La afamada banda Foo Fighters anunció que prepara un nuevo álbum, el primero luego de la muerte de su integrante, el baterista Taylor Hawkins. “But Here We Are”, como se titula la nueva producción, llegará el 2 de junio, con su sencillo principal, “Rescued”, que ya se encuentra disponible en plataformas.

“Una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año, ‘But Here We Are’ es un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia”, según un comunicado de prensa de la banda, revelado por la revista 'Variety'.



En su mensaje, la banda agrega: “Valiente e inquebrantablemente auténtico, ‘But Here We Are’ comienza con el sencillo principal recientemente lanzado ‘Rescued’, la primera de 10 canciones que abarcan una gama emocional que va desde la ira y el dolor hasta la serenidad y la aceptación, y una mirada de puntos intermedios”.



Según la revista estadounidense, el baterista de la nueva canción no está identificado y no suena como el líder de Foo Fighters, Dave Grohl, quien se ha concentrado en el canto y la guitarra rítmica desde que formó la banda en 1995, pero ocasionalmente se pone detrás de la batería.



De acuerdo con rumores de la industria, anota Variety, comienza a coger fuerza el nombre de Josh Freese, quien ha sido ampliamente señalado como el próximo baterista de la banda, aunque no se ha hecho ningún anuncio.



Por lo pronto, la banda ya tiene una completa programación de varios meses de gira, comenzando en New Hampshire el 24 de mayo, y parece probable que pase la mayor parte del resto del año de gira.