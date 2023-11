Cuando Carlos A. Vélez dijo: ¡adiós al derecho, bienvenido el periodismo!

Fue en la capital donde terminé de formarme como periodista y decidí que ese era el camino para mi vida profesional. El derecho quedó relegado a un segundo plano, aunque hice todo lo posible por convertirme en abogado. Sin embargo, hay otro país que es de gran influencia en mi vida personal, en Perú encontré a mi esposa y sin ella nada de lo que he conseguido sería posible.

El fútbol me ha dado muchas cosas y gracias a él encontré la mujer que me regaló a mis dos hijos. De otro de mis viajes, en este caso Montevideo, me quedaron dos cosas que me identificarían profesionalmente por siempre, la sección Palabras mayores y el jingle de mi presentación.



En enero de 1976, me trasladé a Bogotá al aceptar la propuesta que Willy Vargas, directivo de Caracol Radio, me hizo el año anterior. Una tía, hermana de mi mamá, me alojó un par de semanas. El problema es que ella vivía en Villa Luz, en el occidente de Bogotá, y me quedaba lejos de la emisora. Encontrar algo en arriendo fue muy difícil porque no contaba con fiadores ni nada de eso, entonces unas personas de Caracol me contactaron con el administrador de un edificio ubicado al lado del Teatro Popular, por la avenida Jiménez con carrera quinta, y me acomodé allí. Pero no en un apartamento, viví en el desván, en el sitio donde guardaban todas las cosas viejas de ese edificio. Más adelante, con cinco compañeros, alquilamos un apartamento en la calle 19 con carrera tercera. Hasta finales de febrero me llegó el sueldo y en ese primer mes y medio la pasé muy duro. Nunca le pedí dinero a mi mamá porque ella creía que yo llegaba con todo listo. Unos días comía y otros no, pero el Bocha Jiménez me ayudó mucho. No era fácil, uno debía pagar derecho de piso y lo pagué con creces. Todavía tenía la intención de ser abogado y me matriculé en la Universidad Católica, donde me daban la opción de homologar. El problema es que en Manizales estudiaba por años y acá era semestral, varias materias no las había cursado y gracias a esa nivelación terminé siendo compañero de toda la universidad al cursar clases de todos los semestres.

'Palabra mayores' es publicado por Editorial Planeta. Foto: archivo particular

Millonarios y Santa Fe enfrentaban en la Copa Libertadores a Alianza Lima y a Alfonso Ugarte de Perú. Primero se jugaban los partidos en Bogotá y luego en Lima y Puno, motivo por el cual casi todo el mes de abril de 1976 me instalé en Perú. Humberto Salcedo no viajó y a mí me pusieron como comentarista principal. El Bocha Jiménez estudiaba Arquitectura, alguna vez vinieron estudiantes peruanos, por lo que, aprovechando la oportunidad, me pidió el favor de que le llevara unos libros a una amiga de él. Una vez en la capital peruana, contacté a Rosa Ponce Valdeiglesias, le entregué los libros y por la gentileza ella se ofreció a darnos un tour por la ciudad a Eduardo Sánchez, el operador, y a mí. Unos días después nos recogió en un Volkswagen, no iba sola, sino acompañada de una amiga de Arequipa que estudiaba Psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Nos vimos varias veces ese mes que cubrí la Copa Libertadores y nos enamoramos. Techy era muy cálida y la vi como una mujer diferente a las que conocía. Amable, sencilla, simpática y muy bonita. Hubo un hecho particular, y es que el 4 de abril, Alianza Lima goleó 3-0 a Santa Fe y Félix Suárez anotó el gol más rápido en la historia del torneo al marcarle a los seis segundos a Luis Gerónimo López. Ese gol no lo pude ver. Estaba en la cancha haciendo entrevistas y cuando empecé a subir a la cabina por la mitad de la tribuna la gente saltó y cantó el gol. Me di vuelta y ya todo había terminado. Lo vine a ver por televisión en el Hotel Savoy en donde nos alojábamos. Regresé un par de veces a Lima a visitar a Techy, no sé cómo hice porque mi sueldo no era alto. También nos enviábamos cartas y de vez en cuando iba a Telecom para llamarla por teléfono, aunque eso costaba una fortuna. Recuerdo que la situación en Perú no era fácil, cada nada decretaban toques de queda en esa dictadura de Francisco Morales Bermúdez.



En julio de 1976 dejé Caracol Radio cuando de RCN me llamaron para hacer un reemplazo en Momento deportivo, que era el programa insignia de la emisora. También incursioné en ciclismo y en septiembre transmití la Vuelta a Colombia, que ganó José Patrocinio Jiménez. Recuerdo que en la tercera etapa, entre Pamplona y Bucaramanga, Gonzalo Marín sufrió un fuerte accidente en el Alto de los Andes y pensamos que se había matado. Julio Arrastia Bricca fue mi compañero en esa transmisión, un exciclista argentino que se quedó trabajando en Colombia como entrenador y comentarista. Tiempo después me invitó a cubrir otra carrera importantísima como es el Clásico RCN, pero le dije que lo mío era el fútbol y prefería ir a un partido de Santa Fe. Muy rápido murió el Carlos Antonio comentarista de ciclismo. Luego de la Vuelta a Colombia, a Techy y a mí nos dio la locura de comprometernos, solo cinco meses después de habernos conocido en Lima. A una hermana de ella la enviaron a Bogotá a conocerme, a averiguar de mi vida y a verificar que no estuviera casado ni tuviera hijos. Luego, en uno de mis viajes a Lima, los papás de Techy fueron a conocerme y pusieron dos condiciones para casarme, que el matrimonio se hiciera en Perú y que al menos uno de mis padres debía asistir. Acepté y en enero de 1977 nos casamos en Lima por lo civil y lo católico. La iglesia Virgen Milagrosa, ubicada en el Parque Kennedy, en el distrito Miraflores, fue la escogida, era muy grande y emblemática. A las seis de la tarde iniciaba la ceremonia y Techy no llegó, creí que se había arrepentido. La misa ya estaba terminando y por fin apareció, ocurrió algo en la avenida Arequipa y el trancón no le permitió llegar a tiempo. Una hermana de ella que era monja, sor Magdalena, convenció al cura, que estaba muy molesto, para que nos casara. “Como decía el evangelio, que ustedes no escucharon…”, nos dijo regañándonos, aunque yo sí escuché el evangelio, fue mi esposa quien no lo hizo. En el salón parroquial nos dieron una copa de champaña y la celebración se organizó en el apartamento de mis suegros en Lima. Asistieron, sobre todo, familiares y amigos de ella, más mi mamá y un par de periodistas que yo conocía. Al siguiente día madrugamos y nos vinimos a Manizales, esa fue la luna de miel, más que todo para que Techy conociera a mi familia. El anillo de compromiso se lo vine a regalar ya de viejos porque en esa época no era común entregarlo. Ella sacrificó muchas cosas por construir esta familia, dejó su país, dejó a sus padres y hermanas, dejó su carrera y vino a un lugar totalmente desconocido para ella. A pesar de que somos países cercanos, existen costumbres muy distintas. Nuestro primer apartamento fue en el Park Way, por la avenida 39, donde hay un caño, y Techy, rápidamente, quedó embarazada.



Mi primera experiencia en RCN no terminó muy bien. Con ese programa de Momento deportivo nos ganamos una Antena de la Consagración. Fue una gran felicidad y hasta alquilé un esmoquin, que me quedaba grande, para recibir el galardón en el Hotel Tequendama. Sin embargo, Pacho Restrepo no me dejó subir al escenario. Lo lógico era que el director del programa, o sea yo, recibiera el premio, pero él como director de deportes quiso llevarse todo el crédito. Para mí fue una gran humillación y salí llorando del hotel. Esa fue una de las razones por las que, gustosamente, en marzo de 1977 aceptara la invitación de Armando Moncada, quien comenzaba su aventura en Radio Sutatenza y hacía Prodeportivo. Radio Sutatenza fue una histórica cadena radial que se destacó por emitir programas educativos y culturales, pero que ante el proyecto de Moncada determinó migrar al fútbol. Mi primer viaje con ellos fue a la despedida de Pelé, el primero de octubre de 1977, con Jorge Eliécer Campuzano. El Rey estaba cerca de cumplir los 37 años y luego de tres temporadas en el Cosmos de Nueva York le decía adiós al fútbol. En el Giants Stadium de Nueva Jersey se enfrentaron el Cosmos con el Santos de Brasil, en un gran evento al que asistieron periodistas de todo el mundo, el presidente Jimmy Carter, Muhammad Ali y otras personalidades importantes. Al otro día fuimos al Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 en Watkins Glen. A nosotros nos encomendaron la tarea de recoger la cinta de grabación porque luego lo transmitían en diferido en Colombia y nos tocó quedarnos un par de días más. Cuando regresé al país me encontré con la sorpresa de que mi esposa estaba a punto de dar a luz, Luis Carlos se adelantó y nació sietemesino el 6 de octubre. Techy siempre fue muy berraca y luchadora, a ella realmente le tocó ese proceso del embarazo casi que sola y luego vino su mamá a Colombia y nos ayudó con el bebé. El nombre que escogimos fue Luis porque así se llamaban tanto el papá de Techy como el mío, entonces se juntaron el Luis de allá con el de acá. Por supuesto que tener un hijo es una gran alegría, pero también causó una gran preocupación, ya que no teníamos una buena posición económica, apenas estaba comenzando. No fue nada fácil, tuvimos que hacer grandes esfuerzos para salir adelante. También era un tema anímico, ahora debíamos enfrentar una nueva forma de vivir con otro pasajero a bordo, en un apartamento muy pequeño. Ayudó un poco que en abril de 1978 me volvieron a hacer una oferta de RCN con mejores condiciones económicas y decidí regresar. En Bogotá se me empezó a caer el pelo; por un lado, era genético porque mi abuelo Samuel era calvo, aunque curiosamente mi papá no, pero eso puede saltarse una generación. También creo que tuvo que ver el estrés y quedé calvo muy joven.



Con RCN viajamos a cubrir la Copa Libertadores de 1978, ese año les tocó a Deportivo Cali y Junior contra Danubio y Peñarol. Antes de esos enfrentamientos asistí, el 16 de julio, al histórico partido en el que Peñarol goleó 7-0 a Huracán Buceo con siete anotaciones de Fernando Morena, todo un récord difícil de superar. Carlos Salvador Bilardo dirigía al Cali, derrotó 0-2 a Peñarol y ganó ese grupo. Ahí empezó mi relación con Bilardo, que más adelante explicaré a profundidad. Uruguay me dejó un amigo muy importante, Alberto Kesman, histórico relator y periodista de Radio Universal. Kesman alguna vez iba a cubrir un evento en Venezuela y pasó por Bogotá, de ahí lo conocí y cada vez que yo visitaba Uruguay era, y todavía es, un espectacular anfitrión. Él tenía un jingle muy bueno y pegajoso que todos sus oyentes recuerdan: “Kesman es Kesman, en esto del fútbol, Kesman es Kesman, primero en fútbol universal”. Le pregunté quién le compuso y grabó esa melodía, me contó que fueron unos músicos amigos suyos y que si yo quería me hacían uno. Le di mi perfil, Kesman se los pasó a los músicos y a los meses me llamó por teléfono para ponerme el jingle: “El analista número uno, Carlos Antonio Vélez, toda la verdad hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez… el analista de verdad”. Era una maravilla, quedé muy satisfecho, y con un ginecólogo amigo mío que estudiaba en Uruguay les mandé a los músicos los 500 dólares que cobraban y luego un piloto de Avianca me trajo la cinta. En una radio uruguaya también escuché la sección Palabras mayores, no era una sección deportiva, sino de comentarios políticos. Ese nombre me llamó la atención y lo tomé prestado. Por eso, Uruguay es otro país al que le guardo cariño, es muy tranquilo, no sé muy bien cómo será la situación actual, pero allá no pasaba nada, la noticia más trágica por esa época era que un perro había mordido a un humano.



El 3 de abril de 1979 llegó nuestra hija, Carmen Paola. El nombre lo escogimos porque en mi familia tenemos una gran devoción por la Virgen del Carmen, todavía en mi estudio me acompaña una imagen de ella. El Paola fue en homenaje al papa Pablo VI, que murió ocho meses antes del nacimiento de nuestra bebé, y mi esposa es muy religiosa. La situación económica era un poco mejor, pero de igual manera tuvimos, sobre todo Techy, que hacer un esfuerzo gigante por sacar la familia adelante. Yo trabajaba en algo que me gustaba mucho, periodismo deportivo, pero continuaba con la intención de ser abogado y todavía mi futuro no lo tenía del todo claro. Ahora no solo debía pensar en mí, sino en dos niños a los que quería darles lo mejor, sin importar los sacrificios.