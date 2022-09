Bienvenidos al mundo de Gabriela Wiener. Tienen dos opciones para recorrer este terreno lleno de turbulencias: mediante sus crónicas periodísticas y su literatura o a través de su monólogo teatral 'Qué locura enamorarme yo de ti'. En esos trayectos se encontrarán con una prosa única, en la que se combinan una honestidad brutal y un humor que florece naturalmente hasta en las situaciones más dramáticas, y que ha convertido a la escritora peruana en una de las plumas más innovadoras de la literatura en castellano.

Ya desde sus escritos periodísticos, Wiener demostró su originalidad con crónicas como 'Dame el tuyo, toma el mío', en la que describió su experiencia en un club de intercambio de parejas. En sus textos ha abierto la puerta a su relación poliamorosa con el poeta peruano Jaime Rodríguez Z. y la escritora y librera española Rocío Lanchares Bardaji.



(Lea además: ‘No soy la viuda de José Saramago’: Pilar del Río)



Recientemente, la escritora peruana, radicada en Madrid, expandió esa narrativa al teatro con 'Qué locura enamorarme yo de ti', dirigida por Mariana de Althaus. En el monólogo, Wiener le quita el velo a la fantasía del poliamor, revela cómo la vive su hije, Coco, y relata todo lo que conlleva el embarazo de Rocío y el nacimiento de su nuevo hijo. La obra, que tiene como textura musical la salsa del mismo nombre de Eddie Santiago, se presentará en Manizales, en Medellín y en Bogotá.



'Huaco retrato' es el libro más reciente de Wiener, y sus puntos de partida son la muerte de su padre y su investigación sobre un antepasado: el explorador judío-austriaco Charles Wiener. Hacia mediados de la década de 1870, Wiener viajó a Perú y a Bolivia, estuvo muy cerca de descubrir Machu Picchu, escribió un libro sobre sus travesías y, además, se llevó casi cuatro mil piezas arqueológicas que se expusieron en Francia. La Wiener peruana logra que en 'Huaco retrato' convivan en armonía su intimidad sentimental junto con sus análisis sobre el racismo científico.

Facebook Twitter Linkedin

El libro es de Literatura Penguin Random Foto: archivo particular

¿Cómo ha sido ese proceso de interpretar en escena sus propios textos?



Creo que mi escritura es muy teatral. Yo siempre digo performática, pero sí, también teatral, dramática, exagerada, provocadora y, por supuesto, endemoniadamente autorreferencial. Y lo he hecho con el cuerpo; no solo escribo, también hay experiencia, inmersión, aventura, crónica. El mío es un trabajo muy parecido al de una actriz digamos de teatro testimonial porque performo mi propia vida. Me emociona mucho subir al escenario y me aterroriza a la vez, siento la conexión o la falta de conexión y eso es determinante. Leer o decir mis textos en escena completa esa expectativa de encuentro que tiene cualquier escritora con sus lectores, que es casi hipotética o que es una firma y unas palabras o un mensaje de correo a posteriori. En el teatro es un encuentro en vivo y en directo, lo que escribí se lee, se escucha, pasa por otros cuerpos ante mis ojos, les provoca emociones, repulsa, ternura, goce. Y yo puedo verlo, sentirlo. Es desquiciante y único.



En la obra se combinan las narrativas de todos los implicados, la suya, el poema de Jaime Rodríguez e incluso los videos de Coco. ¿Cómo se logró esa mezcla?



Eso fue trabajo de Mariana. La obra estaba escrita sin ellos y, cuando surge la posibilidad de incluirlos, ella les pide contar su versión de la historia y ellos eligen hacerlo a su estilo o con el lenguaje con el que estaban más cómodos. Eso me parece que enriquece de registros la narración, le da movimiento a la obra. Y esa diversidad es también reflejo de la familia que somos.

Los detonantes de las dos historias son un nacimiento (en la obra) y una muerte (en el libro). Son dos pulsiones muy potentes...



La vida viene con la muerte o la muerte con la vida. Sé de muchos casos de gente que ha nacido o ha tenido un hijo el año en que han perdido a alguien importante en sus vidas. Y eso fue lo que ocurrió en mi familia, en 2015 murió mi padre y nació mi hijo. Me fascinan estos misterios de la vida. Ahora bien, cada obra tiene su propia estructura narrativa. Huaco retrato es un libro de los muertos y también de los vivos. Pero para la protagonista es necesario también pasar por ese duelo para poder hacer un ajuste de cuentas con su pasado y encontrar en su propio presente la manera de comprender la herida que le había provocado su padre. En Qué locura... no es el nacimiento sino el posparto el arranque del drama, el momento de excepción y ferocidad de la maternidad en que todo se hace caos para recolocarse.



(Le puede interesar: Los terroríficos campos de concentración de Rojas Pinilla, en clave literaria)



¿Cómo era su relación con la figura de Charles Wiener antes de escribir el libro?



Pasó por varias etapas. Cuando era niña o adolescente era un personaje querido para mí, respetado y admirado como el patriarca europeo de mi familia que tenía la virtud de haber sido un aventurero, un viajero ilustrado. Y viene una segunda etapa que empieza cuando me acerco a su libro y a su mirada eurocéntrica, a su racismo tan de su época, y comienzo a saber más cosas del personaje que me horrorizan. Finalmente, estoy lista para escribir el libro cuando ya me he mamado las teorías anticoloniales y mis compas antirracistas me han enseñado todo lo que saben y me han radicalizado.

Facebook Twitter Linkedin

Gabriela Wiener nació en Lima (Perú) en 1975. Foto: cortesía Sofía Alvarez Capuñay

Pero, además, usted se convierte en una especie de arqueóloga que investiga la historia de su familia...



Lo de arqueóloga me viene de sangre del tatarabuelo o no (risas). O, como dice la protagonista, ella es una especie de detective de familias, le encanta abrir las puertas de los clósets, abrir cajones, leer papeles viejos, cartas ajenas. Es una especie de topo. Y en Huaco hay muchos espejos todo el rato. Es muy Siglo de Oro. Es muy barroco. Y es muy “Devuelvan el oro”. Así que se dan mucho estas identificaciones. De alguna manera, ella denuesta la arqueología de los tiempos de su tatarabuelo, que es expolio y saqueo, y refunda su propia manera de llegar a la verdad, de excavar, de desenterrar una memoria robada para llevarla a la luz y a donde debe habitar. Es, si se quiere, una arqueología imaginativa, porque es a través de la ficción como la protagonista completará el puzzle de su historia.



Otro aspecto clave del relato son sus reflexiones sobre esa especie de racismo institucionalizado que apenas estamos empezando a discutir...



Sí, el racismo es algo cotidiano, pero no siempre se habla de que es un problema estructural; eso quiere decir que atraviesa toda la sociedad, está en sus instituciones, en sus leyes, en los medios de comunicación, en la política, y no solo se sufre en la calle con identificaciones por perfil racial, que por ejemplo en Estados Unidos, cobra vidas diariamente. Los niños de todo el mundo lo sufren en la escuela. Hace pocos días, una niña colombiana de diez años que vive en España se lanzó del tercer piso de su casa para suicidarse porque la acosaban sus compañeros, la golpeaban, le tiraban del pelo, le llamaban “sudaca de mierda, vuelve a tu país”, “puta colombiana” o “no vas a tener amigos”. Y el racismo está también en nuestras familias y en nuestras camas.



Hay una frase muy poderosa en el libro: “Conozco bien la sufrida artesanía del yo, lo delator de mi materia prima”.



Bueno, en Huaco retrato aprovecho para reírme de los detractores del yo y de yo misma. Es un juego con la escritora que soy o he sido; no sé en qué me convertiré, pero Gabriela Wiener ha muerto.



(Además: Cuando fue inmortal: un homenaje a Javier Marías)

Chile, invitado de honor

- Del 3 al 9 de octubre se realizará la edición 54 del Festival Internacional de Teatro de Manizales, el más antiguo del continente, que contará con 24 funciones de sala de invitados nacionales y de países como México, Perú, Brasil, Argentina, Portugal, España, Francia y Suiza. El invitado de honor es Chile, con cinco piezas. Se destaca el performance El violador eres tú, del grupo Las Tesis, reconocidas por TIME como unas de las 100 personas más influyentes de 2020.



- El monólogo de Wiener se presentará el martes 4 de octubre, a las 9 p. m., en el Festival de Manizales (Auditorio de la U. Nacional); el jueves 6, a las 8 p. m., en el Auditorio Sonia Fajardo Forero de la U. Konrad Lorenz de Bogotá, y el sábado 8, en el Festival Teatro y Música Comfama San Ignacio, a las 8 p. m. (Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno). Informes: festivaldemanizales.com



YHONATAN LOAIZA GRISALES

PARA EL TIEMPO

@yholoaiza