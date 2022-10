Para entender el importante papel que jugaron dos figuras del intelecto, como Michael Foucault y Jacques Derrida, en la reivindicación de París tras la Segunda Guerra Mundial, será necesario partir por contextualizar la movida geopolítica de la época. Solo así será posible entender la preponderancia que adquirió la filosofía francesa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en el cultivo del intelecto mundial.

Basta con reconocer las dos direcciones divergentes que marcaron la filosofía desde comienzos de 1900: el vitalismo y el formalismo. Los encargados de erigir esta escisión fueron Henri Bergson (quien en 1907 publicó La evolución creadora) y León Brunschwig (en 1912, publicó Las etapas de la filosofía matemática) y los filósofos se dieron a la tarea de interrogar, por un lado, el formalismo estructural y por el otro, su inquietud por el ser del lenguaje, los llevó al encuentro del vitalismo nietzscheano.



Foucault y Derrida, a pesar de sus diferencias, son claros ejemplos de cada una de estas vertientes del pensamiento francés; sin embargo, conservan un denominador común que es la denuncia de los presupuestos de un dominio discursivo, del etnocentrismo, cada uno a su modo; mientras Foucault practica el análisis histórico, Derrida se basa en la deconstrucción del logocentrismo. Por ello, protagonizan la nueva entrega de la colección Descubrir la filosofía.

Foucault y su vitalismo sexual

Colección Descubrir la Filosofía Foto: archivo particular

Nacido en Poitiers, Francia, el 15 de octubre de 1926 en el seno de una familia acomodada y tras la Ocupación, Foucault se traslada a París a estudiar en la École Normale Supérieure en 1946 (en donde compartió aulas con Pierre Bourdieu, Maurice Pinguet, Paule Veyne, etc.) y dos años más tarde se licencia filósofo de La Sorbona y no tardó en hacer lo mismo, en psicología.



Esta segunda licenciatura, así como sus titulaciones en psicopatología y psicología experimental, sus trabajos como ayudante de Psicología en la Escuela Normal, psicólogo en el laboratorio de electroencefalografía del hospital psiquiátrico de Sainte-Anne y sus visitas asiduas a las páginas de Ludwing Binswanger (introdujo en análisis existencial en las prácticas psicoanalítica y psiquiátrica), Nietzsche, Char, Blanchot, Bataille, etc. dejaron entrever su vocación por temas propios de la vertiente vitalista de la filosofía del siglo XX.



En su caso, la salud mental tuvo un abordaje importante y lo confirmaron sus primeras producciones intelectuales: Enfermedad mental y personalidad, su traducción de Sueño y existencia, de Binswanger, El nacimiento de la clínica y una de sus obras que lo consagraron una leyenda iconoclasta: La historia de la locura, una especie de análisis etnográfico y epistemológico de la locura (no de la psiquiatría) para llegar a la conclusión de que esta no se da en estado salvaje, sino que es producto de las sociedades.



Debido a la importancia que tuvo esta obra, para su siguiente producción filosófica, Foucault se tomó su tiempo. Finalmente, hacia 1966 sale a la luz Las palabras y las cosas, que fue su grito humanista en donde al fin de cuentas, muestra que los métodos para hacer necesaria la aparición del hombre “como pregunta de todas las preguntas, del mismo modo, si estas condiciones de posibilidad sufrieran alteraciones fundamentales, cabe suponer que el hombre en su papel de nudo epistémico (como aquella pregunta cuya respuesta dejaría contestadas todas las preguntas) ‘se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena’”, escribe Miguel Morey en Foucault y Derrida. Pensamiento francés contemporáneo.



El lanzamiento de su obra Vigilar y castigar, por su parte, fue la manera de dar a conocer un nuevo modelo de análisis del poder, al cual se le conoció como biopolítica, al ser una modalidad de análisis político y a la vez un esfuerzo por pensar el activismo en toda su radicalidad, lejos de la influencia y el mandato que, hasta entonces, ejercían los tratados marxistas de la época.



Tal fue el impacto de la tesis expuesta por Foucault en Vigilar y Castigar, que hasta Gilles Deluze –quien en 1972, con el psicoanalista Félix Guatarri publicó la primera entrega de su Capitalismo y esquizofrenia, El antiedipo (que contrapuso el fascismo y el deseo revolucionario a partir de la polaridad entre paranoia y esquizofrenia), la proclamó como una teoría distinta, una práctica de lucha alternativa que, entre tanto, terminó por reconocerse como ‘microfísica del poder’: ‘física’ porque lo que cuenta en ella es la descripción del funcionamiento de las fuerzas políticas, y ‘micro’ porque privilegia en el análisis (y en las luchas) la multiplicidad de focos institucionales del poder, en detrimento de cualquier unificación bajo la figura del Estado”, escribe Morey en la nueva entrega de Descubrir la filosofía.



A pesar de no haber sido el culmen de su producción intelectual, fue Vigilar y Castigar el comienzo del cierre de su ciclo como cultor del pensamiento. De hecho, un año después del publicación de dicha obra, Foucault sorprendió con La voluntad de saber, que se presentó como la primera entrega de una Historia de la sexualidad, que él programó en seis volúmenes, y que inició con un cuestionamiento de un tópico contemporáneo que asegura que con el ascenso histórico de la burguesía, el sexo ha sido objeto de represión sistemática y por ende, la estrategia política ha sido la represión de la sexualidad.



El cierre de su programa de análisis histórico de la sexualidad lo supuso a partir del empleo dado por la burguesía a la sexualidad, como aliada para asegurarse la fuerza, la perennidad, la diferenciación y su hegemonía. Así lo explica Morey en el tomo número 27 de Descubrir la filosofía, al retratar las diferencias entre la artistocracia (preocupada por su descendencia, sobre su árbol genealógico y la verdad de la sangre) y la burguesía preocupada sí por su descendencia, no de su genealogía sino de su herencia es decir, no tanto por la pureza de sangre sino por su sexualidad como medio de ejercer política.



“Y en este desplazamiento, Foucault verá el signo del advenimiento de un nuevo tipo de poder, el que rige ya la actualidad: el bio-poder, la bio-política, una forma de poder que no se aplica a vigilar la existencia jurídica de los individuos sino a gestionar la existencia biológica de las poblaciones”, es decir, si en Vigilar y castigar, el foco de Foucault fue describir la anatomía política del cuerpo humano merced a las técnicas disciplinarias, en su historia de la sexualidad, la pregunta sería por la sexualidad como aliada del ejercicio del poder de otro modo, a partir de la biopolítica de las poblaciones. “Llamará así a un conjunto de procedimientos políticos que apuntan directamente al cuerpo de la especie humana, a la vida biológica. Un poder que se ejerce estableciendo modalidades de control que regulen las condiciones que pueden hacer variar la natalidad y la mortalidad, los niveles de salud y las expectativas de vida…”, concluye sobre este aspecto Miguel Morey.

¿Deconstructivista, o no? El fenomenológico Derrida

Si bien su abordaje filosófico del siglo XX fue prolífico en términos de la vertiente racional, Jacques Derrida no suena tan iconoclasta como Foucault, a pesar de que este último le sirvió de motor intelectual al oriundo de El-Biar, un suburbio de Argel, el 15 de julio de 1930, en el seno de una familia judía sefardí nacionalizada francesa más tarde y por ello, Jacques estudió en Argel, sufriendo las consecuencias de las leyes de Vichy de 1940 a 1944,dada su condición de judío.



No obstante, en 1949 se trasladó a París para proseguir su formación al lado de otras mentes notables como Bourdieu, Michel Serres, Louis Marin, etc.; posteriormente, ingresa a la École Normale Supérieure en donde conoce a Althusser y sigue con admiración los cursos de psicología experimental de Foucault, quien invitaba a algunos de sus alumnos al hospital psiquiátrico Sainte-Anne para que enfrentaran de cara a cara a la locura, experiencia descrita por Derrida como ‘estremecedora’ y que, muy seguramente, lo movería a seguir una senda filosófica más basada en el análisis fenomenológico.



Así lo demostraron sus primeras producciones intelectuales, que se redujeron a compendios de textos de corte ensayístico y a traducciones, como la que marcó la génesis de su producción: la traducción de El origen de la geometría, de Husserl, que fue bien recibida y lo motivó a escribir algunas disertaciones sobre otros filósofos como Rousseau, Nietzsche, Heidegger, etc. Fue en 1967 que, con el auge del estructuralismo, Derrida publicó tres libros: La voz y el fenómeno, De la gramatología y La escritura y la diferencia que dejaron clara su postura filosófica (a pesar de que él lo contradijo incisivamente) que puso en marcha unos procedimientos de lectura y reescritura que se reconocieron con el nombre de deconstrucción.



Al respecto, señala Morey en su libro Foucault y Derrida. Pensamiento francés contemporáneo: “Como es notorio, el término deconstrucción ha gozado de una propagación más que considerable, y en lugares a menudo inusitados. Derrida parece algo incómodo cuando se le pregunta al respecto, dice haber utilizado muy pocas veces el término y ser el primer sorprendido por su difusión, Niega que sea un método o una técnica o una disciplina, y mucho menos aún una ‘filosofía’”.



Su punto de inflexión lo marcó Glas, su primer libro. Publicado en 1974 fue su debut literario al no repetir el patrón que venía siguiendo de recopilaciones de textos. Marcó un hito porque rompió todos sus métodos heterodoxos de lectura y escritura, comenzando por la estructura misma en la que estaba dispuesta el texto, a dos columnas.



“Al inventar o re-inventar unos dispositivos de maquetación y, ante todo, para abrirse paso a través de la superficie u ocuparla, había que intentar desviar, sobre el papel mismo, ciertas normas tipográficas. Había que darle la vuelta a ciertas convenciones dominantes, aquellas según las cuales, en las culturas en donde domina la escritura así llamada fonética, habíamos creído tener que apropiarnos de la economía histórica de ese soporte, plegándolo”, cita Morey a la intervención de Jacques Derrida en su entrevista con M. Guillaume y D. Bougnoux, concedida en 1997.



Finalmente, la tarea del argelino fue la reescritura de grandes oposiciones metafísicas para llevarlas al punto en el cual su antagonismo se resuelve en lo indecidible, entonces, en una tarea interminable e inaceptable y que, por ende, debe permanecer abierta. Precisamente en su obra Espectros de Marx, Derrida afirma que el mesianismo es la estructura formal indeconstruible de la promesa de emancipación (la que determina otro concepto de lo político y de la democracia). Y al ser imprevisible, esta promesa impone una decisión, pero que aunque el resultado sea indecisibe, no se podrá renunciar al deseo de emancipación.



Pilar Bolíva - @lavidaentenis