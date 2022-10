El día en el que las letras colombianas se volvieron inmortales

A través de su obra, Gabriel García Márquez consolidó no solo,el pensamiento de un humanista brillante, sino el de toda la región del Caribe, desde el particular universo de Macondo, su pueblo imaginario. Todo, desde ese entorno único que es el realismo mágico.



Aunque su obra cumbre, ‘Cien años de soledad’, es la más famosa, Gabo también dejó una prolífica producción que no se limitó únicamente al terreno de la literatura, sino que pasó por el periodismo, el ensayo y hasta los discursos.



Se trata de una obra que Gabo construyó, ladrillo a ladrillo, motivado solo por la pasión de escribir, como lo expresó en su discurso de agradecimiento, cuando recibió el homenaje de los 25 años de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, en el 2007.



"Desde que tenía 17 años hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días y sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco", dijo en esa oportunidad.



Quizás por su desinterés frente al afán de protagonismo, y su timidez innata, el autor de ‘El amor en los tiempos del cólera’, ‘Relato de un náufrago’ y ‘Noticia de un secuestro’ siempre se mostró alérgico a la fama a la que se vio expuesto, fruto de su genialidad como escritor.



"Lo peor que le puede suceder a un hombre que no tiene vocación para el éxito literario, o en un continente que no está acostumbrado a tener escritores de éxito, es publicar una novela que se venda como salchichas. Ese es mi caso. Me he negado a convertirme en un espectáculo, detesto la televisión, los congresos literarios, las conferencias y la vida intelectual", expresó alguna vez.