Premio Nacional de Cuento La Cueva llegó a su edición 12, está abierta la convocatoria

Durante los 11 años de existencia del Premio Nacional de Cuento La Cueva, se han recibido cerca de 14 mil historias provenientes de todo el país. Este año, cuando se realizará la decimosegunda edición del concurso y la primera sin su fundador, el periodista, escritor y gestor cultural Heriberto Fiorillo, quien falleció el 29 de mayo del 2023, se espera una masiva participación.



La nueva edición del concurso de cuento lleva el nombre de su fundador, quien a menos de un año de su fallecimiento, es recordado por sus grandes aportes a la cultura de Barranquilla y, en general, del Caribe Colombiano.



El plazo para inscribirse en el Premio Nacional de Cuento La Cueva Heriberto Fiorillo se vence el próximo 15 de marzo de 2024.



Carlos Polo, vocero de la Fundación La Cueva, destacó que Fiorillo, quien creó y dirigió la Fundación La Cueva con el objetivo de mantener vivo en el recuerdo de los colombianos el mítico bar que en los años 50 del siglo XX reunió a los escritores Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel García Márquez y al pintor Alejandro Obregón, entre otros.



"Heriberto fue el mago que se sacó del sombrero la resurrección de La Cueva, pero también sacó de la manga proyectos culturales valiosos para el país y la Fundación, como el Carnaval Internacional de las Artes que este año cumple 17 años", afirmó Polo.



El objetivo de Fioriollo al crear el premio de cuento fue rendirle homenaje al gran cuentista que fue Álvaro Cepeda Samudio, así como al mismo Gabo y a José Félix Fuenmayor, quienes también fueron excelentes cuentistas.



La bolsa de premios del Premio Nacional de Cuento La Cueva es una de las más atractivas del país: 20 millones de pesos al primer lugar, 3 millones al segundo y 2 millones al tercero.

Bases del concurso

Las bases del XII Premio Nacional de Cuento La Cueva son las siguientes:



1. Podrán participar escritores colombianos residentes en el país o en el extranjero, y escritores extranjeros residentes en Colombia, con textos escritos en español.

2.- Cada concursante debe enviar a https://cuentosfundacionlacueva.org/aplicacion-premio-nacional-cuento un cuento inédito de tema libre con una extensión mínima de 3000 caracteres y máximo de 35 mil con espacio incluido.

3.- El formulario de inscripción deberá contener los siguientes datos: nombre, seudónimo, título del cuento, dirección de residencia, teléfono, correo electrónico personal, así como una breve nota bio-bibliográfica, que incluya su fecha y lugar de nacimiento.

4.- Esta convocatoria estará abierta desde el 15 de noviembre de 2023 hasta el 15 de marzo de 2024, a las 12 en punto de la noche.

5.- El Jurado estará integrado por tres personalidades de la cultura, cuyos nombres serán revelados antes del cierre del concurso.

6.- No se mantendrá correspondencia alguna con los participantes.

7.- El Jurado seleccionará y premiará mediante acta los cuentos ganadores del primero, segundo, y tercer lugar del concurso, así como los dos finalistas.

8.- Los premios en metálico que recibirán los ganadores están asignados así: primer premio, la suma de 20 millones de pesos; segundo premio, tres millones de pesos; tercer premio, dos millones de pesos.

9.- Los tres cuentos ganadores, así como los dos finalistas, serán publicados en una antología de la que también harán parte los cuentos destacados que el jurado recomendará para integrar el volumen que constituye la memoria institucional de este concurso. Los derechos de publicación de estos cuentos pertenecerán, por una primera edición, a la Fundación la Cueva.

10.- Los ganadores harán parte de la agenda de escritores invitados al programa itinerante de formación literaria: La Cueva por Colombia.

11.- Los premios no podrán ser declarados desiertos, y los mismos no podrán ser compartidos; es decir, solo habrá un ganador en cada caso.

12.- Los cuentos participantes en esta, no podrán concursar de nuevo en ninguna otra edición del Premio Nacional de cuento La cueva.

13.- Cualquier caso no considerado en las bases de la presente convocatoria será resuelto a criterio de los organizadores.



