Los niños que aparecieron gracias a la magia del yagé

Los huitotos se llaman a sí mismos “la gente de la coca y del tabaco” o “la gente del mambe y del ambil”. El tercer ingrediente es el yagé, o la ayahuasca, como también se conoce. Todas estas yerbas y preparaciones sagradas son una forma de acercamiento a la divinidad y una manera de superar la enfermedad.

Según su religión, el padre creador Moo Buinaima nació de la palabra y a la vez creó la palabra. Esa construcción recíproca significa que nadie es enteramente superior, que aun las fuerzas más grandes tienen pares y que todo está en permanente evolución. Por eso, según los taitas huitotos, es necesario hablar, entender las fuerzas naturales, reconocer la existencia de otras fuerzas sobrenaturales y pedir su ayuda para curar los males del cuerpo y del espíritu.



El mambe es una mezcla de hojas de coca y yarumo tostadas, molidas y cernidas. De acuerdo con sus creencias, la sustancia es una fuente de alivio y sabiduría. La comparan con la abuela porque, a diferencia de la madre, no tiene el deber de reprender a nadie y comparte el conocimiento con dulzura. Da fuerza y claridad de pensamiento. El mambeo colectivo es una expresión de cultura comunitaria. Hay bendiciones para el momento de tomar las hojas de coca y, en obediencia a las tradiciones, no deben ser más que las que se necesiten en ese momento. La ética de los huitotos rechaza la acumulación porque la consideran como una agresión al que no tiene o como un aprovecha- miento del más débil.

'Los niños del Amazonas' es de Editorial Aguilar. Foto: archivo particular

El ambil se obtiene por la cocción de las hojas de tabaco mezcladas con sales vegetales. La tradición considera que es una fuente de prudencia, buen juicio y respeto. El ambil es comparado con el abuelo porque habla con sabiduría, muestra caminos con serenidad y enseña que las cosas empezaron hace mucho tiempo. Es también el guardián del cumplimiento. Lo que se sella con ambil se considera un acuerdo sagrado. Enriquece la palabra, busca la manera correcta de relacionarse con cada cual y entrega discernimiento moral para entender lo bueno y lo malo.



El yagé se obtiene de un bejuco, una liana que a veces crece hasta 30 metros de manera silvestre y se mezcla con otras plantas que son un secreto conservado de generación en generación por los sabedores. Algunos grupos huitotos cultivan el bejuco. De acuerdo con la tradición, es una pode- rosa medicina para enfermedades corporales o espirituales. Cada dolencia debe ser tratada de una manera diferente, por eso no hay preparaciones estandarizadas. Según la medicina indígena, debe hacerse con un propósito específico y bajo la guía de un sabedor. En otras palabras, al yagé se le piden tareas específicas y siempre debe acudirse a él con un pro- pósito. La primera acción terapéutica del yagé, según la medicina indígena, es la limpieza total del cuerpo y el espíritu. Su primer efecto es laxante o vomitivo y al mismo tiempo asea de manera profunda las vías respiratorias.



Más allá de las numerosas propiedades medicinales atribuidas al yagé, para los huitotos propicia una reflexión profunda para que una persona logre conectarse con su mundo interior. El yagé permite, de acuerdo con la tradición, un fuerte proceso de introspección para descubrir el origen de las dolencias espirituales, para recordar aquello que se necesita, para olvidar lo que sobra, para mirar de frente los miedos y superarlos. Según la tradición, el miedo puede ser amigo, pero no puede ser jefe. El miedo ayuda a ser cuidadoso, pero no puede paralizar. Algunos estudios de medicina occidental –no concluidos– tratan de establecer si el yagé puede ser usado para superar formas de depresión, el alcoholismo o la drogadicción. Consultado por The New York Times, Roland Griffiths, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y director del Centro Hopkins para la Investigación de la Conciencia y la Psicodelia, afirmó: “Toda la conversación cultural en torno a los psicodélicos ha cambiado”. Y con prudencia, agregó: “Eso me preocupa, porque creo que estamos subestimando los riesgos que conlleva”.



La palabra ‘psicodélico’ no existe para los huitotos, pero el interés que ha despertado el yagé, o ayahuasca, en el mundo entero ha desatado una ola de turismo psicodélico a algunos resguardos indígenas que no han estado a salvo del mercantilismo. Los taitas, o mayores, son cautelosos frente a estos excursionistas y no reciben a todo el que quiere verlos, ni dan yagé a quienes simplemente quieren “vivir una experiencia”.



Eso es lo que más se sabe en el mundo exterior acerca del yagé. Sin embargo, según los conocedores de la medicina indígena, el yagé también es un vehículo que le permite al espíritu encontrarse con fuerzas sobrenaturales, viajar libremente en el espacio y en el tiempo. Recorrer el pasado o asomarse al futuro. De acuerdo con la explicación de un sabedor, el yagé es capaz de apagar los sentidos físicos para encender otros que facultan al espíritu para moverse en múltiples dimensiones, incluso algunas inexploradas para la humanidad.



¿Y qué tiene que ver esto con la búsqueda de los cuatro niños perdidos en la selva? Pues todo.



Fidencio Valencia, el tío abuelo de los niños, dio una entrevista a la Agencia Francesa de Prensa que retrató su preocupación de ese momento:



–Han encontrado el rastro fresco, pero cuando ya van a llegar al punto se oscurece, viene el aguacero. Ellos se sienten cansados y se rinden –esa serie de intentos fallidos tenía una explicación para él–. Entonces quiere decir que hay un misterio en la selva. De pronto son fuerzas oscuras que tienen a los niños.



Por esa razón, Valencia pedía que el mayor Rubio fuera al área en la que buscaban a los niños perdidos. Astrid Eliana Cáceres, la directora del ICBF y una educadora con dos maestrías, buscó a Rubio y lo encontró en Araracuara. El sabedor no pidió plazos, ni puso ninguna condición.



-Estoy dispuesto a dar mi vida por los niños.



La funcionaria envió ese mismo día un avión a recogerlo para que lo llevara a la zona de operaciones.