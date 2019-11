EL TIEMPO gana dos premios Simón Bolívar

Dos reconocimientos recibió este miércoles EL TIEMPO, durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.



En la categoría de Entrevista en prensa escrita, el premio fue para Mauricio Silva, por su entrevista ‘El rey de las alturas’, con el futbolista Yerry Mina, publicada en la revista ‘Bocas’ de esta casa editorial.

Por su parte, el reportero gráfico Juan Pablo Rueda, corresponsal de este diario en Cali, fue reconocido por su trabajo ‘Dolor y drama por arrancar 33 cuerpos de las entrañas de la tierra’.



El Periodista del Año fue para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), mientras que el Gran Premio Vida y Obra fue para el periodista Gerardo Reyes Copello.



El jurado de esta edición, que estuvo presidido por Patricia Nieto, lo conformaron Juan Pablo Ferro, Margarita Garrido, Juan Camilo Maldonado, Carmen Millán, Darío Fernando Patiño y León Darío Pérez.



Sobre el trabajo galardonado de Silva, el jurado destacó la manera como el periodista reconstruye el famoso minuto 73 del partido Colombia-Senegal, jugado el 28 de junio de 2018 en Samara, Rusia.



“La consulta de fuentes familiares, el cuidadoso estudio previo del personaje y la simpatía de Yerry -de quien se dice que siempre habla de fútbol- son algunos de los ingredientes que hacen de esta entrevista una pieza juguetona, informativa y profunda”, anota el jurado.



En su trabajo, Rueda hace un registro gráfico de deslizamiento de tierra que se registró en abril pasado, en la vereda Portachuelo del municipio de Rosas, Cauca, que sepultó 33 cuerpo, entre ellos ocho menores de edad.



“Su cámara inquieta se mueve entre el barro, los socorristas, el desespero y el llanto en los rostros derrotados y afligidos de parientes y amigos que quieren rescatar los cuerpos. Mediante el manejo de diversos planos y ángulos y la composición rigurosa las imágenes llevan a quien las ve hasta el sepelio colectivo resultado de un suceso que pudo haberse evitado”, anota el jurado.

El fotógafo Pablo Salgado logró esta curiosa imagen de Yerry Mina con el periodista Mauricio Silva. Foto: Pablo Salgado/Bocas

Los otros ganadores

Además de la de Silva, las otras entrevistas premiadas fueron ‘Dos miradas en una entrevista: Francisco de Roux y Darío Acevedo’, de Yolanda Ruiz (RCN Radio), y la conversación con el fiscal Néstor Humberto Martínez, de Juan Roberto Vargas (Noticias Caracol).



En la categoría de Noticia, los ganadores fueron Cristina Navarro y Sebastián Bossa, de Caracol Radio, con el trabajo ‘Líderes bajo amenaza en El Salado, Bolívar’; Iván Serrano y Cecilia Orozco, de Noticias Uno, con ‘El testamento de Pizano’, y Diana Salinas, de Cuestión Pública, con ‘Cuatro encuentros entre Uribe, Odebrecht y el pagador de sobornos’.



En Trabajos investigativos fueron premiados ‘La desaparición del Padre Gallego’, de Juan Serrano, Pía Wohlgemuth, Daniel D. Avellaneda (La No Ficción Podcast); ‘Bonos Carrasquilla’, de Juliana Ramírez (Noticias Uno), y ‘Un congresista se adueña de la tierra en Vichada’, de Lorenzo Morales (La Liga Contra El Silencio).



Las mejores crónicas periodísticas se las llevaron ‘Subienda de ilusiones’, de Rafael Caballero y Elinda Brugés (Unicórdoba Estéreo), y ‘La masacre invisible’, de Angélica Cuevas, Carolina Gutiérrez, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, José Contreras e Irina Junieles (Dejusticia, Cartagena Federal y Relatos Anfibios).



En el mismo rango, también ganaron ‘Venezolanos errantes’, de Marcela Pulido, John Jiménez, Édgar Vega, Ángel Erazo e Iván Álvarez (Noticias Caracol), y ‘Sí, acepto’, de Carolina Calle (Universo Centro), y ‘Galarza, el primer silenciado’, de Adriana Villegas (Revista El Malpensante).



Por su parte, en la categoría Reportaje fueron reconocidos los trabajos ‘La comunidad que no quiere vivir del oro negro’, de Leilin Candela (Emisora Armonía y RCN Radio), ‘Deforestación en la Amazonía, Estado deforestador’, de Daniel Pacheco, Angélica Latorre, Juan Sebastián Correa, Ricardo Ahumada, y Camilo Quiroga (Zona Franca, Canal Red +), y ‘El eterno niño de Santa Rita’, de Serafín Marquín (Colombiacheck y Diario del Huila).



En Opinión y Análisis ganaron ‘Sí pero no así: Venezuela en la mira’, de Laura Gil (Portal La Línea del Medio); ‘El fiscal en su laberinto’, de Walter Rodríguez (Canal de YouTube ‘Me dicen Wally’), y ‘¿Proteger o momificar el vallenato?’, de Rodolfo Quintero (Revista El Malpensante).



En el apartado de Crítica, el trabajo fue ‘Bauhaus, de convivencias y conexiones’, de María Wills (Revista Arcadia). Además, el jurado reconoció en la misma categoría los trabajos ‘La frontera del amarillismo’, de Sara Trejos, Santiago Rivas, Paula Martínez y Pedro Vaca (Presunto Podcast), y ‘Un cuento para contar’, de Laura Galindo M. y Esteban Herrera (Radio Nacional de Colombia).



La mejor caricatura fue ‘¿Cuántos quedan?’, de Harold Trujillo -Chócolo- (El Espectador), mientras que el fotógrafo Ernesto Guzmán, de Publimetro, también ganó con su trabajo ‘No es un número, es una vida’.



Semana.com se llevó el mejor premio Multimedia con ‘El verde palidece’, en el que participaron los periodistas: Felipe Reyes, Daniel Reina, Andrés Barajas, Daniela Guzmán, Juan Carlos Sierra, Danilo Cangucu, Eduardo Contreras, José Monsalve, Camila Restrepo, Jaime Flórez, Edwin Sanabria, José Guarnizo, Ruby Pérez, Cristina Castro, Daniel Ramírez, Tatiana Jaramillo, Dalia Medina, Cristian Leguizamón, Rosario Laverde, Sulay Castañeda, Juan Manuel Rojas, Patricia Rodríguez, Henry Rico, Diana Medina y Angélica Sánchez.



Los mejores libros periodísticos de esta edición fueron ‘Rodolfo Llinás. La pregunta difícil’, de Pablo Correa (Editorial Aguilar), y ‘Contra el poder: Alberto Donadío y el periodismo de investigación’, de Juan Serrano (Sílaba Editores/CEPER).



Finalmente, en la categoría de Estímulos al periodismo joven los ganadores, en el nivel de radio, lo ganó ‘El carnaval por dentro’, de Carol Ramírez (Radio Universidad de Nariño). En prensa, fueron reconocidos los trabajos ‘Mi abuelo y la marihuana’, de Nicolás Rocha (Revista SoHo); ‘Más de mil toneladas de comida se botan cada día en Cali’, de Valentina Parada (El País), y ‘El patrón del Guaviare’, de Helena Calle (El Espectador e Infoamazonía). La categoría televisión se declaró desierta.