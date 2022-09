El futuro de la banda Foo Fighters ha sido incierto tras la muerte del baterista Taylor Hawkins en marzo de este año, ocurrida en Bogotá en el marco del Festival Estéreo Picnic. Luego de su fallecimiento, la agrupación canceló todos sus conciertos programados y ha evitado dar declaraciones sobre su futuro, más allá de un par de conciertos tributo a Hawkins.



(Además: Nuevos artistas que participarán en tributo a Taylor Hawkins en Los Ángeles).

No obstante, el guitarrista Chris Shiflett, en entrevista con el pódcast 'The Plug With Justin Jay', señaló que espera que haya un nuevo álbum de la banda en algún momento.



(Puede leer: Foo Fighters da dos conciertos en honor a Taylor Hawkins).



Shiflett realizó la afirmación luego de que le preguntaran sobre si en otras entrevistas le habían interrogado por Hawkins.



“La mayoría de las personas con las que me he encontrado han sido respetuosas al respecto o han tratado de evitarlo”, dijo Shiflett, y agregó: “Probablemente será (más de lo mismo) cuando lleguemos a sacar otro disco de Foo Fighters".

(Le puede interesar: Taylor Hawkins: fuentes cercanas al baterista señalan que ‘ya no podía más’).

El guitarrista afirmó que la muerte del baterista le ha hecho "reconsiderar todo lo que creía saber sobre la muerte de Jim Morrison o cualquiera de esas tragedias del rock & roll”.



“Recuerdo que cuando me uní a Foo Fighters, fue en 1999, así que fue un tiempo después de que Kurt Cobain muriera, pero veía a los entrevistadores retorcerse tratando de preguntarle a Dave (Grohl) sobre eso, pero no preguntaban. Creo que se convertiría en ese tipo de cosas”, agregó.



Este martes se realizará el segundo concierto tributo a Taylor Hawkins en Los Ángeles con Alanis Morissette y Miley Cyrus actuando junto a miembros de Queen y Red Hot Chili Peppers , Krist Novoselic de Nirvana, el ex bajista de Led Zeppelin John Paul Jones, Pink y Nandi Bushell.



(Le recomendamos leer: Taylor Hawkins: el emotivo homenaje al baterista fallecido de Foo Fighters).



El concierto se transmitirá en vivo a nivel mundial a través del canal de YouTube de MTV.

Más noticias

Ozzy Osbourne huye de la violencia en Estados Unidos

Kany García estará de gira musical por Bogotá, Medellín y Cali

Lenny Kravitz reaccionó a video de baterista de 10 años, Emma Sofía

Tendencias EL TIEMPO