Era un secreto a voces, un rumor que corría sin confirmación incluso desde los funerales el Nobel Gabriel García Márquez, en el 2014. Quienes lo oyeron y lo tomaron en serio pensaron que quizás sería difundido pronto, pero no fue así.



Tuvo que esperar ocho años a que en las páginas del diario cartagenero El Universal, bajo el título de 'Una hija, el secreto mejor guardado de Gabriel García Márquez', el periodista Gustavo Tatis Guerra publicara toda una crónica que revela no solo el nombre de la supuesta hija del autor de Cien años de Soledad, también el posible origen de su nombre y el destino que ha seguido sin sacar a la luz en ningún momento el apellido del mundialmente famoso escritor colombiano.

La crónica de Tatis Guerra comienza contando la relación que existió entre la asesinada primera ministra de la India Indhira Gandhi, que fue una de las personas que se comunicó personalmente con el escritor cuando se anunció en 1982 su premio Nobel y a la que posteriormente vio, un año después, en una visita a la India.



El periodista infiere, por posteriores declaraciones de Gabo y una opinión del biógrafo Dasso Saldívar, que el nombre de la hija que tuvo fuera de su matrimonio con Mercedes Barcha, fue bautizada en honor a la asesinada ministra de la India. El hecho es que la crónica apunta hacia la mexicana Indira Cato, hija de la cineasta y periodista Susana Cato, que escribió junto con García Márquez los guiones de algunas películas.

"Un colega de toda solvencia me confirmó la existencia de Indira, hija de García Márquez", cita Tatis Guerra que le dijo Saldívar, a manera de confirmación de este hecho, del que la familia García Barcha no ha dicho hasta el momento ni una palabra. Escribió el periodista que terminó por publicar este domingo esta bomba noticiosa. De paso, cuenta que Saldívar, que también llevaba tiempo tratando de confirmar este rumor, le informó que vio una fotografía antigua de Gabo con la niña en sus piernas y agregó: "No la olvidaré mientras viva". Incluso, recogió Tatis, Saldívar alcanzó a comentarlo con Gerald Martin, otro gran biógrafo de García Márquez, sobre quién o cómo debería contarse al mundo esta historia.



Tatis dice haber confirmado la noticia de que Indira Cato es hija de García Márquez con algunos familiares, además de Saldívar y Guillermo Angulo. Afirma que mantuvieron el silencio "por respeto a Mercedes Barcha y lealtad a Gabo, no se atrevían a mencionar el secreto, y mucho menos a sus propios hijos".



"García Márquez, el genio literario más grande de Colombia ante el mundo, está ya por encima del bien y del mal, y todo lo que hoy pueda revelarse de él solo reconfirma su espléndida humanidad y su infinita grandeza que se agiganta cada vez en el universo, más allá de su muerte -relata en su crónica el periodista Tatis Guerra- Lo secreto no puede perder el sentido profundo de lo humano. El corazón de un hombre y el corazón de una mujer. La delicada intimidad de un genio como García Márquez".

De Susana Cato (Mexico, 1960), madre de Indira, resalta que escribió junto con García Márquez y Eliseo Alberto Diego el guión de la película Con el amor no se juega (1991). También escribió con Gabo el guión del corto El espejo de dos lunas, dirigido por Carlos García Agraz.

En la trayectoria de Susana Cato enumera su trayectoria como reportera y crítica de cine de la revista Proceso, entre 1979 y 1980, programas para la radio indígena, cuentos y teatro para televisión y multimedia. En el 2000 fue directora de la cultura de la Delegación de Coyocán y es autora de obras teatrales como El manicomio desde afuera (2016). Además, es autora de dos libros: Ellas. Las mujeres del 68 e Issir. Retrato hablado de un migrante iraquí (2019). También, recuerda que le hizo una entrevista a García Márquez en 1996 para la revista Cambio, titulada "En Colombia, el escritor no tiene más remedio que cambiar de oficio".

Sobre Indira, dice el periodista que estudió Literatura Dramática y Teatro en la Unam y es ahora una productora de cine "con pasión y rigor profesional". Resalta que en el 2020 ganó numerosos premios por su primer documental: Llévate mis amores (2014), dirigido por Arturo González Villaseñor, con guión coescrito con él. También, fue coodirectora de ¡Qué grande eres, magazo' (2019), cortometraje sobre el ilusionista fallecido conocido como el Mago Chen Kai, entre otros trabajos. Agrega que decidió llevar el apellido de su madre. Pero destaca que García Márquez, aunque no la reconoció públicamente, estuvo pendiente de su hija hasta el final.



No hay declaraciones oficiales de otras personas cercanas a García Márquez. Aunque el periodista cita que los amigos cercanos del Nobel lo sabían y respetaban el silencio en torno a esta noticia.

Redacción de Cultura

@CulturaET