a ocurrir en cualquier momento: es como si estuviéramos todo el rato preparándonos psicológicamente para futuros desastres, como una crisis sanitaria, económica o climática. Me parecía interesante preguntarme cómo esa visión negativa condiciona nuestras relaciones personales, nuestro empleo y, en general, nuestras vidas. Nuestra visión acerca del futuro es que va a ser una sucesión de tragedias y que debemos asumirlo porque no podemos hacer nada para cambiar ese rumbo.

Menciona la resignación como un elemento propio de las generaciones posteriores a la transición. ¿Las crisis que vivimos –climática, demográfica, sanitaria y económica– favorecen esa impotencia?

Intento hacer una crítica a mi generación: creo que se ha instalado en la nostalgia, el catastrofismo y la resignación. Nos hemos refugiado demasiado en el discurso que nos sitúa entre dos crisis. Ese planteamiento es conformista y muy cómodo, porque es una manera de lavarnos las manos y no hacer nada por cambiar la situación. Siempre ha habido tragedias y, de hecho, siempre seguirán ocurriendo, por eso creo que hay que actuar para cambiar las cosas y no caer en el derrotismo.



(Además: ‘Nuestras democracias están siendo destruidas desde adentro’: Caroline Fourest).



En los noventa, mis padres estuvieron en paro, vivieron la guerra del Golfo y el terrorismo de Eta. El clima era muy oscuro, pero tenían una visión más clara de su futuro y de las posibilidades que se les ofrecían. La diferencia con el momento actual es que nosotros nos hemos conformado con aceptar que nuestro futuro va a ser cada vez peor, pero, encima, lo empeoramos cada vez que bajamos los brazos. También es cierto que no es lo mismo afrontar una crisis siendo gente acomodada que pobre. Hay que tener cuidado con esa homogeneidad del discurso generacional, porque las brechas sociales existen.

Dice que somos una generación atrapada entre la nostalgia y el apocalipsis. ¿Qué otras opciones hay en medio?

Leí hace poco un libro donde el autor decía que estaba en contra del optimismo, ya que eso le parecía limitarse a esperar que las cosas se arreglen solas, pero estaba a favor de la esperanza. Creo que lo que está entre ambas es esa sensación de que las cosas se pueden mejorar y de que puedes tener una influencia en el mundo, algo que no existe ahora. El principal problema que sufrimos hoy es la impotencia de sentir que no está en nuestras manos cambiar nada.



Y no me refiero solo a nivel político o en relación con las condiciones materiales, sino también en nuestras relaciones personales: nos hemos vuelto cínicos, creemos que no vale la pena ayudar al de al lado porque somos individualistas y, además, estamos convencidos de que todo es un problema macroestructural que no puede corregirse. Hemos entrado en un bucle donde todos pensamos lo mismo, pero nadie actúa y el entorno se convierte en un lugar cada vez peor.

Afirma que el estrés generalizado nos puede hacer peores personas. ¿Estamos creando una sociedad desquiciada? ¿Hasta qué punto la ansiedad por el futuro empeora nuestra forma de relacionarnos?

Me parece que esta es la clave principal para entender el malestar contemporáneo. En el libro digo que no es tan difícil no ser una mala persona, pero que todos lo somos en algún momento. La época actual puede sacar lo peor de nosotros mismos: hemos crecido en un mundo capitalista extremadamente competitivo, donde cada uno va a lo suyo y vive con miedo constante a que todo salga mal.



Con este panorama, es normal que haya tanta gente deprimida y ansiosa. Una cosa que me sorprendió es que muchos amigos me decían que les resultaba muy difícil reunirse con la gente, como si siempre pusiéramos excusas para retrasarlo y no sacáramos tiempo porque tenemos cosas más importantes que hacer. Estamos ahogados en un ritmo acelerado de ultraproductividad que muchas veces nos impide cuidar las relaciones de una forma sana. El afán por destacar sobre el resto es lo que hace que nos convirtamos en personas egoístas mucho peores de lo que podríamos ser.

¿Cómo influyen las redes sociales en ese afán por competir y en el estrés generalizado?

Mi vida va por ciclos de estar más conectado o menos. Me gusta observar, pero tengo una relación complicada con ello, porque al final los periodistas tenemos que figurar casi de manera obligada [en las redes sociales]. Es algo muy estresante y agotador: si no estás presente en las redes, parece que no existes. Diría que lo importante es superar ese bloqueo de inseguridad que te hace compararte con otros o alimentar tu ego con algo tan superficial como los likes, pero mucha gente necesita reforzar su autoestima con el ‘subidón’ de dopamina que da la aprobación externa. Intentamos pasarnos la vida de alza en alza, y eso también agota.

Entonces, ¿vivir en una sociedad con estímulos constantes favorece también esa desidia de la que habla?

En el libro hablo del filósofo alemán Hartmut Rosa, que escribe sobre cómo desacelerar el ritmo vital. Él cuenta que va a la ópera y le da igual, pero que se va de viaje y también se aburre, y es interesante porque menciona esa apatía en la que por muchos estímulos que recibas no sientes ninguna satisfacción.



La filosofía del carpe diem nos impone obligaciones de ocio y de entretenimiento que tampoco nos terminan llenando. Rosa reivindica lo inesperado: conocer a alguien que te gusta por casualidad o encontrar una canción increíble cuando no la estabas buscando. No se trata de perseguir las cosas que crees que te harán feliz, sino dejar que ocurra algo que te rompa los esquemas.

(Lectura sugerida: Fallece el filósofo francés Bruno Latour, pionero en el pensamiento ecológico).

¿Fomentan las redes cierto espectáculo donde uno se vende como marca personal?

Claro, lo quieras o no, interpretas un personaje, aunque eso es algo que ya hacíamos antes de utilizar redes sociales. Una persona en el trabajo no es la misma que en una cita. A mí mezclar entornos me agobia, precisamente porque me doy cuenta de que no sé muy bien cómo comportarme con personas de entornos diferentes. Esto también sucede en los distintos perfiles de las redes: en Twitter soy el periodista serio, en Facebook parezco un hombre de edad avanzada y en Instagram intento hacer parecer que soy ‘genial’. Las redes no son la realidad; a veces, alguien te parece insoportable en internet y cuando le conoces en persona te cae genial.

¿Depositamos en el empleo una forma de autorreconocimiento que nos agota?

El problema que tenemos es que todo es trabajo; parece que solo existimos en función de él. Keynes llegó a decir que íbamos a trabajar en 2030 unas cuatro horas al día, pero ahora trabajamos más porque el empleo es el centro de todo: de tus horarios, de tu identidad, de tus relaciones personales. Cuando te preguntan quién eres, lo primero que te sale es hablar de tu profesión. Podrías definirte por uno de tus hobbies o por cualquier rasgo personal, pero eliges hacerlo a través del empleo porque es lo que te significa en el mundo.

¿Diría que, como sociedad, estamos entrando en una etapa más descreída, en la que primamos lo individual a lo colectivo?

Cuando entrevisto a gente activa políticamente en los setenta, que luchaban en sindicatos, percibo que tienen una visión del mundo muy distinta a la nuestra. Mientras yo digo que esto solo va a ir a peor, ellos responden que siempre se puede hacer algo; tenían la confianza de que podían influir en su entorno. Las asociaciones vecinales eran un buen ejemplo, porque se preocupaban por lo que sucedía en la calle a sus vecinos. Se movilizaban y veían resultados. Ahora parece que estamos muy paralizados con muchas de nuestras actitudes derrotistas, y es algo que creo que tiene que ver con ciertos períodos de decepción (...). En un mundo tan digital e individualista cuesta mucho más ver el impacto de la acción individual, lo que dificulta la capacidad de actuación. Yo soy una persona esperanzada, pero no optimista.

(Antes de irse: Annie Ernaux: la autoficción como una de las bellas artes).

¿La precariedad y el no poder desarrollar un proyecto infantilizan y alargan una juventud infinita?

Yo tengo la impresión de que comienzo a ser viejo sin haber sido adulto. Sigo teniendo un ocio muy parecido al que tenía hace 20 años y no tengo hijos ni hipoteca. Somos una generación continuamente infantilizada y, además, tengo la impresión de que hemos pasado de una época en la que no se hablaba tanto del concepto de ser joven a otra en la que se le da mucho más protagonismo. Quizá esté equivocado, pero creo que hay una apreciación de cierto culto a la juventud que no existía antes.

¿Cómo salir de esa ‘futurofobia’?

Lo que propongo es que nos demos cuenta de dónde salen nuestras ideas negativas: por qué de repente la gente tiene envidia de la vida de sus padres o a quién le interesa que se piense así. A mí no me parece tan importante saber si vivimos peor o mejor que nuestros padres, sino por qué pensamos eso. La respuesta que doy es la ausencia de horizonte vital. Mis padres se criaron con una sensación muy positiva, que era la de saber que su hijo viviría mejor que ellos, mientras que yo no sé ni si tendré un hijo, y tampoco puedo asegurar que viviría mejor que yo. No tengo un proyecto político para cambiar las cosas, pero creo que darse cuenta de lo que pensamos es clave. Hay que intentar entender por qué nos interesa un poco a todos vivir en un apocalipsis continuo.

LUCÍA TOLOSA

REVISTA ETHIC (*)

En Twitter: @luciadeluna



(*) Es un ecosistema de conocimiento para el cambio desde el que se analizan las últimas tendencias globales a través de una apuesta por la calidad informativa y bajo una premisa editorial irrenunciable: el progreso sin humanismo no es realmente progreso.