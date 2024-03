Fragmentos del nuevo libro 'Las primeras damas', de Felipe Zuleta Lleras

Libre de toda pompa, a pesar del insumo editorial de un libro sobre las esposas de nuestros expresidentes, Felipe Zuleta Lleras presenta a las ‘mujeres detrás del poder’, desde el gobierno de 1986 hasta el del actual mandatario Gustavo Petro. Fragmentos del tercer libro del periodista, de la mano de la editorial Intermedio.

Por alguna razón que desconozco, en Colombia, que yo sepa, no se ha escrito un libro sobre las primeras damas. Con este escrito le mostraré a los lectores detalles, hasta ahora inéditos, de las cosas que les pasaron a las primeras damas, desde Carolina Isakson de Barco, pasando por Ana Milena Muñoz de Gaviria, Jackie Strouss de Samper, Nohra Puyana de Pastrana, Lina Moreno de Uribe, María Clemencia Rodríguez de Santos, María Juliana Ruiz de Duque y Verónica Alcocer.

Es un recorrido por los últimos 36 años del país, pero visto con los ojos de las esposas de los presidentes, excepto los de Carolina de Barco, ya fallecida, pero a quien conocí personalmente desde muy pequeño, además de haber trabajado con el presidente Virgilio Barco (1986-1990) durante todo su mandato.

Nos ocuparemos de cada una de estas estupendas mujeres, con quienes tuve la oportunidad de conversar por espacio de varias horas que, confieso, me parecieron fascinantes.

A dos de ellas, Lina Moreno y María Juliana Ruiz, las conocí gracias a su generosidad al recibirme, mientras que a las otras primeras damas ya las conocía, pero el reencuentro fue realmente grato.

¿Qué significa pasar de tener una vida privada tranquila a vivir en un palacio presidencial como la Casa de Nariño, la Casa de Huéspedes de Cartagena o la Hacienda Hatogrande?

Sin duda el cambio es total, pues a pesar de ser todas ellas esposa y mamás, tienen que jugar un rol como primeras damas. La mayoría de ellas tuvieron y coordinaron diferentes programas en educación, cultura, niñez, desnutrición, entre otros.

Pero eso no es todo, estas maravillosas mujeres me abrieron su corazón sobre muchos asuntos de la cotidianidad en su paso por el gobierno: hablamos con ellas de asuntos como los peores y mejores momentos en su condición de madres de sus hijos, pero también de esposas de los presidentes; sus roles como mamás frente a los ataques a sus maridos y a sus hijos, los días que lloraron, los momentos de angustia, las tendencias de moda que siguieron o marcaron, los mercados, los menús, los viajes, el protocolo, y, claro está, hasta los casos de brujería que tuvieron que vivir, hechos que parecen ser un denominador común. Como el libro que tienen en las manos no se trata de una biografía, debo aclarar que no entré en detalles con ellas sobre su origen, sus padres, sus hermanos, sus colegios, su niñez y juventud. Lo que sí pretendo es hacer un homenaje a las primeras damas, pues todas, sin excepción, trabajaron por el país de manera discreta y con dedicación.

Bocados de Casa de Nariño

‘Me ponen en un dilema’, fue la respuesta de Zuleta al tratar de elegir un fragmento muy seductor, o una anécdota muy trascendental (para él) reconstruida en esta novedad literaria de la editorial Intermedio. Motivo por el cual, revelaremos algunos datos interesantes (muchos de ellos, desconcidos) que podrán profundizar en Las primeras damas. El poder detrás del poder, desde 1986 hasta el 2024.

Carolina Isakson de Barco. Fue la esposa del presidente Virgilio Barco, quien gobernó a Colombia entre 1986 y 1990. La conocí siendo muy niño, pues Alberto Lleras, mi abuelo, siempre mostró mucho afecto por Barco, a quien designó ministro durante su mandato, es por eso por lo que en casa de mis abuelos no era extraño encontrarse con la familia Barco Isakson (…) Ya en palacio, Carolina dedicaba gran parte de su tiempo a los asuntos de los niños. Fue ella, en su condición de presidenta de la junta directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, rol que le ordena la ley, la que se inventó el tema de las madres comunitarias, lo que ha sido un éxito que nadie se ha atrevido a tocar.

Ana Milena Muñoz de Gaviria. Esposa del presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994). La conocí bastante bien durante el gobierno del presidente Barco, pues Gaviria era ministro de Hacienda primero y de Gobierno después. Eran ambos muy jóvenes y, cuando había cenas en palacio, mi esposa Juanita y yo siempre pedíamos que nos sentaran al lado de ellos, pues la gran mayoría de los ministros eran mayores que nosotros (…) A pesar de que yo le pregunté a Ana Milena sobre la fuga de Escobar de la cárcel de La Catedral, y por el Apagón, parecieran no ser momentos tan álgidos para la pareja presidencial, y ella prefirió enfocarse en el momento del asesinato de Diana Turbay. Sin embargo, a mí no me cabe la menor duda de que, tanto el Apagón, como la fuga del capo, fueron manejados por el entonces presidente Gaviria con el mismo estoicismo y frialdad que lo caracterizaron durante los cuatro años de su gobierno.

Jackie de Samper, esposa del presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) es una persona amable y jovial. Tuve la oportunidad de conocerla bastante bien durante el gobierno de su esposo, pues yo asesoraba en algunos temas al presidente. Me atrevería a decir que a la primera dama que le tocó más duro fue a ella: estallando el escándalo del llamado proceso 8000, a comienzos del gobierno, la primera dama se convirtió en la escudera 24/7 de su esposo el presidente. Tuve la oportunidad de conversar largamente con ella para escribir este libro. Me recibió en su apartamento al norte de Bogotá y, como dato curioso, en la mitad de la entrevista hubo un par de temblores muy duros. No perdió su compostura ni por un minuto, y por el contrario estaba, sin duda, más calmada que yo. Con el segundo remezón decidimos bajar a la calle, en donde culminamos la entrevista.

Nohra Puyana de Pastrana. Fue primera dama en el gobierno para la Alcaldía de Bogotá de su esposo Andrés Pastrana Arango durante el periodo (1988-1990), y luego en la Presidencia de la República (1998-2002) (…) me recibió en su apartamento en el norte de Bogotá, cuyo edificio fue construido en el lote donde estuvo por muchos años la casa de sus padres. Es un lugar lleno de recuerdos, no solode su familia, sino también de la familia Pastrana Arango. Me llamó poderosamente la atención un hermoso piano situado en una espléndida sala, que según me contó Nohra fue uno de los primeros pianos que llegaron a Colombia, en este caso a Bucaramanga, Santander, y que perteneció a sus antepasados.

Lina Moreno de Uribe. Fue la esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) (…) Debo confesar que Lina Moreno, desde el primer día que hablamos, me dijo que en principio no le gustaba mucho la idea de aparecer como una de las protagonistas de un libro, y menos en el papel de primera dama, porque ella sostiene que no hay primeras y segundas damas (…) Porque, como dice Wendy Guerra, nunca fui primera dama. Fui la esposa de Álvaro Uribe Vélez. Desde el punto de vista de los organismos de control y administrativos toda “primera dama” es OJNI: Objeto jurídicamente no identificado.

María Clemencia Rodríguez de Santos. Es la esposa del expresidente Juan Manuel Santos (2010- 2018). El país la conoce como Tutina. Me recibió en su apartamento en el norte de Bogotá, gracias a las gestiones del expresidente Santos quien me ayudó para conseguir la reunión (…) Tutina siempre se destacó por su elegancia, que durante los ocho años de gobierno corrió por cuenta de varios diseñadores colombianos, que prefirió no mencionármelos por temor a que se le quedara alguno por fuera.

María Juliana Ruiz de Duque. La joven esposa del presidente Iván Duque (2018-2022). No la conocía personalmente hasta el día que me recibió para hablar de este libro, en la oficina particular de su esposo, en el norte de Bogotá. Impecablemente vestida, y siempre con una sonrisa amable en su cara (…) Los retos eran grandes, y aunque todo marchaba bien, las expectativas no eran pocas. De repente, un reto superior y desconocido se presentó con la aparición del primer caso de Covid-19 en Colombia en marzo del 2020. María Juliana me confiesa casi con lágrimas en los ojos que el país le dolía. El primer domingo en que hubo 10 muertos por esta aterradora enfermedad la primera dama comentó con su esposo, el presidente, la profunda angustia de que empezaran a morir más colombianos (por supuesto, incluidos nosotros y nuestras familias), y la gran responsabilidad de obrar con diligencia y sensatez para evitarlo.

Verónica del Socorro Alcocer García. A diferencia de sus antecesoras, que el país conozca, a la fecha no se ha hecho público ningún programa que abandere la niñez, la juventud, la educación, la salud o la cultura. A pesar de muchos esfuerzos para abordarla con el fin de entrevistarla para este libro, no obtuve respuesta, es como si estuvieran ocultando algo alrededor de la figura de doña Verónica Alcocer. Ciertamente, es una primera dama atípica, pues yo no me imagino a Carolina de Barco, o a Nohra de Pastrana bailando medio empelotas en las calles de Barranquilla.

