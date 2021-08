Frases famosas de Gabriel García Márquez

Si algo tuvo maravilloso Gabriel García Márquez, nuestro nobe cataquero de literatura, autor de libros emblemáticos como 'Cien años de soledad', 'El amor en los tiempos del cólera' o 'Crónica de una muerte anunciada', fueron sus brillantes salidas repentistas, con frases inolvidables. Estas fueron algunas:

- Bajando con su amigo Plinio Apuleyo Mendoza, por la escalera del Gran Hotel de Estocolmo, cuando salían a recibir el Nobel de Literatura, Gabo se sorprendió con la cantidad de periodistas y flashes. Y sólo atinó a decir: “¡Mierda, esto es como asistir uno a su propio entierro!”.



- Una vez hablando con Juan Gossain sobre 'Cien años de soledad', al final de la charla se quedó pensando y le dijo: “¿Sabes una cosa? Ahora que lo pienso bien, creo que Cien años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas”.



- "El mejor oficio del mundo es el periodismo", comentó siempre Gabo sobre lo que más adoró en la vida.



(Lea además: ‘¿Y qué es la vaina suya con esta entrevista?’: Juan Gossain)



- "La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia." (La soledad de Amércia Latina)



- "...Me atrevo a pensar, que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad". (Discurso de recibo del Nobel 'La soledad en América Latina).



- "¿Qué hago yo encaramado en esta percha de honor, yo que siempre he considerado los discursos como el más terrorífico de los compromisos humanos?". (De su primer discurso en el Colegio de Zipaquirá ante sus compañeros de clase)



- ''No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que, desde que tenía 17 años hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días y sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco”. (Discurso de Gabo en Cartagena en el Congreso de la Lengua).

Otras noticias de libros: