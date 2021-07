' ‘Tú 1ero’ es resultado de más de un año de trabajo’: Fonseca

Desde la primera vez que su voz recorrió el planeta con Te mando flores en 2005, Fonseca le mostró al mundo cómo enamorar a alguien en la distancia y ‘entre los sueños’. Con la pandemia, ese mensaje se ha hecho más necesario, y por eso, desde su estudio en Miami, en estos meses el bogotano no ha dejado de escribir música solo y en compañía de otros grandes artistas.

Ahora, cuenta con emoción los casi 30 días que le quedan para su regreso a los escenarios de Los Ángeles con su “compadre” Andrés Cepeda: el tour que se había aplazado por la pandemia, por el disco Compadres, lanzado el 29 de mayo del año pasado. Por cuenta de este, el cantante recibió el Latin Grammy como mejor álbum vocal pop tradicional, el séptimo de su carrera. Mientras tanto, trabaja en su próximo álbum de estudio: también el séptimo.



Y como si ese número tuviera una magia cósmica en su trayectoria, decidió que el lanzamiento de su ‘1er’ sencillo, Tú 1ero, tuviera relación con el 7. Así, lo que empezó como una casualidad se convirtió en un juego de coincidencias deliberadas entre los números y la música, y con ello, Fonseca le hace un homenaje al momento importante que vive en su carrera a puertas de sus 20 años: el regreso a los escenarios, el lanzamiento de un nuevo álbum, los 4 años de la Fundación Gratitud y las múltiples colaboraciones musicales, entre las que se destacan Perdóname, con la icónica banda Superlitio, o Este corazón, con el argentino Diego Torres.



Allá, en su estudio de Miami, sigue componiéndole al amor como siempre lo ha hecho, quizá porque este lo ha acompañado desde su infancia con la que hoy es su esposa, Juliana Posada. Pero el amor al que Fonseca le canta es al de las emociones cotidianas, el de los Simples corazones y el que se da con una Conexión más allá del corazón. Hablamos con Juan Fernando sobre el nuevo sencillo el mismo día del lanzamiento, el 7 de julio.

¿Cuál es el mensaje de la canción ‘Tú 1ero’?

Quisimos hablar de esa atracción, de esa química, pero desde un punto de vista también muy divertido. El coro de la canción es “dímelo tú primero, o voy a ser sincero, pero es que ya no aguanto más”. Entonces es: o me lo dices tú o te lo digo yo, pero aquí nos vamos a echar al agua porque esto no puede seguir quedando en un punto medio, y de eso habla la canción. Creo que trae también una vibra muy bonita, una energía positiva, una canción con mucha sabrosura, una mezcla de distintas cosas. Yo, la verdad, estoy feliz con la canción y no veo la hora de poderla tocar en vivo.

Juan Fernando, esta es su primera canción que lanza en solitario en varios meses, ¿cómo fue el proceso detrás para escribirla?

Esta canción la escribimos con Richi López, es un gran compositor y productor colombiano que conozco hace mucho tiempo, y precisamente en pandemia fue que hablamos con Richi y dijimos: ‘Hagamos música juntos’, y en la primera sentada, de verdad que fue increíble, salió la canción así completita de principio a fin. Y la canción nace de ese sentimiento cuando aparece esa química y esa atracción que no se puede ignorar, que por más de que no sea algo tangible, se siente que está ahí en el espacio donde uno está, donde una mirada genera algo que es muy bonito, pero a la vez es algo muy fuerte.

¿Cómo surgió la idea de escribir el título en números y no en letras?

Cuando escribo las canciones, escribo la letra a mano. Escribiendo esa canción, cuando nació la parte del coro, lo vi desde el principio. Por eso me gusta hacerlo a mano. El estar concentrado en la hoja, borrando, tachando me genera una dinámica bonita, que me gusta.

En otra entrevista, usted decía que su único filtro musical es que le produzca vibra, o ‘le mueva el piso’. Eso se ve en sus exploraciones en géneros. En esta ocasión, ¿qué veremos?

Es algo que seguiré haciendo siempre en mi carrera. A mí nunca me ha gustado quedarme quieto en un solo sonido. Me gusta dejarme llevar por distintos géneros y sonidos y ritmos que voy encontrando y que me van influenciando, y este, definitivamente, es otra muestra de eso. Acá hay una mezcla de ritmos, hay hasta elementos de reggae, elementos de música antillana, está el ukelele, hay ritmos urbanos, toda una mezcla de cosas, pero siempre con mi esencia ahí, pero siempre en ese camino de experimentar y buscar distintos sonidos.



La imagen de este álbum viene con un énfasis en el color y la luz, algo que puede relacionarse con que la grabación fue en Miami en pleno verano. ¿Hay una intención?

Me parece lo máximo que tengas esa percepción porque así lo hicimos. Fue a propósito. Hicimos que esta canción tuviera esa onda de verano, un poco también como retro. Por eso quisimos hacerlo en un motel clásico aquí en Miami, que tiene eso de la Florida años 70. Hicimos también que la pinta fuera como de esa onda, los colores pasteles. El video lo vas a ver con un carro una belleza, clásico, un Chevrolet Eleven así de esos azul aguamarina. Quisimos darle ese sabor de verano, de ahí los colores, la pinta y todo lo que se percibe en esta canción.

Este es el inicio del nuevo álbum, ¿qué nos puede contar sobre este?, ¿cuándo se lanzará?

Es el séptimo álbum de estudio; el número 7 está jugando un papel muy importante en este momento de mi carrera, y por eso quisimos también lanzarlo el 7 del 7 (julio), y si uno mira el número en la habitación del video, es el 207, y todo esto fue una cantidad de coincidencias que nos fueron llegando. También nos dimos cuenta de que el próximo álbum es el séptimo. Ese 7 está rondando por ahí. Me gustan esas coincidencias cuando pasan, así que este va a ser una parte de lo que será ese próximo álbum, que lo vamos a lanzar a principios del próximo año, hacia marzo o abril.



Sobre el tour con Cepeda, será su regreso al mundo de los escenarios. ¿Cómo se siente el retorno a algo que antes era tan normal?

Feliz de regresar a los escenarios. Era un tour que, además, nos soñábamos con mi compadre Andrés Cepeda desde hace rato, iba a ser el año pasado y por obvias razones se pospuso, pero le teníamos todas las ganas. Y, bueno, regresamos ahorita el 12 de agosto, vamos a arrancar en Los Ángeles, y estaremos por 11 ciudades en EE. UU. Después, yo creo que para final de año llevaremos el tour para Colombia también. Y estamos contentos porque va a ser nuestro regreso a los escenarios, y hacerlo con Andrés en ese proyecto, que nos ha dado tanta alegría y que nos sentimos tan orgullosos, pues lo hace aún más especial… la verdad es que hacía mucha falta estar en un escenario, sigue haciendo falta porque todavía no hemos regresado, pero ya.

Ha trabajado en estos últimos meses en varias colaboraciones. ¿Cómo será este nuevo Fonseca que salió de la pandemia después de estas experiencias y nuevas influencias?

Me gustan las colaboraciones, creo que le suman mucho a la carrera. Esa que hice con Diego Torres me encanta, respeto y admiro muchísimo a Diego; lo mismo con Superlitio. Pero también a la hora de hacer música solo me encanta. Cuando uno hace una colaboración es el encuentro de dos mundos, y pues hay que jugar con ese encuentro, poderse juntar con alguien y sumar y armar un mundo nuevo sonoro. Pero en el momento que hago música solo, pues es mi mundo, y yo le doy la forma que quiero al 100 por ciento. Y esa canción, Tú 1ero, definitivamente es eso, como dices tú, es el resultado también de varios meses, más de un año de trabajar en este estudio desde donde estoy hablando contigo y ahí ese primer paso después de toda esta pandemia. Para mí, Tú 1ero significa eso… es el primer paso hacia la normalidad y eso me tiene muy contento.



Puede escuchar la nueva canción de Fonseca acá:

GABRIELA HERRERA GÓMEZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

@gabiiiww

