'Un asunto familiar', un texto de su libro 'Un día cualquiera en Nueva York', es un ejemplo de la obra de esta gran escritora, que ahora tiene una serie en Netflix con la firma de su gran admirador: Martin Scorsese.

Acompañar del adjetivo “natural” la palabra “parto” dejaba suponer que podía haber un parto antinatural. Los que abogan por esta idea señalaban que durante miles de años las mujeres habían tenido a sus hijos en la intimidad y la quietud de sus propias casas, o en medio de los campos de arroz, con solo tumbarse y respirar profundamente.



Según decían, la costumbre de correr al hospital para atiborrarse de drogas y ponerse en manos de médicos era una equivocación. Las cosas no podían seguir así. Hubo quienes atendieron a estas razones, y quienes hicieron caso omiso. Algunas de las que no quisieron saber nada no lo hicieron por arrogancia, o movidas por una fuerte y clara creencia en la pertinencia de su comportamiento antinatural. Simplemente les encantaba correr al hospital. Les gustaba que les inyectaran drogas. Y adoraban que los médicos se ocuparan de ellas. Para ellas, lo antinatural era un modo de vida. Fieles a su compromiso con la artificialidad, se saludaban entre sí con miradas de inteligencia, y se despedían susurrando un à rebours. Se sentían satisfechas y se consideraban sofisticadas en la medida en que podían serlo en circunstancias cuyo carácter era innegablemente heterosexual y, por lo tanto, limitado.

'Un día cualquiera en Nueva York' es de Editorial Tusquets. Foto: Archivo particular

Poco a poco, sin embargo, empezó a correr entre este grupo un rumor inquietante. Empezaron a oírse oscuros susurros. La presurosa multitud empezó a desertar de las mejores salas de espera. Tras unos meses de silenciosas especulaciones, al fin se descubrió la verdad: cierto personaje chic había descubierto la manera de tener hijos merced a la cual el simple parto antinatural parecía poco menos que comerse la propia placenta. Este grupo de mujeres prescindía de toda función corporal y tenía a sus hijos en los bares.



El más popular de estos bares se llamaba Gallinita y se hallaba en una elegante calle cerca del East River. Los futuros padres estaban merodeando y llegaban al establecimiento en taxi o en sus propios coches, llamaban suavemente a la puerta barnizada de color marrón chocolate, y se presentaban a una septuagenaria, engañosamente amable conocida sin más como “la Abuela”.



Una vez admitidos, se sentaban o bien a una de las mesas o se apoyaban en la barra tratando de parecer cariñosos mientras inspeccionaban a los niños. Hablaban muy poco y, en todo caso, solo para comentar las cualidades de la mercancía con frases como: “¿Crees que se parece a mí?”, “Hay uno presidente de una junta de estudiantes”, o “¿Crees que se hará la cama?”. Los más agresivos se acercaban furtivamente a los chiquillos que tenían un aspecto más prometedor y les preguntaban: “¿Te gusta jugar al escondite, muchacho?”. O se llevaban a un lado a las niñitas más rubias, les ofrecían pasteles de chocolate caseros y les daban a entender, en términos inequívocos, que había muchas más como ellas en el lugar de donde venían.



Los niños también desplegaban sus artimañas, y a algunos de los chiquillos no había nada que los detuviese. Al anochecer, cuando ya los adultos más permisivos habían hecho su elección, no era de extrañar que algunos de los críos no adoptados se dibujaran furtivamente astutas pecas en sus diminutas narices con lápices de ojos de color marrón que llevaban hábilmente disimulados, o anunciaran en voz alta, con clara intención de ser oídos, que, cuando crecieran, querían ser médicos.



Cualquier observador atento podía notar que algunos de los padres en ciernes cruzaban sin detenerse la sala principal y pasaban directamente a la trastienda. Esta estaba destinada a futuros padres con gustos más específicos. Allí, los chiquillos dejaban desabrochado uno de los tirantes del peto para indicar sus especiales preferencias. El tirante izquierdo suelto quería decir: Soy respondón... No hago mis deberes... Me mearé en la cama hasta los quince años... Convertiré tu vida en un infierno... No sabes el castigo que te espera conmigo. Los de este grupo gravitaban rápidamente en torno a los adultos que llevaban sus cigarrillos en la mano derecha, lo cual quería decir: No importa, saldremos adelante... ¿Qué más da?... Perdona, no pretendía esto... ¿Qué habré hecho mal?

Facebook Twitter Linkedin

Martin Scorsese y Fran Lebowitz, asomados por una ventana, en la serie ‘Pretend It’s a City’. Foto: cortesía Netflix

El tirante derecho suelto quería decir: Yo tuve la culpa... Intentaré hacerlo mejor... No puedo mentirte... Creo que no soy lo que se dice precisamente bueno. Los de esta pandilla invariablemente se dirigían hacia los adultos que llevaban el cigarrillo en la mano izquierda, lo cual quería decir: Te quedarás sin postre... Vete a tu cuarto... Los tiré todos... Nosotros no tenemos Navidad.



Como pueden imaginarse, una situación como esta no podía durar de forma indefinida. Otros padres con inclinaciones antinaturales empezaron a dejarse caer por la Gallinita. Y pronto empezaron a acudir allí hasta de fuera de la ciudad. “Los fines de semana”, decían los entendidos, “aquello se pone absolutamente imposible. ¿Viste a los niños de la semana pasada? Puros restos de serie, te lo digo yo”.



Finalmente, tanta actividad acabó llamando la atención de la policía, que, un sábado por la noche, irrumpió en el local. “¡De cara a la pared, buscones de madres!”, gritaron los polis a un grupo de niños agarrados de la mano de mujeres sospechosamente vestidas con delantales. “¡Maldita sea, nunca creceremos!”, respondieron a gritos los niños. Y de pronto, uno de ellos, soltándose de la mano de su recién adquirida madre, corrió hacia la barra y echó mano de una botella de leche. “¡Alto ahí!”, chilló uno de los agentes de la ley. Pero su advertencia no fue escuchada, y no tardaron en unírsele otros tres niños de la misma calaña. Todos ellos empezaron a beber ansiosamente de sus respectivas botellas, mirando a los policías con irónicas sonrisas, chorreantes de leche. Los chicos de uniforme, fuera de sí, empezaron a vomitar fuego. Cuatro niños resultaron muertos. Así terminó la tragedia del Estado Sin Esperanza.



Cortesía Editorial Planeta