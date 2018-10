Los nuevos vientos de Frente Cumbiero en el Womex

Frente Cumbiero, el proyecto concebido por Mario Galeano que en su momento revolucionó la concepción de la cumbia por su innovador diálogo con sintetizadores electrónicos, prueba nuevos caminos. Es una búsqueda que se aprecia en detalles como las fotos promocionales en las que se ve a los miembros del grupo –Galeano, Pedro Ojeda, Juan Sebastián Rozo y Marco Fajardo– cubiertos de una espesa vegetación.

“En los últimos meses hemos trabajado en una nueva imagen. Pero lo que más caracteriza a la banda es una búsqueda sónica; eso es lo que hacemos desde que hace más o menos un año arrancó el nuevo formato del grupo, tratando de encontrar ese punto donde nos sintiéramos cómodos”, le explica Galeano a EL TIEMPO desde Alemania.



Esa exploración se probará en el encuentro más importante de músicas del mundo, el World of Music Expo (Womex), que comienza este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria (España). El encuentro, que reúne a programadores, directores de sellos discográficos, artistas y expertos musicales de decenas de países, tiene una programación especial de showcases, presentaciones musicales para las que cada año recibe miles de propuestas, y en la que este año clasificó Frente Cumbiero.

“Es una oportunidad muy importante porque es una vitrina para llegar a nuevos públicos, también para representar a los sonidos colombianos entre tantas decenas de bandas de primera categoría que hay”, asegura Galeano sobre la presentación del grupo, que será este viernes a la medianoche.



El músico cuenta que en esta alineación del grupo los protagonistas son el bombardino (interpretado por Rozo), el saxofón y el clarinete (Fajardo), el timbal (Ojeda), además del sintetizador y el ‘drum machine’ que ejecuta Galeano.



“Es diferente a lo que era el formato del grupo: un proyecto puramente electrónico, pues antes había una guitarra en vez de bombardino. Entonces sí es otro sonido, y básicamente estamos muy interesados en buscar esa sonoridad de los vientos en primer plano, jugando mucho con el sintetizador”, asegura.

Juan Sebastián Rozo, Pedro Ojeda, Marco Fajardo y Mario Galeano conforman Frente Cumbiero. Archivo particular Foto: Cortesía artista

Desde su nacimiento en el 2010, Frente Cumbiero consolidó una importante presencia en el exterior gracias a ese estilo que cazaba a la perfección en una escena internacional interesada en la experimentación con los sonidos de las cumbias (no solo de Colombia, sino de otros países).



“Me parece que el boom de la cumbia ya está en declive, mucha gente que estuvo en ese momento subida en el tren se fue bajando y los proyectos que quedan ahora en muchos países, como Argentina, México y Chile, venían desde antes y han mantenido un trabajo sostenido. Creo que hoy en día hay más calidad que la que había hace unos años, hablando de este ambiente de nuevas cumbias”, dice el músico, que también ha liderado otros proyectos como Ondatrópica y Los Pirañas.



El concierto de este viernes en Gran Canarias se suma a una serie de presentaciones internacionales que este año han llevado a Frente Cumbiero a parajes tan exóticos como Japón, en el que el grupo se presentó en el Festival Fuji, y en Tokio, Osaka y Nagoya. Galeano cuenta que incluso sacaron un álbum de 45 revoluciones para el público japonés, titulado 'Sondiramá'.



El músico agrega que les llamó muchísimo la atención el interés y el entusiasmo por estos nuevos sonidos latinoamericanos.



“La gente tiene muy presente y conoce bien la música de Jamaica, Brasil y Cuba. La de Colombia hasta ahora está entrando a ese eje, y fue muy sorprendente ver no solamente gente aficionada, sino que ya hay bandas que están haciéndolo, como Minyo Crusaders, que es un grupo que esperamos traer al país el otro año”, explica el músico.

El artista anticipa que el plan es publicar un nuevo álbum de Frente Cumbiero en Colombia. Entre los otros proyectos musicales de Galeano, uno de los más destacados fue su colaboración con el prestigioso Kronos Quartet, que el año pasado estrenó en el teatro Colón dos obras que le comisionó al colombiano: 'Corteros' y 'Microsurco de liebre', para la que intervino un vinilo con ‘pops’ y ‘clicks’ sacados de discos de 78 revoluciones de música tropical.



“Quedó una pieza que por fortuna fue muy contundente; la puesta en escena salió muy bonita y, por esto, el grupo me invitó a hacer una nueva obra que debo entregar a final del año y hace parte del proyecto 50 for the Future, que es una comisión a 50 compositores... Es muy chévere que esa relación con el Kronos continúe”, dice Galeano.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza