En el marco del Festival Gabo, que empieza hoy en la sede del colegio Gimnasio Moderno de Bogotá, y que va hasta el próximo domingo, se entregarán los trabajos premiados este año.



El escritor y cronista mexicano Juan Villoro recibirá el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2022, por su trabajo como narrador de las realidades sociales, culturales y políticas de México, América Latina y el mundo.

El Consejo Rector del Premio Gabo, compuesto por destacados periodistas, escritores y académicos, decidió otorgar este reconocimiento Villoro (Ciudad de México, 1956) “por el brillante e inspirador conjunto de su obra y trayectoria” y la “mirada propia, profunda y crítica que proyecta en su ejercicio periodístico con rigurosidad, ética y talento ejemplares”.



Así mismo, cinco trabajos –tres producidos por periodistas argentinos y dos por equipos de Guatemala y Portugal– se impusieron este año, entre un total de 1.980 postulaciones. En su décima edición, el Premio Gabo se entrega por primera vez en las categorías Audio y Fotografía, que se suman a las tradicionales categorías de Texto, Cobertura e Imagen.



En la categoría texto, ganó El polizón y el capitán, una crónica de Ricardo Robins publicada en el diario digital Rosario 3 (Argengina). El pódcast La Segunda Muerte del Dios Punk, de Nicolás Maggi y Erre Podcast, de la Radio Universidad de Rosario (Argentina), ganó en la categoría Audio.



Un tercer trabajo argentino, El dolor silencioso de Ucrania, del bonaerense Rodrigo Abd para Associated Press fue vencedor en Fotografía.



Por su parte, la categoría Imagen se concentró este año en evaluar trabajos audiovisuales, de animación y otras formas de visualización digital. Allí ganó otro trabajo sobre el conflicto en Ucrania, de un equipo de cinco periodistas y diseñadores del periódico digital portugués Observador.



En la categoría Cobertura se impuso No fue el fuego, un especial multiplataforma, realizado por un grupo de 14 profesionales de distintas disciplinas para la Agencia Ocote, de Guatemala.