Como si se tratara de un personaje de una novela suya, Gabriel García Márquez fue objeto de espionaje de la agencia de inteligencia mexicana desde finales de los años sesenta hasta mediados de los ochenta. Le hicieron seguimiento en reuniones privadas y públicas, registraron los invitados que lo visitaban y le rastrearon la huella en diferentes viajes (sobre todo a Cuba).

Lo que más preocupaba a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el servicio de espionaje del PRI –que estuvo durante 71 años en el poder–, eran los nexos del escritor con la izquierda latinoamericana.



Según el diario español El País, que tuvo acceso a los informes desclasificados tras una petición formal ante el Archivo General de la Nación, se trata de más de un centenar. Uno de ellos concluye que “Gabriel García Márquez, además de ser procubano y soviético, es un agente de propaganda al servicio de la Dirección de Inteligencia de ese país”.



¿Sabía García Márquez que lo espiaban? “Era bastante obvio”, opina Enrique Santos Calderón, amigo suyo y compañero de andanzas periodísticas con tinte político. “A todos nos espiaban. Qué tan intensos y eficaces eran los seguimientos físicos es difícil saber. Todo militante de izquierda de algún relieve tenía que presumir que era de interés para los servicios de inteligencia que siempre pensaban que mantenía nexos con la izquierda armada”.



La mayor cantidad de registros datan de mediados de la década de los setenta, cuando García Márquez fundó con Santos Calderón la revista Alternativa, viajó con frecuencia a Cuba, apoyó a los sandinistas en Nicaragua e intervino para que la televisión mexicana entrevistara líderes de la guerrilla de El Salvador.



“En los años 70 Gabo decide radicalizarse”, explica a EL TIEMPO Jaime Abello, amigo personal y director de la Fundación Gabo. “Este período tiene que ver con la toma de conciencia del poder que le daba la fama”, continúa. Y así fue. García Márquez dijo en una ocasión, al reflexionar sobre qué debía hacer con la fama, que había encontrado la solución: “poner esa fama al servicio de la revolución en América Latina”. Y decidió, en sus palabras, “decir cosas políticas” y ponerse “al servicio de la liberación de América Latina”.

La situación en el continente era una mezcla de búsqueda de socialismo democrático –como con Salvador Allende en Chile y el Movimiento al Socialismo en Venezuela–, de represión política de las dictaduras militares, con la presencia de algunas democracias como la colombiana y de procesos revolucionarios de guerrillas. “Ese contexto es clave y Gabo no podía ser ajeno a él”, dice Abello.



“Gabo le coquetea al socialismo democrático”, afirma. “Él era un hombre originalmente de izquierda y por eso le da una plata del premio Rómulo Gallegos al Movimiento en Venezuela y recibe con mucha ilusión en el año 70 la victoria de Allende en Chile. Todo se frustra con el golpe del año 73 (contra Allende) y lo radicaliza”, agrega. Es cuando funda con Enrique Santos Calderón la revista Alternativa. “Estoy comprometido hasta el tuétano con el periodismo político”, afirmó el autor de El amor en los tiempos del cólera en una entrevista de la misma publicación en 1975.



“En la época de Alternativa, cuando venía a Colombia, Gabo era seguido y telefónicamente interceptado por los servicios de inteligencia”, asegura Santos Calderón. “Lo consideraban simpatizante del M-19 y el general (Bernardo) Camacho Leyva quería detenerlo. Por eso se refugió en la embajada de México en el caso de su sonado exilio”.



Un factor no menos importante es cómo la literatura lo llevó a reforzar su posición política mientras escribía El otoño del patriarca (publicada en 1975). “Durante años se documentó sobre los abusos del poder, las dictaduras y la intromisión yanqui en América Latina”, señala Abello.

Por otra parte, la época también coincide con una toma de conciencia de García Márquez frente a los derechos humanos. “El primer comité de una organización en defensa de los derechos humanos en Colombia fue financiado por Gabo, que dio una plata de un premio que ganó en Oklahoma”, dice Abello. Se trató del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que nació luego de que Álvaro Cepeda Samudio, amigo de García Márquez, no encontrara una entidad a la que le pudiera donar los diez mil dólares del premio Books Abroad-Neusdadt, como le había encargado el nobel.

A finales de 1978 fundó Habeas, una institución con sede en México –donde se había instalado desde 1961– para ayudar a los presos políticos, desaparecidos y exiliados de América Latina. El hecho quedó anotado en los expedientes del servicio de inteligencia, que advierte que sus propósitos son “proteger, apoyar económica y legalmente a las personas con ideología marxista-leninista que, por su participación en grupos guerrilleros y terroristas, se escudan bajo el concepto de perseguidos políticos”.

Asistió también al Tribunal Russel con Julio Cortázar a denunciar la violación de los derechos humanos en Chile, Argentina y Uruguay. “Además, realizó gestiones personales de carácter humanitario para liberar presos políticos en países de derecha y de izquierda”, asegura Abello. Y cita el caso de Panamá, donde buscó a Ómar Torrijos para que diera la libertad a varios reos. Lo hizo también en Cuba. “Eso quedó como un mantra en su relación con Fidel porque ayudó a muchísima gente –intelectuales, sindicalistas– a salir de la cárcel o del país”, agrega. “También lo hizo en Colombia, donde trató de ayudar a que liberaran secuestrados”.



Durante los años 70 García Márquez regresó a Cuba, luego de un periodo de distanciamiento producido por lo que consideraba una entrega de La Habana a Moscú y por el control del gobierno sobre Prensa Latina, la agencia oficial de noticias cubana que él había cofundado. A mediados de la década, volvió y le regaló una edición de Drácula a Fidel Castro. Era una especie de consejero literario del dictador cubano, quien, a su vez, era un crítico de las obras del colombiano. En Crónica de una muerte anunciada le corrigió el calibre de las armas.



Los informes del espionaje dan cuenta de esa amistad entre Castro y el escritor. Recogen en un documento fechado el 17 de marzo de 1982 el hecho de que Gabo hubiera cedido los derechos de Crónica de una muerte anunciada, precisamente, al Gobierno cubano.



“Gabo siempre fue un hombre de izquierda defensor de la revolución cubana y amigo de Fidel Castro”, señala Santos Calderón. “Decía que tenía un mamerto dormido en el corazón”.

Los años de radicalización de Gabo coincidieron con una fuerte represión en México. El PRI organizó que el ejército y la policía persiguieran a todos los disidentes hasta finales de la década de los ochenta.

‘No hablen pendejadas’

El investigador mexicano Jacinto Rodríguez, que está trabajando en un libro sobre el espionaje de la DFS, le aseguró a El País que “no les preocupaba tanto él, que estaba del lado correcto, como las puertas que podían abrirse al seguir de cerca a alguien con tantos contactos, bien relacionado”. Además, destaca la discreción de García Márquez frente a la política mexicana. Abello piensa que era un comportamiento general. “A él no le gustaba hablar por teléfono ni decir nada confidencial”, afirma. “Era un hombre que tenía un sentido de la prudencia y del cuidado alto”, agrega.



En ese sentido, también aconsejaba sus amigos. “El propio Gabo nos decía: ‘No hablen pendejadas por teléfono, muchachos’”, recuerda Santos Calderón.



Abello también se muestra convencido de que no solo lo espiaban en México, sino también en Colombia y Estados Unidos, entre otros sitios. En ese sentido, la DFS trabajaba en estrecha coordinación con la CIA. En los informes sobre Gabo recalcaba el interés de los Estados Unidos en determinadas personas que habían tenido contacto con él. A propósito, las identidades de sus relaciones están tachadas en los informes.

En todo caso, Rodríguez apunta que la DFS perseguía también sus propios intereses. En el caso de Habeas, por ejemplo, quería ejercer “el control preventivo de hasta dónde llegaban sus actividades para adelantarse a una posible injerencia en México”.

El autor de Cien años de soledad no fue el único escritor espiado por la inteligencia mexicana en aquella época, ni fue sometido a un control muy estricto. Rodríguez estima que en su caso se trató de “un seguimiento suave, digamos que normal”. Y aclara que “él no dejaba de ser un extranjero que no podía meterse en asuntos nacionales y que además mostró siempre cautela”. Fueron más duros con otros, como Octavio Paz –cuyos movimientos económicos escudriñaron– y Julio Cortázar –a quien interceptaron la correspondencia privada–.

El premio Nobel

El seguimiento fue más concentrado en la década de los 70 y después el escritor dio un giro. “Lo interesante es que en el año 79 u 80 cambia completamente”, explica Abello. “Suspende su participación y financiamiento de Alternativa, vuelve a la literatura a través de un libro que lo acerca el periodismo que es Crónica de una muerte anunciada y desradicaliza su discurso político”, añade.



Entonces se volcó en un periodismo más sereno en El País y El Espectador en 1980. En 1982 recibió el premio Nobel, un hecho que quedó registrado en un expediente. “Dice que quiere hacer periodismo en Colombia y que quiere fundar un periódico que se llamaría El Otro: un periódico profesional, no militante”, explica Abello. García Márquez mantuvo entonces la relación con Cuba, pero ya no era radicalizado. “Ese giro es una clave que la gente tiene que entender porque es parte de su búsqueda personal y vital”, dice.



García Márquez murió en 2014 y, a pesar de todo lo que se ha publicado e informado acerca de él antes y después de su fallecimiento, se siguen descubriendo datos sobre su vida.



JUANITA SAMPER OSPINA

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @SamperJuana

