Los ‘techos de cristal’ que impiden que las mujeres ejerzan los mismos derechos que los hombres son una preocupación constante de Gabriela Tafur. Ella, que fue señorita Colombia 2018, ha vivido momentos desagradables en los cuales sus capacidades de abogada se ponen en duda por esa corona.

“La sociedad debe entender que las mujeres tenemos los mismos derechos no solo en el papel, sino las mismas capacidades para ejercer esos derechos. Al hombre no se le cuestiona sobre sus capacidades intelectuales por ser fisiculturista; a nosotras sí, sin averiguar cómo queremos proyectarnos y vivir”, dice Tafur, que el 14 de diciembre lanza su libro 'En todo su derecho', en la sede de Uniandinos, en una presentación virtual. La acompañará Daniel Samper Ospina. Y el prólogo es de Daniel Samper Pizano.



Gabriela Tafur fue señorita Colombia en el 2018, en representación del Valle del Cauca. “Yo no tenía muy claro qué hacía la reina elegida en Cartagena, pero cuando ya entendí qué era participar, me di cuenta de que es una figura altruista, un trabajo en el que no se gana plata, solo el premio inicial, y es entregar un año de la vida de uno para servirle al país. Por eso sí decidí ser reina”, cuenta.



Y como todas las mujeres que han ostentado este título, cuando entregan la corona, un año después, son personas distintas. “Yo visité más de 25 municipios, desde Putumayo hasta La Guajira, pasando por Chocó y Meta, y eso lo cambia a uno porque se vive un país que es más complejo de lo imaginado y mi labor era ayudar a recoger fondos”, dice.



Pero había preguntas: “Mientras hacía mi mayor esfuerzo por darles una voz de aliento, que sentía era en vano, lo único que pensaba era: ¿qué diferencia hace que yo esté aquí?, ¿en qué se benefician estas madres y estos niños con mi visita?, ¿vine a saludar, me voy a ir y ya?, ¿aquí quedó todo?, ¿qué acción concreta voy a ejecutar para brindarles una solución, desde mis capacidades reales de maniobra? Me fui del hospital sin saber cuántos niños sobrevivieron y sin saber cuántas familias salieron completas de ahí, pero sabiendo que mi deber era contarle al país lo que estaba y sigue pasando en La Guajira”, relata en el libro.

Tafur, abogada de la Universidad de los Andes, graduada con tesis laureada y quien ha escrito artículos en importantes revistas de derecho, agrega que en ese aprendizaje de reina supo que “una cosa es estudiar Colombia desde el papel, que es muy bonito. Pero en los territorios eso no sirve mucho. Tener derechos no garantiza la vida y menos la salud, que son dos aspectos más importantes”.

Afirma que hace falta disposición para mejorar el país. “Cada vez los ciudadanos conocen más sus derechos, hay menos conformismo porque tenemos más información. Es necesario que en esos lugares tan olvidados se vele más por su desarrollo, por que haya medios, internet, vías de acceso. Lo vimos en la pandemia, los niños no podían estudiar porque no tenían ni siquiera internet. Es hora de entender que una mejor disposición de todos es fundamental”, insiste.



Gabriela Tafur, nacida en Cali en 1995, fue la última reina elegida en Cartagena que fue a Miss Universo, certamen en el que llegó al grupo de finalistas y ocupó el cuarto lugar.



Fue un Miss Universo que cambió a última hora su lugar de elección y terminó haciéndose en Atlanta (Estados Unidos), sin muchos programas para las reinas.



“Como ese año, además, terminó la franquicia que tenía el canal RCN con el concurso mundial, yo no sabía si iba a ir, entonces me concentré mucho en hacer bien mi labor como Señorita Colombia, en construir país. Yo nunca me negué a ir a un territorio. Ese Miss Universo iba a ser en Sudáfrica, pero hubo un problema y resulta que en Atlanta todo el tiempo nos la pasábamos muy arregladas para desayunar, almorzar, comer y ensayar. Nos llevaron a un circo una noche, pero muy poco, realmente. A diferencia de Cartagena, donde uno no para de cumplir compromisos”.

Sostiene que pensó que no había clasificado a las 20 semifinalistas. “Me nombraron de última. Uno allá no sabe nada, todo es un azar”.



A los pocos meses de haber regresado del concurso mundial se decretó la pandemia, y se quedó encerrada en Bogotá con su hermano, lejos de su familia, que vive en Cali.

“Esos tiempos me dieron muy duro, porque pensé en la gente que tenía más hambre, en los proyectos que dejamos andando cuando fui señorita Colombia, que a lo mejor habían colapsado. Es que retrocedimos diez años, eso es mucho”.

Ahora forma parte del equipo de la emisora La W, en 'La hora del regreso', que cambió su formato.



Y para escribir su libro, cuenta que le ayudó mucho ser “tan ñoña. En todos los viajes que hice como señorita Colombia tomé notas, porque no quería que se me pasara nada, ni una sensación, ni un sentimiento. Fue como un diario”.



Cuando llegó de Miss Universo se reunió con Planeta, y Tafur fue consolidando su idea del libro. “Por eso aparecen hasta los olores y los sabores de cada lugar”.



Dice, para terminar, que con este libro quiere que los lectores entiendan que ella “y todas las mujeres están en todo su derecho de ser reinas, abogadas, astronautas, amas de casa, lo que quieran. Por el hecho de haber sido reina, mi voz no pesa menos. Tu criterio es tu criterio, independientemente de tu camino de vida”.

