Fonseca tuvo desde muy joven la determinación de vivir de la música y muchos de sus sueños de adolescencia se fueron cumpliendo a lo largo de los 21 años que han pasado desde que presentó su primer álbum. Tanto tiempo después recuerda que en su primera visita a México, siendo apenas un turista, se dijo que algún día quería cantar ahí. Y ya lo ha hecho tres veces.

El cantante bogotano ha conseguido muchos triunfos a lo largo de estos años. Ha sido uno de los “consentidos” de premios como el Grammy Latino, en diferentes momentos. Ha llenado el Movistar Arena varias veces (las más recientes, en mayo) y aunque en estos tiempos parece obligatorio hacer duetos con artistas de todos los géneros musicales, para Fonseca fue un triunfo “conquistar” con la canción Si tú me quieres, a Juan Luis Guerra para que aceptara cantarla a dúo. La primera vez que interpretó esa canción en vivo fue en la grabación que hizo en México para uno de los ocho capítulos de Pesero show, un espacio musical que se emite por Amazon Music.



En él, Fonseca tenía que vivir el día a día del “chilango” –natural de Ciudad de México–, en un recorrido en “pesero”, equivalente al bus urbano, que lo llevara por lugares emblemáticos de la ciudad, interpretando su música en vivo. A la par de la grabación, Fonseca daba entrevistas virtuales desde el camerino móvil. Por eso, México fue el contexto de esta breve charla con EL TIEMPO.

Fonseca, cantante bogotano. Foto: Paola España Press

Parte de la experiencia de actuar en El pesero show es contestar entrevistas...

Sí, a la par que estamos grabando en exteriores. Algo que me encanta del show es que tiene una identidad propia desde la parte escénica. Te deja claro desde el principio dónde estamos. Por ejemplo, en Xoximilco. Creo que no hay nada más mexicano. Y para mí, que el tema sea la música en vivo, además muy acústica, porque vamos con guitarra, percusión y acordeón, me encanta, porque es mostrar lo que hago cuando nace una canción.



Y de hecho, fue en ese show donde estrenó Si tú me quieres

Es un dúo que se hizo junto a Juan Luis Guerra, algo que para mí es un sueño cumplido absoluto. Siempre he sido fanático de la música de Juan Luis y haber interpretado la canción en vivo desde Pesero show, en una versión muy especial que hicimos para el momento, fue increíble.

Pero la canción tiene más historia detrás...

Escribimos la canción hace por lo menos dos años, con Yadam González (cubano) y Yoel Henríquez (puertorriqueño), que son dos compositores amigos. Cuando llegamos a un primer demo de guitarra y voz, dije que estaría increíble si Juan Luis aceptaba cantarla. Y sabía que para hacérsela llegar al maestro, por más que lo conozco hace años y ha sido una persona sumamente generosa conmigo en sus comentarios, tenía que invitarlo con algo más que un demo. Quería mostrarle una canción sólida, así que trabajé hasta tenerla en su punto. Y la respuesta de Juan Luis fue rápida, decía que estaría feliz de colaborar conmigo. Eso fue hace más de un año, cuando lancé mi álbum Viajante. En eso arrancamos el ‘Viajante Tour’, pero a la par trabajaba en la producción de esta sola canción.

Juanes también participó...

Juanes me acompaña en la producción. Somos grandes amigos y cuando Juan Luis me aceptó la invitación, se la mostré a Juanes y él empezó a decirme: ‘¿Qué tal si pones esto aquí y esto allá?’ Entonces le propuse que más bien hiciéramos la canción juntos. Así, le pusimos muchos detalles. Y el video de la canción documenta cómo fue la grabación de la canción a lo largo de un año en diferentes estudios y países, porque grabamos cosas en todos lados. Para mí es especial ver al maestro Juan Luis Guerra en su estudio, grabando en la intimidad de su espacio. Quise que se viera en el video.

¿Esta experiencia en México le trajo recuerdos de sus primeros viajes a ese país?

Justo, días antes de la grabación, estuvimos tocando en el Auditorio Nacional de México por tercera vez. Me hizo recordar la primera vez que visité este país. Podía tener unos 19 o 20 años. Me llevaron a la plaza Garibaldi, ahí oímos a los mariachis, me puse a cantar con ellos y al regresar desde allí, pasamos por el Auditorio. Y ya envalentonado, con tequilas, dije: ‘Algún día voy a tocar en este lugar’. Y hoy, saber que lo he hecho tres veces, me emociona mucho.

El ‘Viajante Tour’ terminará en octubre. ¿Qué ha sido lo mejor que le ha pasado en ese año y poco más de gira?

Es muy especial, porque cuando lanzamos el álbum Viajante, en abril del 2022, estaba cumpliendo 20 años exactos de haber lanzado mi primer álbum. Así que este tour ha sido una celebración de los 20 años, con las canciones más importantes de mi repertorio. Y la gente las canta desde el principio al final. Eso da una energía muy especial, porque estoy recorriendo las canciones con las que he construido mi carrera.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin

