Tres décadas después de su fallecimiento, Freddie Mercury sigue muy presente en la Tierra.



La noticia de que la voz del líder de la legendaria Queen se apagó el 24 de noviembre de 1991 ha estado lejos de representar el fin de su legado. Muestra de ello son los incontables homenajes que se realizan a nivel mundial en cada aniversario de su deceso.



Y es que, como si no fuese suficiente con lo hecho en 45 años de vida, la mente detrás de canciones como ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘We are the champions’ dejó estipulada una singular tradición que honra la bondad que lo distinguió: entregar anchetas de Navidad… aún estando muerto.

Por lo que han reportado los medios británicos, desde el primer 24 de diciembre tras su fallecimiento por una bronconeumonía, sus amigos más cercanos reciben cada Navidad una ancheta de la exclusiva firma Fortnum & Mason, reconocida por ser proveedora de la Corona Británica.



¿Cómo es posible?



Es producto del respeto a la última voluntad de uno de los cantantes más importantes de la historia.



El último deseo de Freddie Mercury

Freddie Mercury es un verdadero ícono de la cultura popular.

El líder de Queen falleció escasas 24 horas después de compartir con sus fanáticos una de sus mayores revelaciones: tenía VIH y lidiaba con varios padecimientos a raíz del virus.



Su afán por preservar la intimidad de sus allegados habría sido la justificación de padecer esto en secreto, según dio a entender en su epístola final.



Por lo que han reportado varios documentales sobre su vida, los últimos días los pasó en compañía del estilista James Hutton, su pareja desde 1984, y sus mascotas.



En ese tiempo, el deseo de poner orden a lo que fue una vida intensa lo llevó a forjar su testamento.



En el documento, que se hizo público algunos meses después de morir, Mercury le dejó la mitad de su fortuna a Mary Austin, quien era su amiga y expareja.



A Hutton y otros dos amigos les dejó también una ‘tajada’ de los 8.2 millones de libras esterlinas de la época en los que estaba tasado su botín.



A la par de ese acto jurídico, Freddie Mercury optó por dejarles un detalle navideño a sus seres más queridos: una ancheta ‘vitalicia’.



Elton John, popular músico británico, fue de los primeros en reportar la recepción de un presente conmemorativo tras un mes de la muerte del cantante de Queen, quien era uno de sus grandes amigos.



La sorpresa de ese día se convirtió en un hábito más pues, desde entonces, aunque no se sabe con exactitud cuántas personas las reciben, las cestas navideñas con la firma del fallecido cantante se envían cada Navidad.



"Pensamos que es un gesto encantador, que sabemos que se repite cada año", le dijo uno de los trabajadores de Fortnum & Mason, la casa de las anchetas, al diario británico ‘Mirror’.



La fraternidad de Mercury, así como su impronta musical, parece ser eterna.

