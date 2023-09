La Feria del Libro de Fráncfort celebra este año sus 75 años, contando desde la primera edición de la posguerra en 1949, bajo el lema "And the story goes on" ("Y la historia sigue"), centrada en su carácter de plataforma para el intercambio democrático y con Eslovenia como país invitado.



"La Feria del Libro de Fráncfort es sinónimo desde sus inicios en los primeros años de la posguerra y hasta hoy de intercambio democrático, de encuentros en paz y seguridad. Somos la feria de la democracia" y un lugar "donde celebramos buenas historias", declaró en rueda de prensa su director, Juergen Boos.

Subrayó además "la creciente importancia del posicionamiento intelectual y artístico en tiempos de incertidumbre que se observa por doquier en la economía, en la política y también en la cultura".



La feria, que se celebrará del 18 al 22 de octubre, será inaugurada el día antes por el canciller alemán, Olaf Scholz, y la presidenta eslovena, Natasa Pirc Musar, y durante la ceremonia el autor y filósofo Slavoj Zizek y la poetisa y publicista Miljana Cunta pronunciarán un discurso filosófico y otro literario, respectivamente.



La responsable del programa del país invitado, Simone Bühler, prometió una "presentación prometedora" de esta nación de dos millones de habitantes. Así, formarán parte de la delegación eslovena alrededor de 75 autores, poetas, filósofos y traductores de este país con tan sólo 32 años de independencia.



Además, habrá más de cien obras traducidas del esloveno publicadas desde 2022 y alrededor de 65 editoriales alemanas que incluyen en sus programas títulos procedentes o acerca de Eslovenia.



A todo ello se suman más de treinta editoriales e instituciones expositoras, una exposición de ilustradores y un amplio programa con más de setenta actos en el pabellón de invitados de honor.



Uno de los platos fuertes será un debate entre el director de la feria y el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.



En términos literarios, la poesía será el tema central de la presentación eslovena, bajo el lema "Panales de palabras".



La filosofía será otro punto central del programa del país invitado, con un esperado intercambio sobre la crítica de la ideología entre teóricos de la Escuela de Teoría Crítica de Fráncfort y de la Escuela de Psicoanálisis y Filosofía de Liubliana.



El plato fuerte cultural será el concierto del grupo más famoso de Eslovenia, Laibach, que interpretará "Alamut - Sinfonía histórica" junto con intérpretes iraníes y la Orquesta Sinfónica de la RTV de Eslovenia, basada en una novela de Vladimir Bartol, publicada en 1938.



En los cinco días de feria, Fráncfort volverá a ser foro para la literatura y los debates políticos y sociales, al tiempo que buscará implicar a los ciudadanos en las celebraciones por el aniversario redondo y bajo el lema "Y la historia continúa", recordará hitos históricos con la vista puesta en "los próximos capítulos", indica el comunicado.



