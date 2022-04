Free Soul, Fortune Machine, La Desquiciada, Phantom Killer, Juanlo y Hechicero son raperos. Desde sus letras construyen sus vidas y algunos de ellos, incluso, vivieron en el antiguo Bronx, ese lugar tenebroso del centro de la ciudad que hoy se erige como un distrito creativo.



Hacen parte de 'Sinfonía de danza y hip hop', la obra que se presenta el 28 de abril bajo la dirección del maestro Francisco Zumaqué y en la que estarán acompañados de 40 músicos de la Banda Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



Es un estreno que no vale la pena perderse porque, además, muestra la fusión de las letras populares, de calle, de resiliencia con instrumentos clásicos.



En este espectáculo, que será el 28 de abril a las 5:30 p. m. en La Milla (carrera 15 con calle 10 en Bogotá) con entrada gratuita y que se transmitirá por Canal Capital, participa tambén la Compañía de Danza del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con su obra Retorno.



De este montaje que tiene al hip hop como su centro habló el maestro Zumaqué.



Cuando le proponen dirigir esta obra, ¿a qué referente del género va?

Mi relación con el rap inició en los años 70 cuando viví por primera vez en los Estados Unidos, en Nueva York, y allí comencé a conocer este género musical con artistas americanos.



Posteriormente, entre los años 80 y 90 estuve produciendo trabajos en esta dirección y en Alemania hice producciones como 'Voces caribes', donde hay un tema que se llama Café, que produzco, compongo, arreglo y canto. Allí utilizo la forma hablada rítmicamente como se hace justamente en el rap.



Es decir que mi relación con el rap ha sido probablemente desde sus inicios y desde su apogeo en Estados Unidos. Digamos que fue relativamente cercana puesto que estaba haciendo música en el momento en el que se estaban haciendo las mayores producciones de rap allí y en Europa. Mi trabajo ha sido de música latina pero el rap influenció de alguna manera mi forma de ver la música popular.

Cuando me proponen dirigir rap para Sinfonía de danza y hip hop, liderado por el Bronx Distrito Creativo y la FUGA, voy a los referentes, los más populares y contundentes en el género de los EE.UU como son Jay Z, Eminem, Kanye West, Tupac Shakur y, desde luego, Snoop Dogg.



Sin embargo, como el tipo de rap que debo hacer es en español, y con elementos filarmónicos, sinfónicos, elaborados de músicas más académicas si se quiere decir, hay mucho en lo que me toca crear o proponer porque no existen muchos ejemplos ni producciones en esa dirección.



El rap está relacionado con lo que usted ha hecho siempre: el rescate de nuestros sonidos desde su sabiduría clásica, pero con su ADN afro. Y se relaciona con la resiliencia, la forma particular de ver el mundo. Hábleme de lo que usted opina de esa relación sonora.

Me encanta, me parece extraordinario ese reto de poner las músicas populares como el rap junto con las académicas. Esa experiencia ya la habíamos tenido con la Orquesta Filarmónica Bogotá, en una serie de conciertos que hicimos por la ciudad con una obra mía que se llamo 'Bolívar y Bogotá', en donde trabajamos la cultura hip hop, el rap, desde luego, y también el break dance y utilizamos frases, conceptos, el pensamiento de Bolívar puesto en la boca de los cantantes populares, callejeros que cantaban en los buses. Fue una experiencia maravillosa porque la gente adora este tipo de trabajo en donde aparecen conceptos políticos y sociales elaborados de una manera muy fresca, popular en boca de estos cantantes.



Para mí la música es comunicación de emociones, sentimientos, pensamientos de reflexiones y en ese sentido me parece muy importante hablar el lenguaje de la gente de la calle o de la gente a la cual va dirigida la obra.



Estoy pendiente siempre de hacer foco de a quién me voy a dirigir dependiendo de la obra, cuál es la necesidad y el objetivo para centrarme en el contenido, luego en la belleza de la forma musical, las melodías y eso constantemente lo estoy haciendo, como lo hice en una obra de hace algunos años, creo que en 2016 o 2017, donde también presenté con la OFB en la Plaza de Bolívar, Resiliencia en la tierra, que el libreto fue escrito por Humberto Dorado, la parte teatral dirigida por Nicolás Montero y donde participaron cantantes como Valeriano Lanchas, Dayana Blanco, Karol Márquez, entre otros.



Esa obra quiso también marcar la capacidad del pueblo colombiano, su fuerza, su resiliencia, su capacidad de reponerse a problemas y situaciones que presenta la vida en un país como el nuestro.

Cuando analiza los textos de la obra, ¿qué percibe sobre esas expresiones muy urbanas, duras seguramente? ¿Qué le dicen musicalmente y también en lo relacionado con la literatura?

Al respecto de los textos de esta obra, 'Almas libres', que hace parte del proyecto Sinfonía de danza y hip hop, cada cantante de los que vamos a tener en tarima tiene su historia, que es personal o que habla de algún amigo que ha tenido experiencias específicas, dolorosas y duras a través de su vida justamente en el Bronx y todos conocemos que pasó ahí, y como esta gente vivió ese periodo duro de su vida.

Son jóvenes que justamente salieron de allí, tienen una experiencia compleja desde el punto de vista social y es un privilegio indudablemente mostrarle a la sociedad en un concierto estas historias para que la gente las conozca, sepa de qué se trata, en la voz de los mismos que las vivieron.



Desde luego también es un privilegio y una alegría enorme permitirles a estos jóvenes artistas que puedan exorcizar de alguna manera ese dolor del alma a través de las canciones, textos e historias que cuentan. Ha sido una experiencia enriquecedora desde el punto de vista emocional, espiritual, sicológico y social.



Maestro, ¿cuál es su relación con cada grupo instrumental, cómo se conectan?

El director de orquesta indudablemente debe tener un conocimiento de la orquesta, de los distintos grupos, de los distintos timbres, cómo se comporta cada grupo instrumental, cómo suena y cómo se comporta cada instrumento dentro de la orquesta, pero hay una cosa que es sumamente importante: la dirección del director con cada uno de los músicos, con los intérpretes, cantantes, coro, solistas, etc.



Esa conexión indudablemente tiene que ser emocional, luego una conexión intelectual porque hay que saber lo que ellos tienen escrito sobre el papel, qué es lo que el compositor sugirió o quiso decir con su obra y eso se hace a través del estudio de la obra.



En este caso para mí ha sido más fácil en el sentido que yo he escrito cada una de las partes de las obras que vamos a interpretar en este proyecto. Creo que es un misterio en realidad lo que pase entre el espíritu de un director y la orquesta pero es algo extraordinario y casi mágico cuando comienza a florecer esa música y esa fuerza comienza a hacerse palpable a través de la interpretación y a través de un público interesado que quiere captar y conectarse con la emocionalidad de los intérpretes, la emocionalidad de la orquesta y del director.



Hace poco dirigió en Cartagena en el Hay Festival, ahora lo hace en Bogotá. Usted vive lejos del país. ¿Qué significa dirigir en Colombia para usted?

Siempre es maravilloso porque es tocar de nuevo las raíces, volver a alimentar lo que fundamente mi trabajo como compositor, como creador y sobre todo porque en mi trabajo como director sigo siendo un compositor, sigo creado sobre lo que vamos a hacer, creando estados de ánimos, sentimientos, emociones, hurgando en el intérprete para que logre ir mucho más allá de lo que simplemente representan los símbolos de notación musical que están sobre el papel.



Es decir que busco esa conexión no solamente intelectual de conocimiento de la melodía, de los ritmos, que sean precisos, que sean con la dinámica precisa, con la dinámica que se requiere, con la entonación bella, con la fuerza que se necesita, sino igualmente que se involucren en la emoción misma que el compositor mismo quiso darle a cada una de esas líneas y busco contrastes, busco exacerbar, si se quiere, en algunos momentos esos sentimientos más profundos de cada uno de los músicos que integran la orquesta y de cada uno de los intérpretes vocales que están en el concierto.



Usted es un gran creador. Cuénteme que es lo más reciente que ha creado.

Los más reciente que he creado es indudablemente la música de Almas libres, este proyecto. Sin embargo podríamos citar la obra Karibanias, que hicimos en Cartagena y la serie de obras de música de cámara que hemos estado grabando últimamente y que serán unos álbumes que podremos lanzar próximamente.



Estoy siempre muy ocupado e interesado en que no solamente el público reciba músicas eruditas con la OFB, que es con la que hacemos más frecuentemente conciertos, sino igualmente producciones más populares, de géneros diversos como músicas caribes, colombianas de toda índole, pop, electrónica, porque creo que existe un número inmenso de púbicos ávidos de conocer y de disfrutar esos géneros diversos y si podemos brindarles esas alegrías por qué no.



Es importante diversificar la creación no solamente con música de cámara, sinfónica, erudita sino con toda las músicas populares posibles.



Por ejemplo, que alegría poder ver a la gente disfrutar un 'Sí, sí Colombia' o un 'Mujeres de mi tierra' o El cuentero, tantas obras que he podido crear para el pueblo colombiano y para el mundo.



Sigo con el interés de brindarle al público, en la medida de mis posibilidades toda la música posible en las direcciones que pueda. Y en eso estamos trabajando con un equipo que trabaja conmigo que es muy interesante y está compuesto por cantantes, instrumentistas, ingenieros, coproductores que están muy atentos a hacer ese trabajo, a seguir esas premisas y que tienen un talento extraordinario, del cual me siento orgulloso.



Repito una vez más, yo creo que nosotros los músicos somos embajadores de la felicidad y activistas de la alegría y eso pienso seguir siendo.