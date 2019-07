Gambeta, de Alcolirykoz, y las películas que marcaron su vida

Desde la cinta 'Los sospechosos de siempre' hasta 'Do The Right Thing' , pasando por más de 10 películas -algunas que parecen insólitas entre los gustos de uno de los cantantes de rap más viscerales y agudos del país-, están en la memoria cinematográfica de Gambeta, MC de la agrupación paisa de hip hop Alcolirykoz.



Algunas de las escenas de esas películas marcaron la memoria de Juan Carlos Fonnegra, su nombre de pila, desde su infancia en el barrio Aranjuez, en Medellín, pero también a la hora de crear el concepto detrás de sus rimas.

El cantante participará en un diálogo con sus seguidores e interesados el próximo 31 de julio, a las 7 p.m., en la sala Capital de la Cinemateca de Bogotá. Moderará el periodista musical Carlos Solano, de EL TIEMPO, dentro de la franja programada 'El cine & yo', en la que desfilan personajes de diferentes áreas para hablar de sus gustos cinéfilos: por allí ya pasó el arquero Óscar Cordoba y la programación continua.

En el encuentro, se proyectarán fragmentos de todas las cintas favoritas de Gambeta durante el diálogo. La entrada es libre, pero la boleta se reclama en la taquilla de este nuevo escenario cultural de la ciudad.

La referencia a 'Los sospechosos de siempre' está a la mano de todos los seguidores de Alcolirykoz, desde que menciona a los personajes de Keyser Soze y Kobayashi en su canción 'El malo de la película': "Me gusta el momento del triunfo del ingenio", asegura Gambeta.

Pero ¿cuántas otras referencias escondidas aparecen en sus canciones?

Algunas de las películas le pertenecen probablemente más a Fonnegra que a Gambeta, es decir, también hay películas inimaginables que están presentes en su vida personal. Algunas pueden considerarse 'gustos culposos'.



Pero otras están ligadas a la memoria del hip hop, como cuando Gambeta cita a 'Pulp Fiction' por, entre otros motivos, la forma en que la cinta de Quentin Tarantino marcó al rap a través de la adaptación que le hizo en música Cypress Hill.



La charla también promete romper estigmas sobre lo que se piensa de las películas biográficas del hip hop.

Cuándo y dónde

La cita es el miércoles 31 de agosto, a las 7 p.m., con ingreso hasta completar aforo. Cinemateca de Bogotá, Cra. 3 No.19-10.

