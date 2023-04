El Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos del Congreso de Estados Unidos ya tiene en su archivo una canción de reguetón: ‘Gasolina’ de Daddy Yankee, fue incluida recientemente.

Este listado refleja la diversidad, la cultura y la historia de ese país, construido gracias a la inmigración.



Para ser nominada a este registro, una canción debe considerarse "cultural, histórica o estéticamente importante y/o informar o reflejar la vida en los Estados Unidos".



Y este tema "encendió un cambio masivo para el reguetón, con un atractivo tan grande que incluso llevó a algunas emisoras de radio a cambiar sus formatos del inglés al español para aprovechar esta revolución", dice la entidad en un comunicado.

‘Gasolina’ hace parte del disco ‘Barrio fino’, que fue número 1 en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y la primera de reguetón en ser nominada a Grabación del Año en el Grammy Latino.



En el 2022, la revista Rolling Stone la eligió número 1 entre las 100 canciones de reggaetón de todos los tiempos.

Otras canciones que están en el registro son: ‘Flashdance’ de Irene Cara; ‘Like a Virgin’, de Madonna; ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey y el tema que identifica a Super Mario Bros.