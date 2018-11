Noche histórica para Colombia en los Grammy Latinos

Colombia llenó de color la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos, no solo con las presentaciones de Carlos Vives, Monsieur Periné, Karol G, Sebastián Yatra y J Balvin, sino por los alegres atuendos de los cantantes.

Más allá de su apariencia, tuvieron una nota brillante en los premios, pues alcanzaron diez Grammy Latino, superando su mejor marca en estos galardones que entrega la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.



En las primeras categorías de la ceremonia televisada, Mojito Lite, Bomba Estéreo, J Balvin vieron esfumarse las posibilidades de premios ante los triunfos de Laura Pausini y la española Rosalía en los apartados de álbum vocal pop tradicional y fusión/interpretación urbana.

La balanza de la suerte se inclinó en la categoría de mejor artista nuevo, en la que se impuso la cantante paisa Karol G –Los PetitFellas también estaban nominados–.



“Hace cuatro años puse un 'post' en mi Instagram viendo a J Balvin ganar su primer Latin Grammy, y dije que como fuera el Grammy tenía que ser mío también”, dijo la artista cuando recibió el premio y añadió que se lo dedicaba a las mujeres de la industria por sus triunfos de este año.



La primera presentación colombiana estuvo a cargo de Vives y Monsieur Periné, quienes cantaron 'Hoy tengo tiempo', compuesta por el artista samario. La combinación musical se vio realzado por la llamativa mezcla de colores de la puesta en escena.



En Álbum del año ganó Luis Miguel por ‘¡México por siempre!’, una categoría en la que también optaban Julio Reyes Copello, Monsieur Periné y J Balvin. La presentadora del premio, Thalía, tuvo que manejar la sorpresa de los asistentes ante la ausencia del ganador.



Maluma, una de las figuras más populares de la música colombiana, logró su primer Grammy con 'F.A.M.E', que fue elegido el mejor álbum vocal pop contemporáneo.



“Esto parece un sueño, la gente que me conoce sabe que he trabajado muchísimo por esto… Quiero dedicarle en especial este premio a mi equipo de trabajo, a mi familia, a mis padres, y por último a todos los niños de mi fundación, el Arte de los Sueños: Soñar si vale la pena, parceros”, aseguró el paisa cuando recogió el gramófono de manos de su compatriota Fonseca.

“Este trabajo, este premio, se suma a los nuevos reconocimientos que tiene Colombia. Cuando viajo por el mundo me da mucha alegría que me preguntan por la música, nuestra musica, por los artistas, por el fútbol, por James Rodríguez, por nuestros cantantes como Carlos Vives y Shakira y ya no más por los problemas que anteriormente teníamos en mí país”, añadió Maluma.



El artista más nominado de la noche, J Balvin, se presentó junto a la mexicana Carla Morrison, quien cantó la introducción de la canción ‘Vibras’. Luego, el paisa interpretó su éxito ‘Ambiente’, en un escenario que estaba cubierto de telas que simulaban la textura del aluminio.



Balvin, que regresaría para compartir micrófono con Nicky Jam y el DJ estadounidense Steve Aoki, ganó su único Grammy Latino con 'Vibras', que fue el mejor álbum de música urbana.



“Le dedicó este premio a todos los que están representando este género, que a veces ha sido un poco discriminado… El reguetón ha salvado vidas, ha motivado que la gente salga de las calles”, dijo el paisa ante la prolongada ovación del público, y agregó que es hora de crear nuevas leyendas.

Entre los otros puntos importantes de la noche estuvo la victoria del uruguayo Jorge Dréxler, que dominó las categorías de mejor canción del año y grabación del año con 'Telefonía'. Además, Miguel Bosé, con una voz que dejó a más de uno de sus seguidores preocupados, presentó la banda mexicana Maná, que fue reconocida como la ‘Persona del año’.



"Hace dos años que no tenemos gira, pero vamos a salir de gira mundial el año siguiente (...) Seguiremos luchando por los derechos de los migrantes", adelantó Fernardo Olvera, cantante del grupo, luego de la presentación en la que cantaron algunos de sus éxitos.



La racha había comenzado con los premios que se entregaron en la tarde. Claraluna abrió la veta ganadora con el Grammy al mejor álbum de música latina para niños con su disco 'Imaginaré'.



El número fue creciendo con los triunfos de Milton Salcedo, en la categoría de arreglos musicales por 'Se le ve'; Silvestre Dangond, como mejor álbum de cumbia/vallenato por 'Esto es vida', y Carlos Vives, que subió por primera vez al escenario para recibir el galardón de mejor álbum tropical contemporáneo.

Andrea Echeverri, que llevaba un vistoso sombrero en forma de gramófono, y Héctor Buitrago, los integrantes de Aterciopelados, ganaron con su más reciente producción, 'Claroscura', el Grammy a mejor álbum de música alternativa.



“No todo es blanco y negro, tenemos que tener unidad”, dijo Buitrago, en referencia al momento social que está viviendo el continente.

Uno de los premios que más llamó la atención fue el que mereció la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cuando se alzó con el de mejor ingeniería en un álbum por su disco '50 años tocando para ti'. De esta manera, la Filarmónica alcanza su segundo Grammy, pues ya lo había hecho en el 2008 en el apartado de álbum instrumental.



Juanes logró el último triunfo de la premier de la tarde: 'Pa dentro' fue elegido el mejor video musical versión corta.



Uno de los detalles curiosos de la noche fue el empate en la categoría de mejor álbum de música norteña: Calibre 50 y Pesado subieron juntos al escenario para recibir el reconocimiento por sus álbumes 'Guerra de poder' y 'Los ángeles existen', respectivamente.



