'Creo que todos deberíamos ser agentes del cambio', Fonseca

La palabra 'gratitud' es más que el título de un disco o una canción para el cantante bogotano Juan Fernando Fonseca. También así bautizó su fundación porque el concepto lo ha inspirado en lo personal.



El vocalista considera importante impactar de forma positiva mediante sus posibilidades. “Para mí y mi equipo siempre ha sido una prioridad involucrarnos en un proyecto social. Incluso antes de que se creara la fundación”, afirmó el cantante en el marco del foro ‘Simples corazones’, carta de presentación de la campaña Empresas con Corazón, una iniciativa de la fundación Gratitud, Cuestiónica (que diseña programas de intervención emocional) y EL TIEMPO Casa Editorial.

“Creo que todos en Colombia deberíamos ser agentes de cambio, sin importar posición o profesión”, agregó el cantante en la conversación que tuvo hoy 30 de octubre con la sexóloga Flavia Dos Santos, el empresario Ricardo Leyva y Jorge Gamboa, de Cuestiónica. La charla fue moderada por Roberto Pombo, director general de EL TIEMPO, en el hotel Sheraton, de Bogotá.



Desde su enfoque profesional, Flavia Dos Santos destacó la importancia del autoconocimiento y aprovechó para comentar sobre su nuevo libro, titulado Deseo.

“Los seres humanos estamos movidos por el deseo, desde que nacemos hasta nuestro último suspiro en la vida, entonces, creo debemos reflejar esa pasión –dijo Dos Santos–. Ojalá que los que tengan empresas, se preocupen en entender que es tan importante para salud mental tener una buena relación con el propio cuerpo”.



Ricardo Leyva contó su experiencia organizando el concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela, a comienzos de este año, y cómo logro traer a Barack Obama al país. “Tiene que ver con no subestimar la capacidad que cada uno tiene. Hay personas que no se dan cuenta que, desde lo que hacen, su trabajo es cambiarle la vida a una persona y eso es lo que a me impulsa” dijo Leyva.

Por su parte, Jorge Gamboa describió cómo Cuestiónica rompió con el esquema tradicional de las consultoras para llegar a las empresas de otra manera, no solo con la oferta de charlas o investigaciones, sino sumando creatividad.



“Nunca pensamos en la rentabilidad del proyecto, tenemos tres áreas, el área creativa, la de intervenciones y la de relaciones públicas y comunicación. Nos sentamos a discutir cómo solucionar el problema del cliente y hacemos que las áreas se articulen. Creo que ese es el éxito”.



El foro dejo reflexiones en torno al cuidado de los empleados, la importancia de la estabilidad emocional, como inspirar más iniciativas y sobre todo como cada empresa debe pensarse desde la responsabilidad social corporativa.

Otras ponencias

El encuentro, una jornada de pensamiento que integró más conversaciones, buscaba que varios empresarios, desde diferentes oficios, profesiones y enfoques hablaran sobre sus experiencias en torno a la responsabilidad con cada persona que hace parte de sus proyectos.



Además, participaron como ponentes el escalador Fernando González Rubio con una intervención titulada ‘Más allá de la cima está el corazón’; el imitador Camilo Cifuentes, que mediante una charla y su particular humor habló sobre la importancia de tocar el corazón de las personas desde la profesión que se ejerza. Además, el vicepresidentes comercial del Grupo Éxito, Carlos Ariel Gómez, dio la conferencia ‘Construyendo desde el corazón del país’ y Camilo Hoyos, que habló de la importancia de la cultura para crear bienestar.





