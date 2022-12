A las 8 y 5 minutos de la noche de ese terrible viernes 10 de diciembre, hace exactamente 40 años, después de dos horas y cinco minutos de transmisión del especial de televisión sobre la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, la señal originada en Estocolmo, fue cortada siete minutos antes del momento culminante cuando el rey Gustavo Adolfo de Suecia le entregaría en 1982 el mítico galardón de la Academia Sueca, por haber producido la obra más destacada de la literatura universal.



Esa noche de “la frustrada entrega”, la primera llamada que recibí fue la del presidente Belisario Betancur, quien con su característico acento paisa y a pesar de su tradicional equilibrio emocional, no pudo ocultar su malestar. Luego, las de ministros, periodistas, congresistas… y las de ciudadanos furiosos. Fueron tantas que se terminaron bloqueando los teléfonos de recepción de Inravisión. ¡Colombia entera nos maldijo!



Para los colombianos de las últimas generaciones esa noche no significa nada especial; pero para los millones de entonces que había esperado dos meses con emoción y con ansiedad, fue de desengaño, indignación y frustración, y para mí el día más amargo de cuantos he vivido en 80 años.



No era una transmisión corriente, sino la más importante en la historia de nuestra televisión que mostraba en directo un instante de gloria internacional protagonizado por un colombiano en Suecia. Por eso, la indignación se propagó en todo el país como cuando una llama cae sobre un charco de gasolina.



En aquel entonces adelantaba la investigación de una época desconocida en la vida de Gabriel García Márquez, para mi libro: Gabo: cuatro años de soledad. Su vida en Zipaquirá y era director del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión. Por eso “me embarqué” en la tarea de dirigir un ambicioso proyecto para celebrar la gloria de Gabo, el cual culminaría con la transmisión de un especial en estudio, y desde Estocolmo, al son de cumbias y vallenatos.



Los colombianos contaban los días para poder ver, por cualquiera de los tres canales de Inravisión, la exaltación a García Márquez, por su novela Cien años de soledad, la más importante en lengua castellana escrita en el siglo XX.

Los 62 télex

Conservo aún los 62 télex con la hora señalada que cruzamos “con medio mundo”. Se trataba de obtener la señal que fue vista internacionalmente, pero no en Colombia por los millones de compatriotas del galardonado que vieron frustrado su sueño por causa una insólita imprevisión: el ingeniero que contrató la señal solo lo hizo por dos horas y la ceremonia duró tres.

El drama se inició a las 6: 49 p. m., cuando de Londres nos avisaron que iban a cortar la señal a las 8 de la noche. Nuestros ruegos solo lograron que la prolongaran por cinco insuficientes minutos.



El cartapacio de mensajes por télex podría servir para escribir un verdadero “best seller” internacional de suspenso en el que figuraron una a una: Estocolmo, Londres, Copenhague, Washington, Los Ángeles, Ciudad de México y Caracas, a donde llegó nuestra angustiada solicitud para que nos suministraran las imágenes puntuales que perdimos de la entrega del premio.

Había realizado largas jornadas planeando y ejecutando la campaña de expectativa con miles de mensajes por los canales de Inravisión, para motivar a los colombianos a ver la gran transmisión, y diseñando esta con el apoyo de Patricio Wills de RTI, Castaño, Álvaro Castaño Castillo, Margarita Vidal, Bernardo Hoyos y otros personajes de la TV. El suceso nos hacía acariciar sueño de que se realizaría el especial de televisión más destacado hasta entonces.



La celebración comenzó en Inravisión el mismo 21 de octubre de 1982. Luego de que desde la Academia Sueca le comunicaran a Gabriel García Márquez que era el ganador del Premio Nobel de Literatura por su obra Cien años de soledad.

Fue una verdadera obsesión, pasé muchos días ideando y ejecutando eventos de celebración, y el gran especial de televisión del 10 de diciembre.



Colombia se había apasionado por el tema, había sido estimulada por la hazaña de Gabo, divulgada por los tres canales nacionales a través de una gigantesca campaña de mensajes nacionalistas emitidos durante dos meses mañana, tarde y noche, que alimentaron el orgullo nacional.

En octubre de 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura. Foto: Archivo EL TIEMPO

Fue un suceso tan trascendental, que los congresistas colombianos olvidaron sus enfrentamientos para dictar, por unanimidad, una Ley de honores a Gabo.



Al transcurrir la transmisión aumentaba la emoción de quienes estábamos en el estudio, y claro, la de los millones de televidentes que habían esperado tanto para ver la histórica ceremonia. Esta llegó al clímax cuando García Márquez entró a la Sala de Conciertos de Estocolmo, colmada por 400 asistentes, y más cuando él comenzó a pronunciar su discurso tras haber sido presentado por el secretario de la Academia, Lars Gyllensten.



Hubo una ovación que escuchó la inmensa mayoría de los 28 millones de ciudadanos que poblaban al país ese año y por muchísimos millones más en el mundo.

Conocer en vida el infierno

Esa amarga noche tuve que “capotear” la indignación de todo un país dolido porque mientras el resto del mundo presenció la entrega del Nobel, los colombianos no pudieron saborear ese glorioso momento que esperaban desde octubre y con el cual muchos habían soñado, gracias al estimulo por la gigantesca promoción del especial que con orgullo patrio realizaría Inravisión con el respaldo de RTI Televisión.



Esa noche de pesadilla que cargué en mi recuerdo un tiempo, me puso a responder por una falla técnica que no era de mi resorte, ese momento me hizo conocer en vida lo que es el infierno, pero hoy es apenas una anécdota. No he olvidado que algunos exaltados lanzaron piedras a la sede de Inravisión, en la calle 26, ni las inculpaciones al director, ni las cinco llamadas posteriores del presidente Betancur casi angustiado.

Tampoco he olvidado que el escándalo no fue mayor porque le pedí al culto periodista Bernardo Hoyos, a quien había encargado de ser el moderador del especial, que salvara la dramática situación. Él con su erudición y su profesionalismo frente a las cámaras, entretuvo a los televidentes con mucho de lo que sabía sobre García Márquez, atenuando la “tragedia” y permitiéndonos ganar tiempo mientras conseguíamos la señal.



Mientras Bernardo extendía su charla, apoyado por imágenes de lo que logramos captar esa noche desde Suecia, con los télex del Instituto buscábamos internacionalmente que alguien pudiera prestarnos diferidas las imágenes históricas que Trans World International cortó inmisericordemente.

Fue un recorrido angustioso. A las 8: 02 logré hacer contacto en Caracas, con Venevisión, expresé: “La retransmisión de la entrega del Nóbel, es asunto de vida o muerte, no importa lo que nos cobren: por favor ayúdenos”. Respondieron: “Esperen a que venga el supervisor”. Y cuando este llegó, el interlocutor dijo: “Mira chico para empezar no fue el canal 4 (Venevisión), sino el 2 (Radio Caracas) el que transmitió lo del Nobel”.



Le escribí: “Por favor, le rogamos su ayuda para contactar a alguien del Canal 2, los colombianos están conmocionados, es un problema de Estado, necesitamos esa señal. ¡Como sea!”.

Los minutos pasaban a ritmo de segundos. Télex iba, télex venía hasta que logramos contacto con Venevision, pero a las 8: 26 de la noche, nos dijeron: “Definitivamente no va a ser posible, hoy es viernes y a esta hora no hay quién pueda dar esa autorización. Mañana los atenderemos con mucho gusto”. Entonces imploramos: “Por Dios, ayúdenos, toda Colombia está pendiente de esas imágenes. Para mañana sería catastrófico”.



Mientras el télex operaba sin descanso, Bernardo Hoyos continuaba “distrayendo” a la millonaria teleaudiencia indignada, desesperada o incrédula ya. El daba disculpas y repetía: “Por favor les pedimos un poco más de paciencia, pronto tendremos la señal”.

¿Es verdad? ¿Es cierto?



A las 8: 34, logré ubicar por teléfono a un alto directivo de Venevisión, en su casa: “Es una solicitud de la Presidencia de la República de Colombia”, le dije. El télex seguía rastreando posibilidades internacionales: Lima, Buenos Aires, Madrid… pero nada.



El drama vivido durante más de hora y media había continuado, ya eran las 9: 31 cuando casi incrédulo leí: “Tenemos las imágenes de Radio Caracas… Está autorizado”. Yo le dije: “Díganos que es verdad, que es cierto ¿Cuál es su nombre?” “Aquí, Juan Rodríguez”, respondió.

Facebook Twitter Linkedin

El foclor colombiano se lució el 10 de diciembre de 1982 en la cena de gala en Estocolmo. Foto: Archivo EL TIEMPO

A las 9: 44 entró la señal con el audio muy ruidoso, nuestros ingenieros lo ajustaron y a las 9: 47 de la noche, 1 hora y 42 minutos después, Bernardo se encarriló con su culta voz a las imágenes de la entrega, y a la “salva” de aplausos que duró como dos minutos.



Los colombianos emocionados apaciguaron su indignación y su ansiedad cuando pudieron ver por fin a Gabriel García Márquez con su liquiliqui blanco recibiendo de manos del Rey Gustavo Adolfo de Suecia la placa y medalla como ganador del Premio Nobel de Literatura 1982. Momento inolvidable de un compatriota que recibió un glorioso galardón que el país no pudo ver en directo sino mucho después, en esa noche que fue para mí una verdadera pesadilla, pero por fortuna con final feliz.

El último télex fue: “Juanito, un abrazo fraterno desde Inravisión y en nombre de millones de colombianos: gracias, te recordaremos siempre”. Y Juan Rodríguez terminó el diálogo escribiendo: “Lo mismo de parte nuestra, fue un honor ayudarles”.

*Periodista, escritor y administrador de empresas.