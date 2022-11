Una de las anécdotas más maravillosas de la historia de Galy Galiano fue el de su encuentro con la fama. Fue como un huracán que lo atrapó sin esperarlo, cuando sus primeras canciones se hicieron éxito internacional en Centroamérica, mucho antes de que el artista despegara en Colombia y, sin tener idea del impacto que había producido, lo llevaron de gira.

Galiano -cuyo nombre es Carmelo Galiano Cortés- pudo haber sido artista vallenato, puesto que había nacido en las tierras del César. Sin embargo, al comenzar se decantó por la balada y cuando canciones como Frío de ausencia. Al salir en su primera gira por Centroamérica, a comienzos de los años 80, antes de ser exitoso en Colombia, él mismo no podía creer que le dieran tratamiento de estrella.



Por eso fue significativo para él, en un concierto reciente en Costa Rica, presentar allí a su hija Vanessa Galiano, que espera seguir los pasos de su padre.

“Yo comencé en estas tierras centroamericanas y me siento complacido de poder presentar por primera vez a mi hija, en este espacio, Vanessa, con mucho cariño para todos ustedes”, dijo antes de que la nueva artista saliera al escenario a interpretar una canción de tintes rancheros.



Vanessa, una de los tres hijos de Galy Galiano, sintió su vocación desde la más tierna infancia y, ha estado acompañada de su padre, en estos primeros pasos que da en su lanzamiento como artista. Ya en una entrevista previa, había comentado que una vez, cuando tenía 5 años, su papá le preguntó si quería acompañarlo al trabajo.

“Me lo pidió como cualquier padre -dijo Vanessa-. No tenía idea de lo que era la fama, simplemente estaba acompañando a mi padre a verlo laboral. Y en un momento vi cómo generaba emociones, lágrimas… como él se transformaba, era un camaleón en ese escenario. En ese momento (...) vi que yo quería el mismo trabajo de mi padre (...) es un maestro, un profesor, me han enseñado realmente lo que es la música, no es solo un negocio, es un arte, es amor, es pasión”.



En la misma entrevista, Vanessa afirmó que se decidió por la interpretación ranchera -un género en el que su padre también incursionó con éxito-, aunque no desconoce que en la búsqueda de su propio sonido ha integrado sus influencias costeñas y de otros ritmos.

Tanto Galy Galiano como Vanessa compartieron en sus cuentas de Instagram apartes de la presentación en vivo de la hija en la Teletón de Costa Rica. Ella, además escribió un comentario posterior en el que compartió su emoción: “No me la creo” No dormí de la felicidad. Gracias Costa Rica por este momento, papá, te amo. Eternamente agradecida”.

